Oroszország rakéta- és dróntámadásokat hajtott végre Kijev és más ukrán régiók ellen.
Itt már lecsapott az igazi tél: milliók kaptak figyelmeztetést a hatóságoktól, rengeteg repülőjáratot töröltek
Az Egyesült Államokban 60 millió ember lakóhelyére adtak ki rendkívüli téli időjárás miatt figyelmeztetést, vagy riasztást pénteken, északkeleten már több mint ezer légijáratot töröltek.
Pénteken a déli órákban csak New York városi repülőterein a 800-at közelítette a törölt járatok száma és több száz gép késve közlekedett. A meteorológusok nehezedő közlekedési viszonyokra figyelmeztették az utazókat az év egyik legforgalmasabb hétvégéje előtt.
A karácsonyi ünnepek és az újév időszakában az Egyesült Államokban több mint 122 millió ember tervezett nagyobb távolságra utazást, ami mindenkori rekordnak számít. A kiterjedt intenzív havazás New York, Pennsylvania és New Jersey államokat érinti, péntektől szombat reggelig akár 25 centiméter hó is lehullhat, de kiterjedt területen haladja meg a hóréteg vastagsága a 10 centimétert. New York városában négy év után eshet ismét 20 centimétert meghaladó hó egyetlen nap alatt. New York állam nyugati részén, valamint Pennsylvania jelentős területein jeges eső miatt adtak ki riasztást, ami észak felé kiterjed Michigan állam egyes részeire, valamint déli irányba Maryland államra.
Az érintett térségben élőket arra kérték, hogy lehetőleg halasszák el az utazást a hétvége második felére. Kalifornia déli részén a rég nem látott csapadékos karácsonyt követően a károk felszámolásán dolgoznak az áradással, földcsuszamlásokkal és sárlavinával sújtott területeken. Los Angeles januárban tűzvész által érintett részein a lakosság számára elrendelt lakóhely-elhagyási kötelezettséget meghosszabbították a földcsuszamlások és villámáradások megnövekedett veszélye miatt.
Csütörtökön Los Angeles megye tűzoltói több mint 100 ember mentettek ki, sokakat az áradás miatt elakadt járművekből. A rendőrségi jelentések szerint a rendkívüli időjárás miatt 350 közlekedési balesetnél kellett intézkedni. Kalifornia állam északi partvidékén, San Francisco térségében a téli vihar korbácsolta hatalmas hullámok önthetnek el területeket. A nagyváros közelében péntekre 7 métert meghaladó legnagyobb hullámokat vártak. Az államban két halálos balesetet írnak az időjárás számlájára, mert San Diegóban egy férfit lezuhanó faág sújtott halálra, Sacramento közelében pedig egy rendőrjárőr vesztette életét, amikor lesodródott az útról és villanyoszlopnak csapódott.
A japán kormány pénteken jóváhagyta a következő pénzügyi évre szóló, 122,3 billió jenes (mintegy 785 milliárd dolláros), rekordméretű költségvetést.
Németország a belátható jövőben nem vesz részt a gázai béketerv végrehajtására létrehozandó nemzetközi stabilizációs erőben.
Karácsony első napján országszerte 137 alkalommal riasztották a tűzoltókat.
Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki hivatal tanácsadója az RBC Ukraine-nak adott interjúban arról beszélt, hogy már négy európai ország jelezte készségét katonák Ukrajnába küldésére.
Szerinte még az év vége előtt fontos döntések születhetnek az Oroszországgal folytatott háború lezárásáról.
A bejelentést Donald Trump amerikai elnök tette meg csütörtök este washingtoni idő szerint.
Lengyelország vadászgépeket riasztott egy orosz felderítő repülőgép azonosítására a Balti-tenger nemzetközi vizei felett, a lengyel légtér közvetlen közelében.
Orosz-ukrán háború: Putyin már tárgyalna a békéről, Zelenszkij a katonákat is visszahívná a frontról
Egy orosz állami közvélemény-kutatás szerint az oroszok többsége 2026-ra várja az ukrajnai háború végét.
Ez lehet Donald Trump "iraki háborúja"? Már elindult a folyamat, nem titkolja, minden olajat lenyúlna ettől az országtól
Trump korábban a szankcionált olajszállító hajók blokádját rendelte el.
Ez az igazi hadüzenet Kína számára: ez még nagyon fájhat az ázsiai óriásnak - Európának rém fontos minél előbb cselekednie
A nyugati országok fokozzák erőfeszítéseiket a ritkaföldfém-mágnes gyártás terén, hogy csökkentsék függőségüket Kínától.
Vészjósló időpont látott napvilágot: ekkora támadhatja meg Oroszország a NATO-t - újabb világégés van készülőben
Európa nincs felkészülve egy esetleges orosz támadásra, miközben a szakértők szerint Oroszország néhány éven belül megtámadhatja a NATO-t.
Beszámolt Vlagyimir Putyin orosz elnöknek az ukrajnai rendezésről Miamiban folytatott tárgyalásai részleteiről Kirill Dmitrijev.
A karácsony üzenete a sebezhető, önmagát átadó szeretet és a remény. Rómában és Magyarországon is.
Az egyházfő első karácsonyi szentmiséjét tartja májusi megválasztása után, és elődeihez képest máskor fogja kezdeni azt.
Két rendőr és egy járókelő életét vesztette a robbantásban, mely mindössze napokkal egy orosz tábornok elleni merénylet után történt.
Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek karácsonyi üzenetében a béke, a kölcsönös megértés és a hála fontosságát hangsúlyozta.
Van, ahova a szankciók sem érnek el: meglepő, de ezt a terméket a mai napig tömegesen vásárolják az EU-országok
Környezetvédelmi szervezetek szerint ez erkölcsi kérdés is.
Ez derül ki a kölni Institut der deutschen Wirtschaft kedden közzétett elemzéséből.
