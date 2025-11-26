A francia hatóságok négy újabb személyt vettek őrizetbe a Louvre-ból ellopott, mintegy 88 millió euró (77 millió font) értékű koronaékszerek ügyében.
Ilyen árverés még nem volt Magyarországon: elképesztő gép kerül kalapács alá, vajon mennyiért kel el?
Magyarország aukciós történetében először lehet bitcoinnal is fizetni egy jelentős művészeti árverésen. A Virág Judit Galéria téli aukcióján bocsátják a közönség elé Weiler Péter egyik alkotását, amelyért a vevők forint mellett kriptovalutával is fizethetnek, ráadásul maga a mű is különleges, hiszen a Bitcoin Ordinals révén felkerül a blokkláncra, így az alkotás megmásíthatatlan.
A 28 éve létező Virág Judit Galéria a vezető hazai galériák közül a piacon elsőként teszi lehetővé, hogy jelentős művészeti árverésen bitcoinnal is lehessen fizetni egy alkotásért. Weiler Péter cím nélküli alkotása 550 ezer forintos forintos kikiáltási áron, vagyis 0.015 bitcoinért kerül a december 8-i árverésre.
Nem csak a fizetési lehetőség, hanem maga a mű is különleges, hiszen Weiler Péter Újratervezés című sorozatának darabja mesterséges intelligencia (AI) közreműködésével készült, ráadásul ez az első olyan alkotás, amely felkerült a amely felkerült a Bitcoin blokkláncra, Ordinals formájában és ezzel egy digitális műfaj jelenik meg a hagyományos árverési térben.
Az a mű, amely a blokklánc részévé válik, egyedi és megmásíthatatlan lesz, tulajdonjoga pedig lekövethető. Metaadatai igazolják a mű hitelességét és a tulajdonos személyét. A technológia nem rontja és nem is nemesíti a művészetet, de biztonságos módon megőrzi az örökkévalóságnak. A legnagyobb nemzetközi aukciósházak, a Christie’s és a Sotheby’s esetében már megszokott a digitális művek kereskedelme, akár kriptovalutáért is, idehaza azonban eddig erre még nem volt példa.
A MOME doktori programjának keretében három éve kutatom a mesterséges intelligencia hatását a társadalmunkra, valamint a művészetre. Úgy érzem, hogy míg a művészetben van helye az AI-nak, addig a mindennapi életünkre nézve akár nyomasztó is lehet a jelenléte. Gyakorlatilag átadjuk az irányítást a technológiának a döntéseink felett
- mondta el a nemzetközi szinten is jegyzett művész, Weiler Péter. „A most aukcióra kerülő képemet AI segítségével készítettem. Graffitivel összefirkált jéghegyet ábrázol, reflektálva arra, hogy az urbanizáció révén olyan helyekre törünk be, ahol nincs semmi keresnivalónk” - tette hozzá Weiler Péter.
„A galéria működésének közel három évtizede alatt mindig teret adtunk az innovációnak. Mi honosítottuk meg a dedikált kortárs- és Zsolnay aukciókat, forradalmasítottuk az online árverések menetét, most pedig fontos lépést teszünk a kriptovaluták integrációja felé a hagyományos, nagy értékű műkincspiacon” - mondta el Virág Judit, a Virág Judit Galéria társtulajdonosa.
A Virág Judit Galéria december 8-án tartja a 80. Téli aukcióját a Budapest Kongresszusi Központban, ahol Weiler Péter alkotásán kívül több mint 200 tétel szerepel majd, köztük a magyar festészet ikonjainak művei. Az aukcióra kerülő műtárgyakból november 26. és december 7. között kiállítást rendeznek a galériában, amelyet az érdeklődők nyitvatartási időben ingyenesen megtekinthetnek.
Címlapkép: Virág Judit Galéria
