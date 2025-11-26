2025. november 26. szerda Virág
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Ilyen árverés még nem volt Magyarországon: elképesztő gép kerül kalapács alá, vajon mennyiért kel el?
Szórakozás

Ilyen árverés még nem volt Magyarországon: elképesztő gép kerül kalapács alá, vajon mennyiért kel el?

Pénzcentrum
2025. november 26. 19:57

Magyarország aukciós történetében először lehet bitcoinnal is fizetni egy jelentős művészeti árverésen. A Virág Judit Galéria téli aukcióján bocsátják a közönség elé Weiler Péter egyik alkotását, amelyért a vevők forint mellett kriptovalutával is fizethetnek, ráadásul maga a mű is különleges, hiszen a Bitcoin Ordinals révén felkerül a blokkláncra, így az alkotás megmásíthatatlan.

A 28 éve létező Virág Judit Galéria a vezető hazai galériák közül a piacon elsőként teszi lehetővé, hogy jelentős művészeti árverésen bitcoinnal is lehessen fizetni egy alkotásért. Weiler Péter cím nélküli alkotása 550 ezer forintos forintos kikiáltási áron, vagyis 0.015 bitcoinért kerül a december 8-i árverésre.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Nem csak a fizetési lehetőség, hanem maga a mű is különleges, hiszen Weiler Péter Újratervezés című sorozatának darabja mesterséges intelligencia (AI) közreműködésével készült, ráadásul ez az első olyan alkotás, amely felkerült a amely felkerült a Bitcoin blokkláncra, Ordinals formájában és ezzel egy digitális műfaj jelenik meg a hagyományos árverési térben.

Kapcsolódó cikkeink:

Az a mű, amely a blokklánc részévé válik, egyedi és megmásíthatatlan lesz, tulajdonjoga pedig lekövethető. Metaadatai igazolják a mű hitelességét és a tulajdonos személyét.   A technológia nem rontja és nem is nemesíti a művészetet, de biztonságos módon megőrzi az örökkévalóságnak. A legnagyobb nemzetközi aukciósházak, a Christie’s és a Sotheby’s esetében már megszokott a digitális művek kereskedelme, akár kriptovalutáért is, idehaza azonban eddig erre még nem volt példa. 

A MOME doktori programjának keretében három éve kutatom a mesterséges intelligencia hatását a társadalmunkra, valamint a művészetre. Úgy érzem, hogy míg a művészetben van helye az AI-nak, addig a mindennapi életünkre nézve akár nyomasztó is lehet a jelenléte. Gyakorlatilag átadjuk az irányítást a technológiának a döntéseink felett

- mondta el a nemzetközi szinten is jegyzett művész, Weiler Péter. „A most aukcióra kerülő képemet AI segítségével készítettem. Graffitivel összefirkált jéghegyet ábrázol, reflektálva arra, hogy az urbanizáció révén olyan helyekre törünk be, ahol nincs semmi keresnivalónk” - tette hozzá Weiler Péter. 

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

„A galéria működésének közel három évtizede alatt mindig teret adtunk az innovációnak. Mi honosítottuk meg a dedikált kortárs- és Zsolnay aukciókat, forradalmasítottuk az online árverések menetét, most pedig fontos lépést teszünk a kriptovaluták integrációja felé a hagyományos, nagy értékű műkincspiacon” - mondta el Virág Judit, a Virág Judit Galéria társtulajdonosa.  

A Virág Judit Galéria december 8-án tartja a 80. Téli aukcióját a Budapest Kongresszusi Központban, ahol Weiler Péter alkotásán kívül több mint 200 tétel szerepel majd, köztük a magyar festészet ikonjainak művei. Az aukcióra kerülő műtárgyakból november 26. és december 7. között kiállítást rendeznek a galériában, amelyet az érdeklődők nyitvatartási időben ingyenesen megtekinthetnek.

Címlapkép: Virág Judit Galéria
#árverés #aukció #bitcoin #szórakozás #festmény #blockchain #művészet #kriptovaluta #mesterséges intelligencia #ai #galéria

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:59
20:44
20:26
20:18
20:06
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 26.
Bod Péter Ákos: A magyar állam rátelepedett a társadalomra, lefojtotta a versenyt, sokat adóztat
2025. november 25.
Sokak kedvenc boltja zár be végleg: az árrésstop tette be a kaput, hoppon maradnak a vásárlók
2025. november 26.
Rettegett népbetegség pusztít itthon: íme a régió, ahol minden második magyar ebbe hal bele
2025. november 26.
Íme a dán nyugdíjasok egyszerű módszere a gazdag életre: a pénznek ehhez semmi köze nincs!
2025. november 26.
Elhatalmasodott a csalódottság a magyar dolgozókon: sikerélményt ad, de valódi megoldást nem az AI
NAPTÁR
Tovább
2025. november 26. szerda
Virág
48. hét
November 26.
A szerelmi vallomás napja
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 47. játékhéten
2
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 46. játékhéten
3
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 43. játékhéten
4
4 hete
Elképesztő sorsjegy tarol Magyarországon: tolonganak érte a játékosok, 75 milliót nyert vele egy szerencsés
5
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 45. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adóterhet nem viselő járandóság
ezen jövedelmek után nem kell az adót megfizetni, de ha más összevonandó adóköteles jövedelme is van a magánszemélynek, a többi jövedelmeivel együtt az adófizetési kötelezettség megállapításánál figyelembe kell venni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 26. 18:58
Rettegett népbetegség pusztít itthon: íme a régió, ahol minden második magyar ebbe hal bele
Pénzcentrum  |  2025. november 26. 18:05
Kvíz: Te tudod, mit jelentenek a vérképben ezek az értékek? Ez a tudás életmentő lehet!
Agrárszektor  |  2025. november 26. 19:32
Ezt sok magyartól bekérheti az Államkincstár: vigyázz, téged is kereshetnek