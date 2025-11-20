2025. november 20. csütörtök Jolán
hátulról nézve a vevők kezét az árverés során az árverésvezető felé emelő vevők
Leesik az állad, mennyit fizettek egy színarany vécéért: te megvennéd?

Pénzcentrum
2025. november 20. 18:44

A Ripley's vásárolta meg a 12,1 millió dollárért elárverezett arany vécét, miután az első öntvényt 2019-ben ellopták a Blenheim-palotából - írta meg a BBC.

Az America nevű műalkotást, amelyet Maurizio Cattelan olasz konceptuális művész készített, egy teljesen működőképes toalett, több mint 101,2 kg tömör 18 karátos aranyból. A műalkotás első változatát eredetileg 2016-ban a New York-i Guggenheim Múzeum nyilvános mosdójában állították ki, majd három évvel később került újra a hírekbe, amikor tolvajok ellopták az oxfordshire-i palotából.

A második arany toalett létezése később derült ki, és kedden a Sotheby's New York-i árverésén kalapács alá került. A 101 kg-os toalettre mindössze egy ajánlat érkezett. Az aukciós ház közölte, hogy most először a kikiáltási árat pontosan az arany súlyának megfelelő értéke határozta meg, körülbelül 10 millió dollár összegben.

Bár az árverőház csak annyit árult el, hogy egy híres amerikai márka vásárolta meg, a Ripley's Believe It or Not! később egy Instagram-bejegyzésben fedte fel kilétét mint titokzatos vevő, azt írva, hogy "izgatottan öblítünk".

A szórakoztatóipari vállalat világszerte működtet különlegességeket bemutató múzeumokat és akváriumokat. 2022-ben azzal került címlapokra, hogy engedélyezte Kim Kardashian híresség és vállalkozó számára, hogy Marilyn Monroe egyik ruháját viselje a Met-gálán.

A cég csapata most azt közölte, hogy "vizsgálják a lehetőségeket", hogy a látogatók valaha használhatják-e majd "az ultimatív arany ülőkét". "Egy ilyen lehetőség komoly tervezést igényel, és valakit, aki elég bátor ahhoz, hogy biztosítsa, hogy minden a megfelelő irányba folyjon tovább" - tette hozzá a Ripley's.

A műalkotás a második legmagasabb áron kelt el Cattelan művei közül árverésen. A térdeplő Hitlert ábrázoló szobra 2016-ban 17,2 millió dollárért (11,9 millió fontért) talált gazdára.

Becslések szerint több mint 100 000 ember használta az első toalettet, amíg a Guggenheimben volt, mielőtt átszállították és kiállították a Blenheim-palotában. Itt történt, hogy 2019. szeptember 14-én hajnalban öt férfi betört, kitépte a 4,8 millió font értékű tömör arany installációt, és elmenekült egy lopott Volkswagen Golffal.

A rablás és az azt követő per világszerte hírt szerzett. James Sheen (40) Oxfordból 2024-ben bűnösnek vallotta magát betörésben és bűncselekményből származó vagyon átruházásában. Michael Jones (39) szintén Oxfordból márciusban bűnösnek találtatott betörésben. Mindkettőjüket börtönbüntetésre ítélték idén.

Fred Doe-t (36) Windsorból szintén elítélték bűncselekményből származó vagyon átruházására irányuló összeesküvésért, és felfüggesztett börtönbüntetést kapott.

A Sotheby's felfedte, hogy Cattelan 2016-ban három toalettet készített, a második változat New York Breuer épületének mosdójában volt kiállítva, amíg kalapács alá nem került. Az árverőház "kulturális jelenségként" és "az művészi alkotás és az áruérték ütközésére vonatkozó éles kommentárként" jellemezte a művet.

David Galperin, a Sotheby's New York kortárs művészeti részlegének vezetője Cattelan "erőpróbájának" nevezte az alkotást. "Mind képletesen, mind szó szerint tükröt tartva a művészvilág elé, a mű szembesít a művészettel kapcsolatos legkényelmetlenebb kérdésekkel, valamint a piac és a múzeum intézményei által szentnek tartott hiedelemrendszerekkel" - mondta.
Címlapkép: Getty Images
