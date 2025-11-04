Óriási bajban Európa egyik legerősebb állama: brutális infláció bénítja meg az országot

Az Európai Unió Tanácsa jóváhagyta az Ukrajna-eszköz 1,8 milliárd eurós ötödik részletének kifizetését, miután Kijev teljesítette a szükséges reformlépéseket.
A brit háztartások több mint fele kénytelen volt pénzügyi megszorításokat bevezetni az alapvető kiadások fedezésére az elmúlt hetekben, ami az idei év legmagasabb szintjét jelenti a Which? fogyasztóvédelmi szervezet felmérése szerint - írja az Independent.
A kutatás szerint a válaszadók 52 százaléka módosította kiadásait október közepéig, ami a közüzemi számlákat, lakhatást és élelmiszereket érintette. Ez országszerte mintegy 14,8 millió háztartást jelent, ami 2024 decembere óta nem látott csúcsot képvisel.
Az alkalmazkodás különböző formákat ölt: az alapvető szükségletek csökkentését, megtakarítások felhasználását, vagyontárgyak eladását vagy kölcsönfelvételt. Az alacsony jövedelmű háztartások különösen hajlamosak az alapvető kiadások csökkentésére.
Pozitív fejlemény, hogy a legalább egy alapvető fizetést – például bérleti díjat, jelzáloghitelt vagy közüzemi számlát – elmulasztó háztartások aránya 7,7 százalékról 5,5 százalékra csökkent szeptemberhez képest, ami körülbelül 1,6 millió otthont érint.
A Which? figyelmeztetett, hogy a kevesebb elmulasztott fizetés ellenére a pénzügyi kiigazítások általános növekedése a megélhetési válsággal szembeni növekvő sebezhetőséget jelez, különösen a hidegebb időjárás és a költséges ünnepi időszak előtt.
A megkérdezettek ötöde (20 százalék) úgy véli, hogy háztartásuk helyzete javulni fog a következő 12 hónapban, míg körülbelül harmaduk (34 százalék) szerint romlani fog. A romló kilátásokat főként a megélhetési költségekkel – élelmiszerárakkal, számlákkal vagy inflációval – indokolták, de sokan említették az adóemelésekkel kapcsolatos aggodalmakat is.
Egy skóciai nő így nyilatkozott a kutatóknak: "A megélhetési költségek túl magasak; nehéz kijönni a pénzből. Az élelmiszervásárlás stresszes, mert minden olyan sokba kerül, és a számlák fizetése, minden ára emelkedik. Szerintem ez csak rosszabbodni fog."
A Which? azt tanácsolja, hogy akik nem tudják fizetni vagy nehezen engedhetik meg maguknak az alapvető kiadásokat, mint az energia, hitelkártya vagy jelzáloghitel-törlesztés, azonnal beszéljenek szolgáltatójukkal a segítségnyújtás érdekében.
Rocio Concha, a Which? szakpolitikai és érdekvédelmi igazgatója elmondta: "Kutatásunk azt mutatja, hogy háztartások milliói küzdenek a mindennapi alapvető kiadások fedezésével. Az ünnepi szezon közeledtével és a hidegebb időjárással a karácsonyi vásárlás és a ház melegen tartásának további nyomása csak növeli a háztartások pénzügyi terheit."
A több mint 2100 ember részvételével készült felmérést október 17. és 19. között végezték az Egyesült Királyságban.
Trump felére csökkenti a fentanillal kapcsolatos vámokat Kínával szemben, miután új munkacsoportot hoztak létre a szintetikus opioid elleni küzdelemre.
Elhunyt Dick Cheney, az Egyesült Államok egykori alelnöke, aki George W. Bush mellett szolgált 2001 és 2009 között.
Életét vesztette egy 66 éves építőmunkás a Torre dei Conti torony összeomlása során Rómában.
Ukrán dróntámadás érte az oroszországi Baskírföldön található Szterlitamak petrolkémiai üzem vízkezelő létesítményét, amely részlegesen beomlott.
A Kreml számítása szerint az energiarendszer összeomlása újabb, a második világháború óta nem látott méretű menekülthullámot indítana el nyugat felé.
A kutatásban résztvevők többsége szerint a vállalkozások nem igazán foglalkoznak azzal, hogy üzletük arculata vizuálisan illeszkedjen a környezetbe.
A Kathmandu Post értesülései szerint az áldozatok között öt hegymászó, valamint két nepáli hegyi vezető van.
"Tele vannak a raktáraink lőszerrel és folyamatosan gyártunk utánpótlást, főleg aknavető-lőszereket." - mondta az elnök.
Felújítási munkálatok közben részben összeomlott a Forum Romanum mellett álló, 13. században épült Torre dei Conti középkori torony.
Egy idős házaspárt kitiltottak egy angliai Aldi áruházból, miután vita alakult ki a pénztárnál a bevásárlókocsi kipakolása miatt.
Dél-Korea és Kína tartalomcsere-megállapodást kötött, ami új lehetőségeket nyithat a K-pop előtt.
Célkeresztbe került a kínai óriáscég, a francia kormány ultimátumot adott a Sheinnek.
Az Egyesült Államok által bejelentett atomfegyver-tesztek nem járnak majd nukleáris robbanásokkal, de tesztelni azért fognak.
Az Egyesült Államok nem fogja megengedni a keresztények elleni tömeges gyilkosságokat - jelentette ki Donald Trump.
A török olajfinomítók egyre több nem orosz eredetű olajat vásárolnak a legújabb nyugati szankciók hatására.
Donald Trump egyelőre nem támogatja a Tomahawk rakéták Ukrajnának történő átadását, bár nem zárja ki, hogy később változtathat álláspontján.
Megnyílt a világ legnagyobb régészeti múzeuma Egyiptomban, amely 100 000 műtárgyat mutat be, köztük Tutanhamon teljes sírjának tartalmát.
Tíz ember sérült meg abban a késeléses támadásban, amelyet egy vonaton követtek el szombat este Angliában.