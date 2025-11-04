2025. november 4. kedd Károly
Óriási bajban Európa egyik legerősebb állama: brutális infláció bénítja meg az országot
Világ

Óriási bajban Európa egyik legerősebb állama: brutális infláció bénítja meg az országot

Pénzcentrum
2025. november 4. 20:01

A brit háztartások több mint fele kénytelen volt pénzügyi megszorításokat bevezetni az alapvető kiadások fedezésére az elmúlt hetekben, ami az idei év legmagasabb szintjét jelenti a Which? fogyasztóvédelmi szervezet felmérése szerint - írja az Independent.

A kutatás szerint a válaszadók 52 százaléka módosította kiadásait október közepéig, ami a közüzemi számlákat, lakhatást és élelmiszereket érintette. Ez országszerte mintegy 14,8 millió háztartást jelent, ami 2024 decembere óta nem látott csúcsot képvisel.

Az alkalmazkodás különböző formákat ölt: az alapvető szükségletek csökkentését, megtakarítások felhasználását, vagyontárgyak eladását vagy kölcsönfelvételt. Az alacsony jövedelmű háztartások különösen hajlamosak az alapvető kiadások csökkentésére.

Pozitív fejlemény, hogy a legalább egy alapvető fizetést – például bérleti díjat, jelzáloghitelt vagy közüzemi számlát – elmulasztó háztartások aránya 7,7 százalékról 5,5 százalékra csökkent szeptemberhez képest, ami körülbelül 1,6 millió otthont érint.

A Which? figyelmeztetett, hogy a kevesebb elmulasztott fizetés ellenére a pénzügyi kiigazítások általános növekedése a megélhetési válsággal szembeni növekvő sebezhetőséget jelez, különösen a hidegebb időjárás és a költséges ünnepi időszak előtt.

A megkérdezettek ötöde (20 százalék) úgy véli, hogy háztartásuk helyzete javulni fog a következő 12 hónapban, míg körülbelül harmaduk (34 százalék) szerint romlani fog. A romló kilátásokat főként a megélhetési költségekkel – élelmiszerárakkal, számlákkal vagy inflációval – indokolták, de sokan említették az adóemelésekkel kapcsolatos aggodalmakat is.

Egy skóciai nő így nyilatkozott a kutatóknak: "A megélhetési költségek túl magasak; nehéz kijönni a pénzből. Az élelmiszervásárlás stresszes, mert minden olyan sokba kerül, és a számlák fizetése, minden ára emelkedik. Szerintem ez csak rosszabbodni fog."

A Which? azt tanácsolja, hogy akik nem tudják fizetni vagy nehezen engedhetik meg maguknak az alapvető kiadásokat, mint az energia, hitelkártya vagy jelzáloghitel-törlesztés, azonnal beszéljenek szolgáltatójukkal a segítségnyújtás érdekében.

Rocio Concha, a Which? szakpolitikai és érdekvédelmi igazgatója elmondta: "Kutatásunk azt mutatja, hogy háztartások milliói küzdenek a mindennapi alapvető kiadások fedezésével. Az ünnepi szezon közeledtével és a hidegebb időjárással a karácsonyi vásárlás és a ház melegen tartásának további nyomása csak növeli a háztartások pénzügyi terheit."

A több mint 2100 ember részvételével készült felmérést október 17. és 19. között végezték az Egyesült Királyságban.
Címlapkép: Getty Images
