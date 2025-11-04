Óriási bajban Európa egyik legerősebb állama: brutális infláció bénítja meg az országot

A brit háztartások több mint fele kénytelen volt pénzügyi megszorításokat bevezetni az alapvető kiadások fedezésére az elmúlt hetekben, ami az idei év legmagasabb szintjét jelenti a Which? fogyasztóvédelmi szervezet felmérése szerint - írja az Independent.

A kutatás szerint a válaszadók 52 százaléka módosította kiadásait október közepéig, ami a közüzemi számlákat, lakhatást és élelmiszereket érintette. Ez országszerte mintegy 14,8 millió háztartást jelent, ami 2024 decembere óta nem látott csúcsot képvisel.

Az alkalmazkodás különböző formákat ölt: az alapvető szükségletek csökkentését, megtakarítások felhasználását, vagyontárgyak eladását vagy kölcsönfelvételt. Az alacsony jövedelmű háztartások különösen hajlamosak az alapvető kiadások csökkentésére.

Pozitív fejlemény, hogy a legalább egy alapvető fizetést – például bérleti díjat, jelzáloghitelt vagy közüzemi számlát – elmulasztó háztartások aránya 7,7 százalékról 5,5 százalékra csökkent szeptemberhez képest, ami körülbelül 1,6 millió otthont érint.

A Which? figyelmeztetett, hogy a kevesebb elmulasztott fizetés ellenére a pénzügyi kiigazítások általános növekedése a megélhetési válsággal szembeni növekvő sebezhetőséget jelez, különösen a hidegebb időjárás és a költséges ünnepi időszak előtt.

A megkérdezettek ötöde (20 százalék) úgy véli, hogy háztartásuk helyzete javulni fog a következő 12 hónapban, míg körülbelül harmaduk (34 százalék) szerint romlani fog. A romló kilátásokat főként a megélhetési költségekkel – élelmiszerárakkal, számlákkal vagy inflációval – indokolták, de sokan említették az adóemelésekkel kapcsolatos aggodalmakat is.

Egy skóciai nő így nyilatkozott a kutatóknak: "A megélhetési költségek túl magasak; nehéz kijönni a pénzből. Az élelmiszervásárlás stresszes, mert minden olyan sokba kerül, és a számlák fizetése, minden ára emelkedik. Szerintem ez csak rosszabbodni fog."

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Which? azt tanácsolja, hogy akik nem tudják fizetni vagy nehezen engedhetik meg maguknak az alapvető kiadásokat, mint az energia, hitelkártya vagy jelzáloghitel-törlesztés, azonnal beszéljenek szolgáltatójukkal a segítségnyújtás érdekében.

Rocio Concha, a Which? szakpolitikai és érdekvédelmi igazgatója elmondta: "Kutatásunk azt mutatja, hogy háztartások milliói küzdenek a mindennapi alapvető kiadások fedezésével. Az ünnepi szezon közeledtével és a hidegebb időjárással a karácsonyi vásárlás és a ház melegen tartásának további nyomása csak növeli a háztartások pénzügyi terheit."

A több mint 2100 ember részvételével készült felmérést október 17. és 19. között végezték az Egyesült Királyságban.