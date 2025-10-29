Egy ukrán szervezet kezdeményezte Krasznahorkai László műveinek betiltását Oroszországban.
Történelmi lépés: három ellenzéki pártot is betiltana a georgiai kormány
Az alkotmánybírósághoz fordult Georgiában a kormányzó Georgiai Álom - Demokratikus Georgia párt, hogy tiltsa be az ország három legnagyobb ellenzéki pártját - jelentette be a georgiai parlament elnöke kedden.
Salva Papuasvili sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy a keresetet először a parlament eljárási bizottságához továbbítják, amelynek "ellenőriznie kell az aláírások hitelességét. Ezt követően továbbítjuk az alkotmánybírósághoz is, de nem hiszem, hogy még ma" - tette hozzá.
Úgy vélte, a keresetet csütörtökön lehet benyújtani, miután az eljárási bizottság megerősítette az aláírások hitelességét.
Közlése szerint a keresetben a Miheil Szaakasvili korábbi elnök által alapított Egységes Nemzeti Mozgalom (UNM), a Változásért nevű koalíció és Mamuka Hazaradze bankár Lelo Georgiáért nevű pártja szerepel.
A georgiai parlamentben idén február és augusztus között működött egy ideiglenes bizottság, amelynek feladata a Szaakasvili-korszakban - 2003 és 2012 között - elkövetett bűncselekmények, valamint a későbbi években történt bizonyos események kivizsgálása volt. Ennek ülésein a bizottság tagjai meghallgatták az akkori események tanúit: politikusokat, katonákat és hétköznapi állampolgárokat. A bizottság által vizsgált fő témák között szerepelt a 2008. augusztusi orosz-georgiai katonai konfliktus, az üzletemberekre gyakorolt nyomás, valamint a fogvatartottakkal szembeni kegyetlen bánásmód.
A kormánypárt nyilatkozata szerint az alkotmánybírósághoz benyújtott, a pártok betiltására irányuló kereset a bizottság következtetésein fog alapulni. A georgiai törvényhozás korábban elfogadott egy törvényt, amely életre szólóan megtiltja a politikai tevékenységet azoknak, akiknek pártját a bíróság törvénytelennek nyilvánítja.
Mintegy 15 ezer jamaicai lakos menedékhelyeken húzta meg magát.
Zelenszkij szerint az EU-nak egy ideig stabil pénzügyi támogatást kell nyújtania Ukrajnának.
Az Egyesült Államok és Kína megállapodott egy potenciális kereskedelmi egyezmény keretrendszeréről, amelyet a két ország vezetői a héten esedékes találkozójukon vitatnak meg.
Nyolc magyar turistával a fedélzetén zuhant le egy kisrepülő Kenyában: részleteket közöltek a tragédiáról
A fedélzeten tartózkodó nyolc magyar, két német utas és a kétfős kenyai személyzet életét vesztette.
Az ENSZ főtitkára szerint elkerülhetetlen a Párizsi Klímaegyezmény 1,5 Celsius-fokos céljának túllépése, és azonnali irányváltásra van szükség a klímaválság kezelésében.
Kedden Tokióban a Donald Trump amerikai elnök és a Takaicsi Szanaé új japán miniszterelnök kereskedelmi és gazdasági megállapodásokat írt alá.
A svéd Saab akár 150 Gripen eladására is szerződhet Kijevvel – az üzlet megduplázhatja a svéd gyártó kapacitásait.
Súlyos bejelentést tett az orosz kőolaj-óriás: megölik a szankciók Putyin aranytojást tojó tyúkját, mi lesz a váklasz?
A Lukoil kénytelen eladni külföldi érdekeltségeinek jelentős részét. A kényszerű lépés akár bevételeinek harmadát is elviheti.
Lelőtték Putyin csodafegyverét az ukránok: Moszkva is elismerte, odalett a legmodernebb harci helikopter
Egy orosz katonai pilóta „örök repülést” kívánt elesett társainak – ezzel erősítette meg a veszteséget.
Az amerikai elnök hétfőn a légierő egyik repülőgépén újságíróknak nyilatkozva elvetette azt az ötletet, hogy a 2028-as választásokon alelnökjelöltként induljon.
Új biztonsági előírás élesedik, sok turista bánja: érzékeny adatokat kell átadnia annak, aki itt lépné át a határt
A CBP közel egy évtizede alkalmaz biometrikus arcfelismerő rendszert, amely összehasonlítja az utazók arcát az útlevelükben szereplő fényképpel.
Trump ide is kinyújthatná a kezét? Egyre messzebb a béke, újra fellángolt a háború - ennek nem lesz jó vége
Újabb fegyveres összecsapások törtek ki Pakisztán és Afganisztán között a fennálló tűzszünet ellenére.
Keményen üzent Magyarországnak Trump erős embere: itt az orosz olaj vége, nem lehet halogatni a leválást
Az Egyesült Államok arra szólította fel Magyarországot, Törökországot és Szlovákiát, hogy dolgozzanak ki stratégiát az orosz energiafüggőség csökkentésére.
Boldoggá avatás Veszprém 2025: tudd meg, mik a boldoggá avatás feltételei, illetve hogy mik a szentté avatás feltételei. Kik szerepelnek a magyar szentek és boldogok...
Letartóztatások történtek a Louvre kirablásának ügyében: eddig óriási a blama, nagy a francia kudarc
Két gyanúsítottat letartóztattak a párizsi Louvre múzeumból ellopott, 88 millió euró értékű koronaékszerek ügyében.
Donald Trump "teljes mértékben nyitott" egy találkozóra Kim Dzsongün észak-koreai vezetővel.
A horvát parlament elfogadta pénteken a védelmi törvény módosításait, amelyekkel visszaállítják a kötelező sorkatonaságot.
A venezuelai elnök péntek este elítélte az amerikai csapatok mozgósítását a Karib-tenger térségében.
