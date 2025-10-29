2025. október 29. szerda Nárcisz
Bíróság ügyvéd ügyvéd dolgozik dokumentumokkal és fából készült bírói kalapáccsal a tárgyalóteremben lévő asztalon.
Világ

Történelmi lépés: három ellenzéki pártot is betiltana a georgiai kormány

Pénzcentrum/MTI
2025. október 29. 11:01

Az alkotmánybírósághoz fordult Georgiában a kormányzó Georgiai Álom - Demokratikus Georgia párt, hogy tiltsa be az ország három legnagyobb ellenzéki pártját - jelentette be a georgiai parlament elnöke kedden.

Salva Papuasvili sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy a keresetet először a parlament eljárási bizottságához továbbítják, amelynek "ellenőriznie kell az aláírások hitelességét. Ezt követően továbbítjuk az alkotmánybírósághoz is, de nem hiszem, hogy még ma" - tette hozzá.

Úgy vélte, a keresetet csütörtökön lehet benyújtani, miután az eljárási bizottság megerősítette az aláírások hitelességét.

Közlése szerint a keresetben a Miheil Szaakasvili korábbi elnök által alapított Egységes Nemzeti Mozgalom (UNM), a Változásért nevű koalíció és Mamuka Hazaradze bankár Lelo Georgiáért nevű pártja szerepel.

A georgiai parlamentben idén február és augusztus között működött egy ideiglenes bizottság, amelynek feladata a Szaakasvili-korszakban - 2003 és 2012 között - elkövetett bűncselekmények, valamint a későbbi években történt bizonyos események kivizsgálása volt. Ennek ülésein a bizottság tagjai meghallgatták az akkori események tanúit: politikusokat, katonákat és hétköznapi állampolgárokat. A bizottság által vizsgált fő témák között szerepelt a 2008. augusztusi orosz-georgiai katonai konfliktus, az üzletemberekre gyakorolt nyomás, valamint a fogvatartottakkal szembeni kegyetlen bánásmód.

A kormánypárt nyilatkozata szerint az alkotmánybírósághoz benyújtott, a pártok betiltására irányuló kereset a bizottság következtetésein fog alapulni. A georgiai törvényhozás korábban elfogadott egy törvényt, amely életre szólóan megtiltja a politikai tevékenységet azoknak, akiknek pártját a bíróság törvénytelennek nyilvánítja.
Címlapkép: Getty Images
