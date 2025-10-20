Az egyik legvitatottabb kérdés az idősebb gépjárművezetők helyzetének újraszabályozása volt.
Kiszivárgott, speciális jogokkal léphet be az EU-ba Ukrajna, Moldova, Montenegró: ezt már megvétózni sem lehet?
Egy javaslat szerint az EU-tagjelöltek teljes szavazati jog nélkül is csatlakozhatnának az Unióhoz. Így az EU-tagságra váró országok – például Ukrajna, Moldova és Montenegró – már a csatlakozás előtt élvezhetnék a tagság számos előnyét, ám szavazati és vétójog nélkül.
Egy javaslat szerint a tagjelöltek teljes szavazati jog nélkül is csatlakozhatnának az Európai Unióhoz – ezzel, ahogy a javaslatot mgeszellőztető Politico fogalmaz, „új lendületet kapna a bővítési folyamat”, amelyet jelenleg többek között Orbán Viktor magyar miniszterelnök akadályoz.
A lap értesülései szerint a javaslat még korai szakaszban van, és minden uniós tagállamnak jóvá kell hagynia. Három diplomata és egy EU-tisztviselő szerint a tervezet célja, hogy az EU működését úgy alakítsák át, hogy egyes országok ne tudjanak könnyen vétótval élni. Az új tagállamok csak az átalakítás után kapnának teljes jogokat.
A lap szerint ez Ausztria, Svédország és más, a bővítést támogató kormányok legújabb próbálkozása arra, hogy felgyorsítsák a folyamatot, amelyet a magyar kormány és néhány más tagállam blokkol. Ezek az országok attól tartanak, hogy az új tagok belépése fokozná a piaci versenyt, vagy biztonsági kockázatokat hordozna.
A kezdeményezés révén az EU-tagságra váró országok – például Ukrajna, Moldova és Montenegró – már a csatlakozás előtt élvezhetnék a tagság számos előnyét, ám szavazati és vétójog nélkül.
Hajózási biztonsági források szerint nem észleltek rakétákat vagy drónokat a térségben.
Újabb szankciókat vethet ki az EU Oroszországra: elgördülni látszik egy nagy akadály - Ausztria meggondolta magát
Korábban patthelyzet alakult ki a szankciók elfogadása kérdésében Ausztria követelése miatt.
Ezen múlt a parajdi sóbánya sorsa: elkerülhető lett volna a tragédia - Súlyos múlasztásokról szóló jelentés látott napvilágot
Megállapították, hogy előrelátható volt, hogy Korond-patak eláraszthatja a bányát, ennek ellenére a Salrom folyamatosan alábecsülte ennek kockázatát és nem tekintette közvetlen veszélynek.
Mivel a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogatóparancsot adott ki Putyin ellen, az elnök nem tudna Budapestre jutni anélkül, hogy átrepülne NATO-légtereken vagy ICC-tagországok fölött.
Ilyen lezárásokat hoz a Putyin-Trump találkozó Budapesten: alig lehet majd moccanni a békecsúcs alatt a városban?
Vadászgépek, zavaróberendezések és kiberbiztonsági rendszerek bevetésére is sor kerülhet a Trump-Putyin találkozó alatt.
Ilyet még nem látott a Buckingham-palota: szexuális vádak miatt minden címéről lemond András herceg, a brit uralkodó öccse
Minden királyi titulusáról lemond András herceg, a brit uralkodó testvére, akivel szemben újabban ismét felmerült vádként, hogy szoros baráti kapcsolatokat ápolt Jeffrey Epsteinnel.
A korábbi hírek szerint a találkozóra két héten belül sor kerülhet.
Senki nem tudja elkerülni a klímaváltozás hatásait, de ezek a problémák a legszegényebbeket érintik a legsúlyosabban.
700 000 év után ébredt fel ez az alvó vulkán: csúnya vége is lehet, nem kis pánikot okozott a helyieknél
A jelenséget valószínűleg vagy a vulkán alatti hidrotermális rendszer változása okozza, ami gázfelhalmozódáshoz vezet, vagy egy kisebb mennyiségű magma elmozdulása.
Magyarország is teljesíti a NATO védelmi kiadási elvárását – de ez elég? Nézd meg, hová jutott Európa a katonai kiadásokban és az orosz energiafüggésben!
Egyelőre nem világos, Putyin hogyan utazik majd Magyarországra, hiszen a környező országok mind NATO- vagy EU-tagok, illetve az ICC-nek is tagjai.
A nagy erőkkel helyszínre érkező tűzoltók drónokkal és kutyákkal keresik az esetleges további áldozatokat a romok között.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök várhatóan további nagy hatótávolságú fegyvereket kér Trumptól a pénteki washingtoni találkozójukon.
A fehérorosz tisztviselők többnyire nemkívánatos személynek számítottak az EU-ban, miután Európa szankciókat vezetett be a 2020-as vitatott választások után.
Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint az éjszaka folyamán kiterjedt ukrán dróntámadás érte Oroszországot.
Trump több nemzetközi konfliktusban is közvetítőként lépett fel, de a Kreml katonai helyzete és Ukrajna álláspontja miatt kérdéses, hogy sikerülhet-e áttörést elérni.
Az amerikai elnök jelentette be a hírt csütörtökön, miután telefonon egyeztetett az orosz államfővel.
Az ügyvéd már a szabadon bocsátás lehetőségét is mérlegeli, miután a bíróság hibás jogi minősítést állapított meg.
