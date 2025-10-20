2025. október 20. hétfő Vendel
Series of images to create a giff of the EU flag blowing in the wind and contorting with strong backlight
Világ

Kiszivárgott, speciális jogokkal léphet be az EU-ba Ukrajna, Moldova, Montenegró: ezt már megvétózni sem lehet?

Pénzcentrum
2025. október 20. 10:32

Egy javaslat szerint az EU-tagjelöltek teljes szavazati jog nélkül is csatlakozhatnának az Unióhoz. Így az EU-tagságra váró országok – például Ukrajna, Moldova és Montenegró – már a csatlakozás előtt élvezhetnék a tagság számos előnyét, ám szavazati és vétójog nélkül.

Egy javaslat szerint a tagjelöltek teljes szavazati jog nélkül is csatlakozhatnának az Európai Unióhoz – ezzel, ahogy a javaslatot mgeszellőztető Politico fogalmaz, „új lendületet kapna a bővítési folyamat”, amelyet jelenleg többek között Orbán Viktor magyar miniszterelnök akadályoz.

A lap értesülései szerint a javaslat még korai szakaszban van, és minden uniós tagállamnak jóvá kell hagynia. Három diplomata és egy EU-tisztviselő szerint a tervezet célja, hogy az EU működését úgy alakítsák át, hogy egyes országok ne tudjanak könnyen vétótval élni. Az új tagállamok csak az átalakítás után kapnának teljes jogokat.

Kapcsolódó cikkeink:

A lap szerint ez Ausztria, Svédország és más, a bővítést támogató kormányok legújabb próbálkozása arra, hogy felgyorsítsák a folyamatot, amelyet a magyar kormány és néhány más tagállam blokkol. Ezek az országok attól tartanak, hogy az új tagok belépése fokozná a piaci versenyt, vagy biztonsági kockázatokat hordozna.

A kezdeményezés révén az EU-tagságra váró országok – például Ukrajna, Moldova és Montenegró – már a csatlakozás előtt élvezhetnék a tagság számos előnyét, ám szavazati és vétójog nélkül.
Címlapkép: Getty Images
#európai unió #ukrajna #szavazás #eu #tagság #világ #bővítés #orbán viktor #uniós csatlakozás #Montenegró #moldova

