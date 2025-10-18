Korábban patthelyzet alakult ki a szankciók elfogadása kérdésében Ausztria követelése miatt.
Lángol egy LNG-tartályhajó Jemen partjainál: robbanás történt, irányítatlanul sodródik a tanker
Lángol és irányítatlanul sodródik Jemen partjainál, Áden kikötője közelében a Falcon nevű LNG-tartályhajó, amelyről előtte robbanást jelentettek - közölte szombaton az Európai Unió Aspides műveleti parancsoksága. A robbanás okát egyelőre nem tisztázták.
Az Aspides közölte, hogy az előzetes jelentések szerint a kameruni zászló alatt hajózó tanker mintegy 15 százalékára terjedt ki a tűz. A parancsnokság azt javasolta a környéken tartózkodó hajóknak, hogy tartsanak biztonságos távolságot a tankertől a további robbanások veszélye miatt, miután az teljesen fel van töltve cseppfolyósított földgázzal.
A Falcon 26 fős legénységéből eddig két kereskedelmi hajó 24 tengerészt mentett ki, egy még a fedélzeten tartózkodik, egy pedig eltűnt. A közlemény szerint egy görög fregattot is a helyszín közelébe küldtek. Az Ambrey brit biztonsági cég közlése szerint a hajó Ománból indult és Dzsibutiba tartott.
A robbanás akkor történt, amikor a hajó Áden kikötőjétől 113 tengeri mérföldre délkeletre volt. Hajózási biztonsági források szerint nem észleltek rakétákat vagy drónokat a térségben. Az Aspides küldetést 2024 februárjában indították el több európai ország részvételével a térségben hajózó kereskedelmi hajók védelmére.
Ilyet még nem látott a Buckingham-palota: szexuális vádak miatt minden címéről lemond András herceg, a brit uralkodó öccse
Minden királyi titulusáról lemond András herceg, a brit uralkodó testvére, akivel szemben újabban ismét felmerült vádként, hogy szoros baráti kapcsolatokat ápolt Jeffrey Epsteinnel.
A korábbi hírek szerint a találkozóra két héten belül sor kerülhet.
Senki nem tudja elkerülni a klímaváltozás hatásait, de ezek a problémák a legszegényebbeket érintik a legsúlyosabban.
700 000 év után ébredt fel ez az alvó vulkán: csúnya vége is lehet, nem kis pánikot okozott a helyieknél
A jelenséget valószínűleg vagy a vulkán alatti hidrotermális rendszer változása okozza, ami gázfelhalmozódáshoz vezet, vagy egy kisebb mennyiségű magma elmozdulása.
Magyarország is teljesíti a NATO védelmi kiadási elvárását – de ez elég? Nézd meg, hová jutott Európa a katonai kiadásokban és az orosz energiafüggésben!
Egyelőre nem világos, Putyin hogyan utazik majd Magyarországra, hiszen a környező országok mind NATO- vagy EU-tagok, illetve az ICC-nek is tagjai.
A nagy erőkkel helyszínre érkező tűzoltók drónokkal és kutyákkal keresik az esetleges további áldozatokat a romok között.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök várhatóan további nagy hatótávolságú fegyvereket kér Trumptól a pénteki washingtoni találkozójukon.
A fehérorosz tisztviselők többnyire nemkívánatos személynek számítottak az EU-ban, miután Európa szankciókat vezetett be a 2020-as vitatott választások után.
Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint az éjszaka folyamán kiterjedt ukrán dróntámadás érte Oroszországot.
Trump több nemzetközi konfliktusban is közvetítőként lépett fel, de a Kreml katonai helyzete és Ukrajna álláspontja miatt kérdéses, hogy sikerülhet-e áttörést elérni.
Az amerikai elnök jelentette be a hírt csütörtökön, miután telefonon egyeztetett az orosz államfővel.
Az ügyvéd már a szabadon bocsátás lehetőségét is mérlegeli, miután a bíróság hibás jogi minősítést állapított meg.
A queenslandi erdőkből származó adatokat vizsgáló kutatás megállapította, hogy a szélsőséges hőmérséklet több fa pusztulását okozta, mint ahány új fa nőtt.
Kína visszavágott Trumpnak: „Amerika elferdíti a tényeket” – újra forr a levegő a kereskedelmi fronton
Peking szerint Washington pánikot kelt és félreértelmezi az exportkorlátozásokat – közben a tárgyalásokon Kína együttműködést sürget.
A Bulgargaz sikeresen lezárta nemzetközi LNG-beszállítói tenderét, amely jelentős lépés az ország orosz gázfüggőségének csökkentése felé.
Újabb mélyütést vitt be Putyinnak Donald Trump: egyik legkomolyabb bevételi forrásától esik el Oroszország, jöhet a fordulat a háborúban?
Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy Narendra Modi indiai miniszterelnök ígéretet tett az orosz olajvásárlások leállítására.
Az amerikai kormány több mint 14 milliárd dollár értékű bitcoint foglalt le és vádat emelt a kambodzsai Prince Group alapítója, Chen Zhi ellen.
