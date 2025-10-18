2025. október 18. szombat Lukács
6 °C Budapest
Egy cseppfolyósított földgáz (LNG) tartályhajó a mólóhoz kikötve felülről
Világ

Lángol egy LNG-tartályhajó Jemen partjainál: robbanás történt, irányítatlanul sodródik a tanker

MTI
2025. október 18. 19:49

Lángol és irányítatlanul sodródik Jemen partjainál, Áden kikötője közelében a Falcon nevű LNG-tartályhajó, amelyről előtte robbanást jelentettek - közölte szombaton az Európai Unió Aspides műveleti parancsoksága. A robbanás okát egyelőre nem tisztázták. 

Az Aspides közölte, hogy az előzetes jelentések szerint a kameruni zászló alatt hajózó tanker mintegy 15 százalékára terjedt ki a tűz. A parancsnokság azt javasolta a környéken tartózkodó hajóknak, hogy tartsanak biztonságos távolságot a tankertől a további robbanások veszélye miatt, miután az teljesen fel van töltve cseppfolyósított földgázzal.

A Falcon 26 fős legénységéből eddig két kereskedelmi hajó 24 tengerészt mentett ki, egy még a fedélzeten tartózkodik, egy pedig eltűnt. A közlemény szerint egy görög fregattot is a helyszín közelébe küldtek. Az Ambrey brit biztonsági cég közlése szerint a hajó Ománból indult és Dzsibutiba tartott.

A robbanás akkor történt, amikor a hajó Áden kikötőjétől 113 tengeri mérföldre délkeletre volt. Hajózási biztonsági források szerint nem észleltek rakétákat vagy drónokat a térségben. Az Aspides küldetést 2024 februárjában indították el több európai ország részvételével a térségben hajózó kereskedelmi hajók védelmére.

Címlapkép: Getty Images
#biztonság #európai unió #hajó #tűz #robbanás #világ #mentés #Közel-Kelet #jemen #lng

