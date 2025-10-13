Pénteken életbe lépett az amerikai közvetítéssel létrejött tűzszünet a Gázai övezetben.
Elképesztő, ami Franciaországban folyik: újra az lett a miniszterelnök, aki egy hete már lemondott
Franciaországban újra Sébastien Lecornu alakított kormányt, mindössze egy héttel azután, hogy előző kabinetje lemondott. A 34 miniszterből álló új kormány ellen a szélsőjobb és a szélsőbal máris bizalmatlansági indítványt jelentett be.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, mindössze egy nap regnálás után távozott hivatalából Sébastien Lecornu francia kormányfő, miután elődje, Francois Bayrou a súlyos kormányválság miatt lemondani kényszerült.
A francia miniszterelnök-keringőben most újabb váratlan fordulat következett be:
Emmanuel Macron francia elnök pénteken ismét Sébastien Lecornut bízta meg kormányalakítással, aki múlt hét hétfőn, mindössze egy nappal kinevezése után lemondott miniszterelnöki posztjáról.
A Le Monde információi szerint Lecornu vasárnap este 34 minisztert nevezett ki. Az új kabinet kedden tartja első hivatalos ülését, de a miniszterelnök már hétfő délután munkamegbeszélésre hívta minisztereit a párizsi Matignon-palotába. A francia napilap szerint a kormányban tapasztalt politikusok és új arcok egyaránt helyet kaptak.
Az új kormány helyzete azonban rendkívül bizonytalan. Marine Le Pen Nemzeti Tömörülése és Jean-Luc Mélenchon Engedetlen Franciaország pártja vasárnap este bejelentette, hogy bizalmatlansági indítványt nyújt be a kormánnyal szemben. Le Pen pártja már hétfőn hivatalosan is benyújtja az indítványt, és követeli, hogy Macron elnök mielőbb oszlassa fel a Nemzetgyűlést.
Kína bejelentette, hogy október 14-től többletdíjat vet ki az amerikai hajókra, válaszul az Egyesült Államok által bevezetendő hasonló intézkedésekre.
Egy 7,6-os magnitúdójú földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek dél-keleti Davao Oriental tartományát október 10-én.
Kiderült, már tesztelik a háborús vészforgatókönyvet Európában: több ország is orosz katonai lépésektől tart
A balti államok nagyszabású vészforgatókönyveket dolgoznak ki arra az esetre, ha Oroszország katonai fellépése menekülthullámot indítana el a térségben.
Kétévnyi háború után Izrael és a Hamász megállapodott: hamarosan leállhatnak a harcok, és kiszabadulhatnak a túszok.
Az Európai Unió Külügyi Szolgálata (EKSZ) élesen bírálta Tádzsikisztánt, amiért nem tartóztatta le Vlagyimir Putyin orosz elnököt.
Az Egyesült Államok szankciókat vezetett be Szerbia fő olajszállítója, a többségi orosz tulajdonban lévő Petroleum Industry of Serbia (NIS) ellen.
A dokumentum szerint Kína "hibrid hadviselést" is alkalmaz, hogy gyengítse az emberek kormányba vetett bizalmát.
Rengeteg autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a boltvezetőnek
Szabálytalan parkolás miatt áll bál a Nagy-Britanniában, egy jogi kiskaput használnak ki a szupermarketeknél az autósok.
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a megállapodást diplomáciai sikernek és erkölcsi győzelemnek nevezte.
A helyiek reménykednek, hogy hamarosan megoldódik az életüket évek óta megkeserítő illegális autóversenyek problémája.
Egy berlini gazdaságkutató szerint a 70 év felettiek nem kellene hangot kapni a politikában.
Szergej Rjabkov szerint elillant az alaszkai Trump-Putyin békecsúcs által generált momentum.
Európa hibrid háborúban áll, és ezt nagyon komolyan kell vennünk, egységes, határozott válaszra van szükség" - jelentette ki Ursula von der Leyen
A vállalat korábban többször hangsúlyozta, hogy termékei biztonságosak, nem tartalmaznak azbesztet és nem okoznak rákot.
Az elmúlt években a dietilén-glikollal szennyezett köhögésszirupok tucatnyi gyermek halálát okozták Indiában.
Az Európai Unió jelentősen megemeli az acélvámokat és csökkenti az importkvótákat, ami komoly aggodalmakat keltett.
A brit kormányt arra sürgetik, hogy vezessen be fogási kvótákat a halállomány megőrzése érdekében.
Az intézkedés nemcsak a kamionokat érinti, hanem a közepes járműkategóriát is.
