Elképesztő, ami Franciaországban folyik: újra az lett a miniszterelnök, aki egy hete már lemondott

Franciaországban újra Sébastien Lecornu alakított kormányt, mindössze egy héttel azután, hogy előző kabinetje lemondott. A 34 miniszterből álló új kormány ellen a szélsőjobb és a szélsőbal máris bizalmatlansági indítványt jelentett be.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, mindössze egy nap regnálás után távozott hivatalából Sébastien Lecornu francia kormányfő, miután elődje, Francois Bayrou a súlyos kormányválság miatt lemondani kényszerült.

A francia miniszterelnök-keringőben most újabb váratlan fordulat következett be:

Emmanuel Macron francia elnök pénteken ismét Sébastien Lecornut bízta meg kormányalakítással, aki múlt hét hétfőn, mindössze egy nappal kinevezése után lemondott miniszterelnöki posztjáról.

A Le Monde információi szerint Lecornu vasárnap este 34 minisztert nevezett ki. Az új kabinet kedden tartja első hivatalos ülését, de a miniszterelnök már hétfő délután munkamegbeszélésre hívta minisztereit a párizsi Matignon-palotába. A francia napilap szerint a kormányban tapasztalt politikusok és új arcok egyaránt helyet kaptak.

Az új kormány helyzete azonban rendkívül bizonytalan. Marine Le Pen Nemzeti Tömörülése és Jean-Luc Mélenchon Engedetlen Franciaország pártja vasárnap este bejelentette, hogy bizalmatlansági indítványt nyújt be a kormánnyal szemben. Le Pen pártja már hétfőn hivatalosan is benyújtja az indítványt, és követeli, hogy Macron elnök mielőbb oszlassa fel a Nemzetgyűlést.