Fujiyoshida, Japan, 14 November 2019: Chureito Pagoda, a five-storied pagoda, also known as the Fujiyoshida Cenotaph Monument, can be seen on the observatory overlooking Mount Fuji. Fuji on the background
Történelem íródhat ebben az országban: még sosem volt női miniszterelnök, jöhet az első?

Pénzcentrum
2025. október 4. 12:30

Japán kormányzó pártja Sanae Takaichit választotta új vezetőjének, aki így az ország első női miniszterelnöke lehet. A 64 éves politikus számos kihívással néz szembe, köztük a gazdasági problémákkal és a pártegység helyreállításával - közölte a BBC.

Takaichi, aki korábban miniszteri pozíciót töltött be, televíziós műsorvezető volt és lelkes heavy metal dobos, a Liberális Demokrata Párt (LDP) jobboldali szárnyához tartozó konzervatív politikus. Személye megosztó a japán politikai életben.

Az új pártvezetőnek szembe kell néznie a lassuló gazdasággal, a háztartások inflációs problémáival és a stagnáló bérekkel. Emellett kezelnie kell az amerikai-japán kapcsolatokat és végig kell vinnie az előző kormány által a Trump-adminisztrációval kötött vámegyezményt.

Miniszterelnökként egyik legfontosabb feladata a párt egységének helyreállítása lesz a botrányokkal és belső konfliktusokkal terhelt időszak után. Elődje, Shigeru Ishiba mindössze egyéves hivatali idő után mondott le, miután a párt elvesztette többségét a parlament mindkét házában.

Jeff Kingston, a tokiói Temple Egyetem Ázsiai Tanulmányok igazgatója szerint Takaichi valószínűleg "nem lesz túl sikeres a párton belüli szakadék gyógyításában". A professzor hozzátette, hogy Takaichi az LDP "keményvonalasabb" frakciójához tartozik, amely szerint "az LDP támogatottságának összeomlása azért következett be, mert elvesztette kapcsolatát jobboldali gyökereivel".

Takaichi régóta csodálja Nagy-Britannia első női miniszterelnökét, Margaret Thatchert, és most közel áll ahhoz, hogy beteljesítse saját "Vasladyként" való ambícióit. Ugyanakkor sok női szavazó nem tekint rá a haladás szószólójaként.

Kingston professzor szerint: "Japán Margaret Thatcherének nevezi magát. A költségvetési fegyelem tekintetében azonban egyáltalán nem Thatcher. De hozzá hasonlóan nem igazán békítő személyiség. Nem hiszem, hogy sokat tett volna a nők helyzetének javításáért."

Takaichi elkötelezett konzervatív, aki régóta ellenzi azt a törvényjavaslatot, amely lehetővé tenné a nők számára, hogy megtartsák leánykori nevüket a házasság után, mondván, ez a hagyományok ellen való. Az azonos neműek házasságát is ellenzi.

A néhai Abe Sinzó volt miniszterelnök pártfogoltjaként Takaichi megfogadta, hogy visszahozza mentora gazdasági vízióját, az Abenomics-ot, amely magas költségvetési kiadásokat és olcsó hitelfelvételt jelent. Biztonsági kérdésekben héja álláspontot képvisel, és célja Japán pacifista alkotmányának felülvizsgálata. Rendszeresen látogatja a vitatott Yasukuni szentélyt, ahol Japán háborús halottai mellett háborús bűnösök emlékét is őrzik.

Bár várhatóan a parlament megerősíti pozíciójában, ez nem lesz automatikus, mint elődei esetében, mivel a kormánypárt most sokkal gyengébb helyzetben van, miután elvesztette többségét mindkét házban.
Címlapkép: Getty Images
#kormány #infláció #gazdaság #nők #világ #miniszterelnök #japán #választás #politika #konzervatív

