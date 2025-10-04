Történelem íródhat ebben az országban: még sosem volt női miniszterelnök, jöhet az első?

A Magyar Nemzeti Bank „Kuvasz” megnevezéssel 3000 forint névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki ma, az Állatok Világnapján.
Japán kormányzó pártja Sanae Takaichit választotta új vezetőjének, aki így az ország első női miniszterelnöke lehet. A 64 éves politikus számos kihívással néz szembe, köztük a gazdasági problémákkal és a pártegység helyreállításával - közölte a BBC.
Takaichi, aki korábban miniszteri pozíciót töltött be, televíziós műsorvezető volt és lelkes heavy metal dobos, a Liberális Demokrata Párt (LDP) jobboldali szárnyához tartozó konzervatív politikus. Személye megosztó a japán politikai életben.
Az új pártvezetőnek szembe kell néznie a lassuló gazdasággal, a háztartások inflációs problémáival és a stagnáló bérekkel. Emellett kezelnie kell az amerikai-japán kapcsolatokat és végig kell vinnie az előző kormány által a Trump-adminisztrációval kötött vámegyezményt.
Miniszterelnökként egyik legfontosabb feladata a párt egységének helyreállítása lesz a botrányokkal és belső konfliktusokkal terhelt időszak után. Elődje, Shigeru Ishiba mindössze egyéves hivatali idő után mondott le, miután a párt elvesztette többségét a parlament mindkét házában.
Jeff Kingston, a tokiói Temple Egyetem Ázsiai Tanulmányok igazgatója szerint Takaichi valószínűleg "nem lesz túl sikeres a párton belüli szakadék gyógyításában". A professzor hozzátette, hogy Takaichi az LDP "keményvonalasabb" frakciójához tartozik, amely szerint "az LDP támogatottságának összeomlása azért következett be, mert elvesztette kapcsolatát jobboldali gyökereivel".
Takaichi régóta csodálja Nagy-Britannia első női miniszterelnökét, Margaret Thatchert, és most közel áll ahhoz, hogy beteljesítse saját "Vasladyként" való ambícióit. Ugyanakkor sok női szavazó nem tekint rá a haladás szószólójaként.
Kingston professzor szerint: "Japán Margaret Thatcherének nevezi magát. A költségvetési fegyelem tekintetében azonban egyáltalán nem Thatcher. De hozzá hasonlóan nem igazán békítő személyiség. Nem hiszem, hogy sokat tett volna a nők helyzetének javításáért."
Takaichi elkötelezett konzervatív, aki régóta ellenzi azt a törvényjavaslatot, amely lehetővé tenné a nők számára, hogy megtartsák leánykori nevüket a házasság után, mondván, ez a hagyományok ellen való. Az azonos neműek házasságát is ellenzi.
A néhai Abe Sinzó volt miniszterelnök pártfogoltjaként Takaichi megfogadta, hogy visszahozza mentora gazdasági vízióját, az Abenomics-ot, amely magas költségvetési kiadásokat és olcsó hitelfelvételt jelent. Biztonsági kérdésekben héja álláspontot képvisel, és célja Japán pacifista alkotmányának felülvizsgálata. Rendszeresen látogatja a vitatott Yasukuni szentélyt, ahol Japán háborús halottai mellett háborús bűnösök emlékét is őrzik.
Bár várhatóan a parlament megerősíti pozíciójában, ez nem lesz automatikus, mint elődei esetében, mivel a kormánypárt most sokkal gyengébb helyzetben van, miután elvesztette többségét mindkét házban.
Vilmos walesi herceg egy interjúban beszélt a monarchia jövőjéről, kiemelve, hogy királyként változásokat szeretne bevezetni.
Putyin gyors válaszlépéseket ígér Európa katonai megerősödésére, miközben tagadja, hogy Oroszország NATO-tagállamokat támadna meg
15 drón tűnt fel a belga-német határnál lévő katonai bázis felett; a helyzet miatt a müncheni repülőtér esti forgalmát leállították.
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) jelentése szerint a zaporizzsjai atomerőmű külső áramellátás nélkül működik, míg a csernobili létesítményben átmeneti áramkimaradás történt.
Sarah Mullally lett az anglikán egyház első női canterburyi érseke, miután a korábbi vezető egy gyermekvédelmi botrány miatt lemondott
Irán elnöke bejelentette, hogy az országnak nincs más választása, mint áthelyezni fővárosát Teheránból az ország déli részére.
Több ezer ember ragadt Münchenben, miután drónok miatt lezárták a repteret. Sokan kempingágyakon töltötték az éjszakát.
Életének 91. évében elhunyt Dr. Jane Goodall, a nemzetközileg elismert brit etológus és antropológus, aki a kelet-afrikai csimpánzok életének tanulmányozásával szerzett hírnevet világszerte.
Orbán Viktor az uniós csúcs előtt nyilatkozott, ahol kifejtette az álláspontját azzal kapcsolatban, hogy mit fog tenni hazánk, ha idegen drónok repülnek be az ország...
Izrael már elfogadta a feltételeket, amelyek között szerepel az azonnali tűzszünet, az összes túsz szabadon bocsátása.
Keith Kellogg, az amerikai elnök ukrán és orosz ügyekért felelős különmegbízottja szerint Európának bátrabban kell fellépnie az orosz provokációkkal szemben.
Szerda reggel leállt az Egyesült Államok szövetségi kormányzata, miután a szenátus nem tudta elfogadni a 2026-os költségvetési tervezetet.
Teljes búcsú 2025: tudd meg, mi a teljes búcsú jelentése és mik a teljes búcsú feltételei! Tudtad, hogy a katolikus egyházban teljes búcsú nyerhető, ha...
Donald Trump azt hangoztatta, hogy amennyiben a közel-keleti konfliktust a 20 pontos béketerv révén sikerül rendezni, akkor egyetlen háború, az orosz-ukrán háború lezárása lesz hátra.
A lengyel hatóságok letartóztatták Volodimir Z. ukrán állampolgárt.
A terv nem kockázatmentes. Nehezebbé teheti Ukrajna és Moldova motiválását a néha fájdalmas politikai reformok végrehajtására.
A Starbucks ajánlata túlmutat a törvényi követelményeken.
A belvárosból érkező metrók nem álltak meg a Theresienwiese állomáson a lezárás ideje alatt.
