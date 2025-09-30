Kiszivárgott Brüsszel mesterterve: megkerülnék a magyar kormányt, jöhet az ukrán EU-csatlakozás?

Az EU technikai szinten folytatná Ukrajna és Moldova csatlakozási tárgyalásait, megkerülve Magyarország vétóját - számolt be róla a Financial Times.

Az Európai Unió előkészületeket tesz, hogy megkezdje a technikai munkát Ukrajna és Moldova csatlakozásával kapcsolatban, annak ellenére, hogy Magyarország továbbra is blokkolja a tárgyalások hivatalos előrehaladását - közölték a folyamatról tájékoztatott tisztviselők.

Kijev 2022-ben, az orosz invázió után néhány héttel nyújtotta be csatlakozási kérelmét, amit hamarosan Moldova is követett. Mindkét ország hivatalosan megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat tavaly, de Magyarország azóta ellenzi a következő lépéseket: a tárgyalási "fejezetek" hivatalos megnyitását, amelyek a két ország jogszabályainak az uniós szabályokhoz való igazítását célozzák.

Az Európai Bizottság saját szabályainak módosítását javasolta, hogy megkerülje Orbán Viktor magyar miniszterelnök vétóját. A terv szerint több "klaszterben" elindítanák a technikai munkát akkor is, ha nincs hivatalos döntés a tárgyalások megnyitásáról ezeken a területeken.

Az uniós vezetők szerdán Koppenhágában vitatják meg a kérdést, mielőtt csütörtökön csatlakoznának hozzájuk más szomszédos országok, köztük Ukrajna és Moldova vezetői.

Tarasz Kacska, Ukrajna európai integrációért felelős miniszterelnök-helyettese elmondta, hogy Kijev reméli, meggyőzheti Budapestet a tárgyalások folytatásáról, mivel a végső döntés egy ország csatlakozásáról továbbra is egyhangúságot igényel és "mély politikai kérdés".

"Közben azonban nagyra értékeljük az uniós intézmények és más tagállamok ajánlatát, hogy haladjunk a klaszterek technikai munkájával" - nyilatkozta Kacska a Financial Timesnak. Ez lehetővé tenné Kijev és Chișinău számára, hogy előrelépjenek a reformok, a szabályozási harmonizáció és az intézményi felkészülés terén.

A terv nem kockázatmentes. Nehezebbé teheti Ukrajna és Moldova motiválását a néha fájdalmas politikai reformok végrehajtására a nyilvános elismerés hiányában. De a másik alternatíva, a reformok teljes leállása még rosszabb lehet - mondták a tisztviselők.

"A kijevi tisztviselők elmondják nekünk, hogy még a frontvonalban harcoló katonák is tudnak a brüsszeli technikai előrehaladás hiányáról" - mondta egy, a megbeszélésekben részt vevő uniós diplomata. "Valahogy előre kell lépnünk... a frusztráció szintje nemcsak a magyarokkal, hanem mindannyiunkkal szemben növekszik."

Kacska szerint a technikai szinten való előrehaladás nem ideális és "mindenkinek problémát jelent". De fontosnak tartotta, hogy "megszakítások nélkül haladjanak, mert a csatlakozási tárgyalások megszakítása a reformok szétszereléséhez vezethet".

Egy magas rangú moldovai tisztviselő a Financial Timesnak elmondta, hogy ők is tárgyalnak a bizottsággal, és általánosságban támogatják a technikai munka előrehaladását a fejezetek hivatalos megnyitására és lezárására vonatkozó formális döntés nélkül.

António Costa, az Európai Tanács elnöke egy másik megoldáson dolgozik, amely a tárgyalási folyamat szabályainak megváltoztatását jelentené, hogy a klasztereket az uniós országok többsége nyithassa meg. Ez a változtatás azonban egyhangú támogatást igényel, beleértve Magyarországot is, és a tisztviselők szerint valószínűtlen, hogy sikerrel járna.