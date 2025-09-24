2025. szeptember 24. szerda Gellért, Mercédesz
Felnőtt fiú, aki idős édesanyját látogatja otthon
Világ

Itt már készül a drasztikus nyugdíjkorhatár-emelés: brutális sokk ez az egész országnak

Pénzcentrum
2025. szeptember 24. 15:45

Az olasz nyugdíjrendszer súlyos válságban van: a következő 10 évben 6,1 millió ember vonul nyugdíjba, miközben nincs elegendő forrás a fenntartásukra. Az INAPP jelentése szerint a megoldás a nyugdíjkorhatár emelése és a foglalkoztatottság növelése lehet - írta a QuiFinanza.

A Nemzeti Közpolitikai Elemző Intézet (INAPP) a parlamentnek benyújtott jelentésében aggasztó képet festett az olasz nyugdíjrendszer jövőjéről. Az adatok szerint a következő évtizedben 6,1 millió ember éri el a nyugdíjkorhatárt, miközben a munkaképes korú lakosság 2060-ra 34%-kal csökken, a nyugdíjkiadások pedig 2040-re a GDP 17%-át teszik majd ki.

Natale Forlani, az INAPP elnöke a képviselőházban tartott meghallgatáson hangsúlyozta, hogy a nyugdíjkorhatár emelése elengedhetetlen. A rugalmas nyugdíjba vonulási lehetőségeket minimálisra kell korlátozni, és a Fornero-törvény által meghatározott 67 éves korhatárt kellene követni, amely a várható élettartam növekedésével tovább emelkedne - ezt a mechanizmust Giorgia Meloni kormánya próbálja megakadályozni.

Forlani szerint a nyugdíjkorhatár emelése mellett ösztönözni kell a munkavállalókat, hogy a nyugdíjkorhatár elérése után is a munkaerőpiacon maradjanak. Ehhez az idősebb munkavállalók készségeinek értékelésére, a karrierutak átalakítására, valamint rugalmasságra és támogatásra van szükség.

Az INAPP elnöke azonban figyelmeztetett: "A nyugdíjkorhatár emelésének lehet hatása, de nem döntő. A népesség elöregedésének hatása erőteljes és azonnali. Holisztikus megközelítésre van szükség, amely magában foglalja a munkaképes korú népesség megújítását is."

A munkaerőpiac regenerálásához két fő célcsoportot azonosított az intézet: az 1,4 millió NEET-fiatalt (akik sem oktatásban, sem foglalkoztatásban, sem képzésben nem vesznek részt), valamint az 1,2 millió munkanélküli nőt, akik hajlandóak lennének dolgozni.

Az INAPP szerint olyan átfogó megközelítésre van szükség, amely figyelembe veszi a munkaerőpiac minden aspektusát: a gazdasági növekedéstől kezdve, amely több munkahelyet teremt, a bérek növekedéséig, amelyet a termelékenység javulása és a fejlettebb technológiák alkalmazása segíthet elő.

Ezekkel az intézkedésekkel a rendszer elegendő járulékot kaphatna a következő évtizedben nyugdíjba vonuló baby boomer generáció támogatásához. Ezek nélkül a nyugdíjrendszer problémái az egész országra káros hatással lesznek, tovább korlátozva az állam kiadási képességét és ezáltal az állampolgároknak nyújtott szolgáltatások minőségét.
Címlapkép: Getty Images
