Nagy fehér cápa az óceánban, amint az óceánban fickándozik.
Világ

Nagyon súlyos veszélyben vannak itt a nyaralók: le kellett zárni a partszakaszt, ez nem vicc

Pénzcentrum
2026. január 20. 16:44

Alig 48 órán belül négy cápatámadás történt Új-Dél-Wales ausztrál állam partjainál. A legutóbbi áldozat egy 39 éves szörfös, akit kedd reggel a Sydneytől mintegy 450 kilométerre északra fekvő Point Plomer üdülőtábor közelében támadott meg egy cápa. Az állat a férfi szörfdeszkájába harapott, mellkasi sérülést okozva, a szörföst azonban már kiengedték a kórházból - számolt be a BBC.

A sydneyi strandokon az elmúlt két napban további három támadás történt. Hétfőn egy fiatal szörfös sérülés nélkül megúszta az összetalálkozást egy cápával a Dee Why strandon. Néhány órával később azonban a közeli Manlyben egy 27 éves férfi maradandó sérüléseket szenvedett. Vasárnap egy 12 éves fiú került kritikus állapotba, miután egy cápa megharapta a sydneyi öböl egyik népszerű strandján. A hatóságok további intézkedésig bezárták Sydney északi részének összes strandját.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A támadások sorozatát napokig tartó heves esőzések előzték meg. Szakértők szerint az eső tápanyagokat mos a tengerbe, ami vonzza a kisebb élőlényeket, ez pedig a cápákat is közelebb csalogatja a parthoz. A rendőrség arra kérte a lakosságot, hogy a rossz vízminőség és a gyenge látási viszonyok miatt egyelőre kerüljék a fürdőzést.

A hatóságok szerint a támadások többségéért nagy valószínűséggel bikacápák felelősek. Ez a faj édes- és sós vízben egyaránt megél, és a fehér cápa és a tigriscápa után a harmadik legveszélyesebb az emberre nézve. Sydney térségében jellemzően januárban és februárban, az ausztrál nyár idején jelennek meg nagyobb számban, amikor a víz hőmérséklete ideális számukra.

Daryl McPhee, a Bond Egyetem környezettudományi docense rendkívül szokatlannak nevezte, hogy ilyen rövid idő alatt ennyi bikacápa-támadás történjen. Elmondása szerint az esőzések a halrajokat a folyótorkolatok és a strandok felé sodorják, a bikacápák pedig követik zsákmányukat. Ez időnként népszerű fürdőhelyeken is veszélyes helyzeteket teremt.
Címlapkép: Getty Images
