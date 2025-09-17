Fagyos szakítás: el akarták hallgattatni, inkább távozott a Ben & Jerry’s társalapítója

Az első Trump által jóváhagyott fegyverszállítmány úton van Ukrajnába: légvédelmi és levegő-föld rakéták várhatók.
Jerry Greenfield, a Ben & Jerry's társalapítója közel 50 év után távozott a cégtől, tovább mélyítve a konfliktust az anyavállalat Unileverrel, jelentette a BBC.
Greenfield távozását egy közösségi médiában megosztott levélben jelentette be, amelyet Ben Cohen társalapító tett közzé. A levélben Greenfield kifejtette, hogy a Cherry Garcia jégkrém gyártója elvesztette függetlenségét, miután az Unilever leállította társadalmi aktivizmusát.
A konfliktus 2021-ben kezdődött, amikor a Ben & Jerry's bejelentette, hogy nem árusítja tovább termékeit a megszállt Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben található izraeli településeken.
Greenfield levelében azt írta, hogy a távozás "az egyik legnehezebb és legfájdalmasabb döntés" volt életében, de nem dolgozhat tovább jó lelkiismerettel egy olyan vállalatnál, amelyet az Unilever "elhallgattatott", annak ellenére, hogy 25 évvel ezelőtti egyesülésükkor megállapodás védte a márka társadalmi küldetését.
A The Magnum Ice Cream Company közleményben reagált, amelyben köszönetet mondott Greenfieldnek, de nem értett egyet álláspontjával. A vállalat szóvivője elmondta, hogy párbeszédet folytattak a két alapítóval Greenfield távozása előtt.
A Ben & Jerry's 1978-as alapítása óta ismert társadalmi kérdésekben való nyilvános állásfoglalásairól, gyakran támogatva olyan ügyeket, mint az LGBTQ+ jogok és a klímaváltozás elleni küzdelem.
Idén márciusban a Ben & Jerry's bejelentette, hogy vezérigazgatóját, David Stevert az Unilever eltávolította pozíciójából. Az állítás egy amerikai bíróságon benyújtott jogi ügy része volt, amelyben a Ben & Jerry's azzal vádolta az Unileveret, hogy megsértette az egyesülési megállapodást.
Egy hónappal korábban a Ben & Jerry's azzal vádolta az Unileveret, hogy megtiltotta számára Donald Trump amerikai elnök nyilvános bírálatát.
Májusban Ben Cohent letartóztatták egy tüntetésen az amerikai szenátusban, ahol az Izraelnek nyújtott katonai segély és a gázai humanitárius helyzet ellen tiltakozott.
Elfogták Charlie Kirk gyilkosát, a 22 éves Tyler Robinsont, aki Utah államban, egy családtagja segítségével került rendőrkézre.
A 22 éves férfi, Tyler Robinson önként adta fel magát, miután apja ismerőse lebuktatta.
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
Szeptember 12-22. között a BÁV ART Bécsi utcai galériájának története új fejezethez érkezik: elstartol az I. Bécsi utcai kamara aukció.