Trump azt követeli, hogy az európai országok 50-100%-os vámokat vessenek ki Kínára, de az EU több okból is elutasítja ezt a radikális javaslatot.
Kulcsfontosságú látogatásra készül Donald Trump: mire készül az európai nagyhatalomnál?
Donald Trump amerikai elnök kedden érkezik az Egyesült Királyságba második állami látogatására, ami példa nélküli eseménynek számít, hiszen a második ciklusukat töltő elnökök általában csak informális meghívást kapnak.
Trump és felesége, Melania szeptember 16-18. között tartózkodik majd az Egyesült Királyságban, ahol III. Károly király fogadja őket a windsori kastélyban. Az elnök korábbi, 2019-es állami látogatását még II. Erzsébet királynő szervezte - írja a BBC.
A mostani meghívás különleges, mivel a második ciklusukat töltő amerikai elnökök hagyományosan csak teára vagy ebédre kapnak meghívást az uralkodótól, ahogy ez Barack Obama és George W. Bush esetében is történt. Keir Starmer brit miniszterelnök februárban, egy washingtoni találkozó során adta át a király meghívását Trumpnak, amit az elnök "nagy megtiszteltetésnek" nevezett.
A háromnapos program részleteként kedden az amerikai nagykövet és a király képviselője fogadja az elnöki párt. Szerdán a windsori kastélyban a walesi hercegi pár köszönti őket, majd hivatalosan a király és a királyné fogadja a vendégeket. Az üdvözlést királyi díszlövés kíséri Windsorban és a londoni Towerben.
A királyi családdal elköltött ebéd után Trump koszorút helyez el II. Erzsébet királynő sírjánál a Szent György-kápolnában. Később brit és amerikai F-35-ös vadászgépek, valamint a Red Arrows bemutatócsapata tart légi parádét. Az estét állami díszvacsora zárja, ahol mind a király, mind az elnök beszédet mond.
Csütörtökön Trump a miniszterelnök vidéki rezidenciájára, Chequersbe utazik, ahol találkozik Starmerrel, megtekintik Winston Churchill archívumát, majd megbeszélést és sajtótájékoztatót tartanak. Eközben Melania Trump a windsori kastélyban marad, ahol megtekinti a királyi könyvtárat és Mária királyné híres babaházát, valamint találkozik a cserkészszövetség képviselőivel.
A látogatás biztonsági intézkedéseiről egyelőre nem közöltek részleteket, de a 2019-es állami látogatás során több mint 6300 rendőrt vezényeltek ki, ami 3,4 millió fontba került a londoni rendőrségnek. A Stop Trump koalíció tüntetést tervez Londonban szeptember 17-én, szerdán, és a Liberális Demokraták vezetője, Ed Davey bejelentette, hogy bojkottálja a Trump tiszteletére rendezett ceremoniális bankettet.
Egy ukrán férfi, akit az Északi Áramlat gázvezetékek elleni támadások koordinálásával gyanúsítanak, Olaszország legfelsőbb bíróságához fordul a Németországnak való kiadatása ellen.
Kaja Kallas megerősítette, hogy az Európai Unió felfüggesztené az Izraellel kötött kereskedelmi megállapodás egyes részeit, ami jelentős gazdasági hatással járna Izrael számára.
III. Károly király hivatalos meghívólevelét Keir Starmer brit miniszterelnök februárban nyújtotta át Washingtonban Trumpnak.
A Fitch hitelminősítő leminősítette Franciaországot, ami komoly kihívás elé állítja az újonnan kinevezett Sebastien Lecornu miniszterelnököt
A Kreml a háború kezdete óta azt hangoztatja, hogy Oroszország valójában védekező háborút folytat Ukrajna területén a Nyugat ellen.
„Azt hittem, könnyű lesz” – vallotta be az amerikai elnök, aki szerint az orosz és ukrán vezető annyira utálja egymást, hogy képtelenek tárgyalni.
Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter szerint Oroszország vészesen közeledik a NATO 5. cikkelyének aktiválásához szükséges határvonalhoz.
Donald Trump amerikai elnök szombaton közösségi oldalán bejelentette: készen áll arra, hogy jelentős szankciókat vezessen be Oroszország ellen.
Elfogták Charlie Kirk gyilkosát, a 22 éves Tyler Robinsont, aki Utah államban, egy családtagja segítségével került rendőrkézre.
Észak-Korea egyre gyakrabban alkalmazza a halálbüntetést, akár külföldi filmek és tévéműsorok nézéséért és megosztásáért is kiszabhatják.
A 22 éves férfi, Tyler Robinson önként adta fel magát, miután apja ismerőse lebuktatta.
A brazil Legfelsőbb Bíróság 27 év börtönbüntetésre ítélte Jair Bolsonaro volt elnököt, amiért puccskísérletet hajtott végre a 2022-es választási veresége után.
Orosz drónok tucatjai sértették meg a lengyel légteret, NATO-országok pedig katonákat és fegyvereket küldenek a transzatlanti szövetség keleti határának megerősítésére.
Oroszország az eddigi egyik legsúlyosabb ukrán dróntámadást szenvedte el az éjszaka folyamán,
Alexander Stubb finn elnök szerint Ukrajna számára az EU-tagság jelenti a legerősebb biztonsági garanciát – és egyben Oroszország stratégiai vereségét.
A dél-koreai elnök figyelmeztetett, hogy a vízumrendszer javítása nélkül a koreai cégek visszafoghatják amerikai befektetéseiket.
Kamala Harris új könyvében élesen bírálja Joe Biden döntését, hogy második elnöki ciklusra is indult, és felidézi, hogyan érezte magát mellőzve alelnökként.
A NASA Perseverance marsjáró által felfedezett szokatlan kőzetek minden eddiginél ígéretesebb jeleket mutatnak a vörös bolygón egykor létezett élet lehetőségére.
