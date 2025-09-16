Kulcsfontosságú látogatásra készül Donald Trump: mire készül az európai nagyhatalomnál?

Donald Trump amerikai elnök kedden érkezik az Egyesült Királyságba második állami látogatására, ami példa nélküli eseménynek számít, hiszen a második ciklusukat töltő elnökök általában csak informális meghívást kapnak.

Trump és felesége, Melania szeptember 16-18. között tartózkodik majd az Egyesült Királyságban, ahol III. Károly király fogadja őket a windsori kastélyban. Az elnök korábbi, 2019-es állami látogatását még II. Erzsébet királynő szervezte - írja a BBC.

A mostani meghívás különleges, mivel a második ciklusukat töltő amerikai elnökök hagyományosan csak teára vagy ebédre kapnak meghívást az uralkodótól, ahogy ez Barack Obama és George W. Bush esetében is történt. Keir Starmer brit miniszterelnök februárban, egy washingtoni találkozó során adta át a király meghívását Trumpnak, amit az elnök "nagy megtiszteltetésnek" nevezett.

A háromnapos program részleteként kedden az amerikai nagykövet és a király képviselője fogadja az elnöki párt. Szerdán a windsori kastélyban a walesi hercegi pár köszönti őket, majd hivatalosan a király és a királyné fogadja a vendégeket. Az üdvözlést királyi díszlövés kíséri Windsorban és a londoni Towerben.

A királyi családdal elköltött ebéd után Trump koszorút helyez el II. Erzsébet királynő sírjánál a Szent György-kápolnában. Később brit és amerikai F-35-ös vadászgépek, valamint a Red Arrows bemutatócsapata tart légi parádét. Az estét állami díszvacsora zárja, ahol mind a király, mind az elnök beszédet mond.

Csütörtökön Trump a miniszterelnök vidéki rezidenciájára, Chequersbe utazik, ahol találkozik Starmerrel, megtekintik Winston Churchill archívumát, majd megbeszélést és sajtótájékoztatót tartanak. Eközben Melania Trump a windsori kastélyban marad, ahol megtekinti a királyi könyvtárat és Mária királyné híres babaházát, valamint találkozik a cserkészszövetség képviselőivel.

A látogatás biztonsági intézkedéseiről egyelőre nem közöltek részleteket, de a 2019-es állami látogatás során több mint 6300 rendőrt vezényeltek ki, ami 3,4 millió fontba került a londoni rendőrségnek. A Stop Trump koalíció tüntetést tervez Londonban szeptember 17-én, szerdán, és a Liberális Demokraták vezetője, Ed Davey bejelentette, hogy bojkottálja a Trump tiszteletére rendezett ceremoniális bankettet.