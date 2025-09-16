2025. szeptember 16. kedd Edit
15 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
London, Egyesült Királyság - 2024. február 19: A Big Ben alacsony szögből készült felvétele alkonyatkor Londonban, Angliában.
Világ

Kulcsfontosságú látogatásra készül Donald Trump: mire készül az európai nagyhatalomnál?

Pénzcentrum
2025. szeptember 16. 19:44

Donald Trump amerikai elnök kedden érkezik az Egyesült Királyságba második állami látogatására, ami példa nélküli eseménynek számít, hiszen a második ciklusukat töltő elnökök általában csak informális meghívást kapnak.

Trump és felesége, Melania szeptember 16-18. között tartózkodik majd az Egyesült Királyságban, ahol III. Károly király fogadja őket a windsori kastélyban. Az elnök korábbi, 2019-es állami látogatását még II. Erzsébet királynő szervezte - írja a BBC.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A mostani meghívás különleges, mivel a második ciklusukat töltő amerikai elnökök hagyományosan csak teára vagy ebédre kapnak meghívást az uralkodótól, ahogy ez Barack Obama és George W. Bush esetében is történt. Keir Starmer brit miniszterelnök februárban, egy washingtoni találkozó során adta át a király meghívását Trumpnak, amit az elnök "nagy megtiszteltetésnek" nevezett.

A háromnapos program részleteként kedden az amerikai nagykövet és a király képviselője fogadja az elnöki párt. Szerdán a windsori kastélyban a walesi hercegi pár köszönti őket, majd hivatalosan a király és a királyné fogadja a vendégeket. Az üdvözlést királyi díszlövés kíséri Windsorban és a londoni Towerben.

Kapcsolódó cikkeink:

A királyi családdal elköltött ebéd után Trump koszorút helyez el II. Erzsébet királynő sírjánál a Szent György-kápolnában. Később brit és amerikai F-35-ös vadászgépek, valamint a Red Arrows bemutatócsapata tart légi parádét. Az estét állami díszvacsora zárja, ahol mind a király, mind az elnök beszédet mond.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Csütörtökön Trump a miniszterelnök vidéki rezidenciájára, Chequersbe utazik, ahol találkozik Starmerrel, megtekintik Winston Churchill archívumát, majd megbeszélést és sajtótájékoztatót tartanak. Eközben Melania Trump a windsori kastélyban marad, ahol megtekinti a királyi könyvtárat és Mária királyné híres babaházát, valamint találkozik a cserkészszövetség képviselőivel.

A látogatás biztonsági intézkedéseiről egyelőre nem közöltek részleteket, de a 2019-es állami látogatás során több mint 6300 rendőrt vezényeltek ki, ami 3,4 millió fontba került a londoni rendőrségnek. A Stop Trump koalíció tüntetést tervez Londonban szeptember 17-én, szerdán, és a Liberális Demokraták vezetője, Ed Davey bejelentette, hogy bojkottálja a Trump tiszteletére rendezett ceremoniális bankettet.
Címlapkép: Getty Images
#amerika #trump #állami #brit #elnök #amerikai egyesült államok #amerikai #töltő #király

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:11
20:02
19:44
19:34
19:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 16.
Rengeteg magyar taktikázik így a bankszámlájával: dől nekik a pénz, de hamar csőd lehet a vége
2025. szeptember 15.
Ide menekíti gyermekeit a magyar elit: milliós tandíjat fizetnek, csak a közoktatást ne
2025. szeptember 16.
Ezt nagyon kevés magyar tudja a saját autójáról: óriási bajba kerülhetnek, ha baleset történik
2025. szeptember 16.
Tízezrével lepik el a magyarok Ausztriát: mindenkit csábítanak a magas bérek, óriási a roham
2025. szeptember 16.
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 16. kedd
Edit
38. hét
Szeptember 16.
Az ózon világnapja
Szeptember 16.
A hangzáskultúra napja
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Putyin hatalmas bejelentést tett: megállapodott Trumppal a háború lezárásáról
2
1 hete
Napokon belül megbukhat a kormány az EU egyik legerősebb államában: az adósságban is úsznak
3
3 hete
Sokkoló kijelentés Zelenszkijtől: Oroszország megtámadta Donald Trumpot?
4
3 hete
Kemény bejelentés érkezett Trumptól: borzasztó hír ez Zelenszkijnek, mindent átírhat a háborúban
5
2 hete
Figyelmeztetnek a meteorológusok: pusztító időjárás tart felénk, semmiképp nem úszhatjuk ezt meg?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kockázati felár
A tényleges hitelkamatlábnak a kockázatmentes befektetés (államkötvény) hozama fölötti része, amely az adott ügyfélkör finanszírozásának kockázatát mutatja meg.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 16. 18:58
Így ravaszkodik ki plusz szabadnapot 2026-ban sok élelmes magyar: ezt a törvény is megengedi
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 16. 18:06
Kvíz: Mire emlékszel az Egri Csillagokból? Vigyázz, ez nem lesz könnyű, teszteld nálunk a tudásod!
Agrárszektor  |  2025. szeptember 16. 19:31
Nincs minden rendben ezekkel az almákkal: sokakat érinthet a gond