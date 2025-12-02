2025. december 2. kedd Melinda, Vivien
MÜNCHEN, NÉMETORSZÁG - 2017. május 9. : Az Allianz Arena labdarúgó-stadion látványa Münchenben, Németországban. Az Allianz Arena az FC Bayern München hazai labdarúgó-stadionja.
Sport

15 év után befejezheti a Bayern München kapusa: gyanús csendben van a jövőjéről Neuer

Pénzcentrum
2025. december 2. 15:43

Manuel Neuer, a Bayern München kapusa még nem döntött jövőjéről, annak ellenére, hogy a  szerződése 2026 júniusában lejár - írta meg a Yahoo Sports.

A Bayern München kapusának, Manuel Neuernek a jövője továbbra is bizonytalan. A német válogatott hálóőr szerződése a következő év júniusában lejár, és nemrég nyilatkozott a terveiről.

"Még nem döntöttem. Inkább kivárós vagyok. Valójában időre van szükségem az átgondoláshoz: milyen állapotban van a testem? Milyen az egészségem? Van értelme folytatni? Ezt a döntést még egy kicsit el kell halasztanom" - nyilatkozta a Sky Germanynek Neuer.

A 38 éves kapus, aki 2011 óta erősíti a bajor csapatot, egyelőre tehát nem hozott döntést arról, hogy meghosszabbítja-e szerződését vagy esetleg befejezi pályafutását a szezon végén.
