Kiderültek az első részletek Charlie Kirk merénylőjéről: itt van minden, amit eddig lehet tudni róla

Ahogy azt megírtuk, elfogták Charlie Kirk gyilkosát, a 22 éves Tyler Robinsont, aki Utah államban, egy családtagja segítségével került rendőrkézre. A fiatal férfi hátteréről, motivációjáról és a merénylet részleteiről egyre több információ lát napvilágot- számolt be a Telex.
Spencer Cox, Utah kormányzója pénteken reggeli sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy letartóztatták Charlie Kirk gyilkosát. A 22 éves Tyler Robinsonnak nincs bűnügyi előélete, nem volt regisztrált szavazó, az előző két választáson nem vett részt, és a merényletet egyedül hajtotta végre.
A nyilvánosan elérhető információk szerint Robinson a utah-i St. George város Washington nevű külvárosában nőtt fel, és jelenleg is ott él, mintegy 3,5 óra autóútra a merénylet helyszínétől. Csendes diákként ismerték, aki jól teljesített az iskolában. 2021-ben ösztöndíjat nyert a Utah State Egyetemre, ahol azonban csak egy félévet töltött. Ezt követően villanyszerelőnek tanult, jelenleg harmadéves a St. George-i Dixie Technical College-en.
A nyomozás során kiderült, hogy Robinson egy családtagjának utalt arra, hogy ő lehet az elkövető. Egyre valószínűbb, hogy az apja volt az, aki egy felvételen felismerte fiát, és rábeszélte, hogy beszéljen egy fiatalokkal foglalkozó lelkipásztorral. Robinson a lelkipásztornak beismerte tettét, apja pedig önfeladásra biztatta. A fiatal férfi először öngyilkosságot fontolgatott, végül azonban a lelkipásztor közvetítésével eljutott az információ a seriffhez, majd az FBI-hoz.
Robinson családja mormon vallású, szülei regisztrált republikánus szavazók. Az anyja közösségi oldalán főként családi képek, utazások és háziállatok fotói szerepelnek. Feltűnnek olyan képek is, ahol Tyler és testvérei lőfegyverekkel pózolnak, ami Utah állam megengedő fegyverviselési szabályai miatt nem számít különösnek.
Korábban felmerült, hogy Robinson apja a Washington megyei seriffhivatalban dolgozik, ezt azonban a hivatal cáfolta. Hasonlóképpen tévesnek bizonyult az az információ is, miszerint Robinson 2020-ban Trump kampányának adakozott volna.
A merénylő politikai nézeteiről ellentmondásos információk láttak napvilágot. Egy volt osztálytársa szerint Robinson nézetei már a középiskola második évében szélsőségesebbé váltak, és sokat vitatkozott politikai kérdésekről. Egy családtagja azt nyilatkozta a rendőrségnek, hogy csak az utóbbi időben kezdett komolyabban érdeklődni a politika iránt.
A nyomozás során különös figyelmet kaptak a Robinson által használt töltényhüvelyekre karcolt üzenetek. Az egyik hüvelyen a "Hey fascist! Catch! ↑→↓↓↓" felirat szerepelt, ami a Helldivers 2 nevű videójátékra utal, nem pedig transznemű szimbólumokra, ahogy azt korábban feltételezték. Más töltényhüvelyeken internetes mémekre és az "O bella ciao" antifasiszta dalra történő utalások voltak találhatók.
Bár a nyomok arra utalhatnak, hogy Robinson antifasiszta nézeteket vallott, és ez motiválhatta a merényletet, a pontos indíték még nem ismert, mivel a gyanúsított nem működik együtt a nyomozókkal. Egy volt osztálytársa szerint Robinson mindig kiállt az emberi jogokért, és mindkét politikai oldalt hibáztatta Amerika problémáiért.
Az elmúlt hónapokban egyre erősebbek azok a félelmek, miszerint Oroszország a következő években akár közvetlen katonai konfliktusba is sodródhat a NATO-val.
Az ukrán figyelmeztetést követően Lengyelország saját és NATO-repülőgépeket indított és légvédelmi készültséget rendelt el.
Kiszivárgott Epstein titkos ‘születésnapi könyve’: döbbenetes részleteket hozott nyilvánosságra a bizottság
Nyilvánosságra hozták Jeffrey Epstein 2003-as születésnapi könyvét, amelyben Donald Trump állítólagos üzenete is szerepel
A Kreml egyértelművé tette: a 19. EU-s szankciós csomag és az USA lépései sem fogják módosítani álláspontjukat.
Egy évvel a bemutatása után Mario Draghi átfogó uniós gazdasági reformterve továbbra is megvalósításra vár.
A magyar–ukrán kapcsolatok témája is szóba került hétfőn Budapesten, ahol Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter izraeli kollégájával tartott közös sajtótájékoztatót.
Súlyos incidens a NATO területén: veszélyes orosz fegyvert találtak, ennek nem biztos, hogy jó vége lesz
Újabb lezuhant dróndarabot találtak Lengyelország keleti részén, ezúttal a fehérorosz határhoz közeli Terespol mellett.
Az amerikai elnök szerint hamarosan Európa vezetői is Washingtonba utaznak, hogy a békéről egyeztessenek.
Többnyire fátyolfelhős, napos időre készülhetünk, ugyanakkor a délutáni órákban főként az ország keleti és északkeleti térségében erőteljesebb gomolyfelhő-képződés várható.
Meglepő kijelentést tett Zelenszkij: lassan vége a proxyháborúnak, többé nincsenek az USA-ra utalva?
Ukrajna különösen a dróngyártásra és légvédelmi rendszerekre összpontosít.
Lengyelország szövetségeseivel együtt figyelemmel kíséri az eseményeket.
A politikai bizonytalanság már most is negatívan hat a befektetői hangulatra.
Trump kilátásba helyezte az úgynevezett Section 301-eljárás elindítását is.
A korlátozások bevezetése egybeesik a Max nevű "nemzeti üzenetküldő" alkalmazás megjelenésével
Embereket árulnak, mint a használt autókat. Az EU-ban 2023-ban rekordszámú áldozatot regisztráltak. Mi történik a színfalak mögött? Nézd meg videónkat!
Putyin, Hszi és Kim beszélgetése során felszínre került az autokraták megszállottsága az élethosszabbítás iránt.
Az orosz elnök nyilatkozata azt követően hangzott el, hogy a tettre készek koalíció tagjai elkötelezte magát amellett, hogy csapatokat küld Ukrajnába.
Az Egyesült Államok által bevezetett magas vámok miatt a brazil és indiai exportőrök egyre inkább Kína felé fordulnak, miközben az amerikai fogyasztók áremelkedésre számíthatnak.
