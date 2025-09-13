2025. szeptember 13. szombat Kornél
Világ

Kiderültek az első részletek Charlie Kirk merénylőjéről: itt van minden, amit eddig lehet tudni róla

Pénzcentrum
2025. szeptember 13. 14:03

Ahogy azt megírtuk, elfogták Charlie Kirk gyilkosát, a 22 éves Tyler Robinsont, aki Utah államban, egy családtagja segítségével került rendőrkézre. A fiatal férfi hátteréről, motivációjáról és a merénylet részleteiről egyre több információ lát napvilágot- számolt be a Telex.

Spencer Cox, Utah kormányzója pénteken reggeli sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy letartóztatták Charlie Kirk gyilkosát. A 22 éves Tyler Robinsonnak nincs bűnügyi előélete, nem volt regisztrált szavazó, az előző két választáson nem vett részt, és a merényletet egyedül hajtotta végre.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A nyilvánosan elérhető információk szerint Robinson a utah-i St. George város Washington nevű külvárosában nőtt fel, és jelenleg is ott él, mintegy 3,5 óra autóútra a merénylet helyszínétől. Csendes diákként ismerték, aki jól teljesített az iskolában. 2021-ben ösztöndíjat nyert a Utah State Egyetemre, ahol azonban csak egy félévet töltött. Ezt követően villanyszerelőnek tanult, jelenleg harmadéves a St. George-i Dixie Technical College-en.

Kapcsolódó cikkeink:

A nyomozás során kiderült, hogy Robinson egy családtagjának utalt arra, hogy ő lehet az elkövető. Egyre valószínűbb, hogy az apja volt az, aki egy felvételen felismerte fiát, és rábeszélte, hogy beszéljen egy fiatalokkal foglalkozó lelkipásztorral. Robinson a lelkipásztornak beismerte tettét, apja pedig önfeladásra biztatta. A fiatal férfi először öngyilkosságot fontolgatott, végül azonban a lelkipásztor közvetítésével eljutott az információ a seriffhez, majd az FBI-hoz.

Robinson családja mormon vallású, szülei regisztrált republikánus szavazók. Az anyja közösségi oldalán főként családi képek, utazások és háziállatok fotói szerepelnek. Feltűnnek olyan képek is, ahol Tyler és testvérei lőfegyverekkel pózolnak, ami Utah állam megengedő fegyverviselési szabályai miatt nem számít különösnek.

Korábban felmerült, hogy Robinson apja a Washington megyei seriffhivatalban dolgozik, ezt azonban a hivatal cáfolta. Hasonlóképpen tévesnek bizonyult az az információ is, miszerint Robinson 2020-ban Trump kampányának adakozott volna.

A merénylő politikai nézeteiről ellentmondásos információk láttak napvilágot. Egy volt osztálytársa szerint Robinson nézetei már a középiskola második évében szélsőségesebbé váltak, és sokat vitatkozott politikai kérdésekről. Egy családtagja azt nyilatkozta a rendőrségnek, hogy csak az utóbbi időben kezdett komolyabban érdeklődni a politika iránt.

A nyomozás során különös figyelmet kaptak a Robinson által használt töltényhüvelyekre karcolt üzenetek. Az egyik hüvelyen a "Hey fascist! Catch! ↑→↓↓↓" felirat szerepelt, ami a Helldivers 2 nevű videójátékra utal, nem pedig transznemű szimbólumokra, ahogy azt korábban feltételezték. Más töltényhüvelyeken internetes mémekre és az "O bella ciao" antifasiszta dalra történő utalások voltak találhatók.

Bár a nyomok arra utalhatnak, hogy Robinson antifasiszta nézeteket vallott, és ez motiválhatta a merényletet, a pontos indíték még nem ismert, mivel a gyanúsított nem működik együtt a nyomozókkal. Egy volt osztálytársa szerint Robinson mindig kiállt az emberi jogokért, és mindkét politikai oldalt hibáztatta Amerika problémáiért.
Címlapkép: Getty Images
