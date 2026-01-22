Megszólaltak a meggyilkolt fiú, Till Tamás szülei: ezt gondolják az ügyben történt vádemelésről

A sajtóból értesültek a 25 éve meggyilkolt kisfiú szülei arról, hogy az ügyészség vádat emelt gyermekük feltételezett gyilkosa ellen; elmondásuk szerint az eljárás ezen szakaszáról semmilyen hivatalos tájékoztatást nem kaptak - számolt be a 24.hu.

Till Mátyás és felesége, Katalin a 24.hu megkeresésére reagálva tudták meg, hogy - amint arról a Pénzcentrum is beszámolt - az ügyészség vádat emelt F. János vállalkozó ellen, akit többszörösen minősített emberöléssel vádolnak 11 éves fiuk halála miatt. Az ügyészség 15 év fegyházbüntetés kiszabását indítványozta a vádlottal szemben.

"Nem tudtunk erről semmit, önöktől halljuk először. Így hirtelen nehéz bármit is mondani" – nyilatkozta az édesapa, aki arra a kérdésre, hogy szerinte milyen büntetést érdemelne gyermeke gyilkosa, nem kívánt válaszolni.

Az édesanya hozzátette: "Most hallottuk először. Nagyon reméljük, hogy most már szépen haladni fog az ügy, és megkapja azt a büntetést, amit megérdemel."

A tragédia 2000. május 28-án történt. A mindössze 11 éves Till Tamás aznap reggel kerékpárjával indult el otthonról egy közeli vadasparkba lovagolni, ám már nem tért haza. Azóta negyedszázad telt el, a család pedig folyamatosan az igazságszolgáltatásra várt. Az ügyről részletesen írtunk a Pénzcentrumon is, ezeket a cikkeket itt olvashatod el újra: