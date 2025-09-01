2025. szeptember 1. hétfő Egyed, Egon

European Union flags waiving at Berlaymont building of the European Commission in Brussels, Belgium
Világ

Már körvonalazódik az EU mesterterve Trump ellen: óriási gyomros lesz az amerikai elnöknek, ha bejön

Pénzcentrum
2025. szeptember 1. 09:28

Az Európai Bizottság szerdán terjeszti elő a Mercosur kereskedelmi blokkal és Mexikóval kötött kereskedelmi megállapodások szövegét, ami különösen Franciaországban válthat ki jelentős ellenállást - írja a Portfolio.

A Politico információi szerint az Európai Bizottság a héten mutatja be a Mercosur kereskedelmi blokkal és Mexikóval kötött kereskedelmi megállapodások végleges szövegét. Mindkét egyezmény Brüsszel azon stratégiájának része, hogy új piacokat nyisson és diverzifikálja exportját, miközben a Kínával és az Egyesült Államokkal egyre feszültebbé válnak a kereskedelmi kapcsolatok.

A megállapodásokat várhatóan csak uniós egyezményként terjesztik elő, ami azt jelenti, hogy elfogadásukhoz elegendő a minősített többség az EU Tanácsában és az Európai Parlamentben, nincs szükség a nemzeti parlamentek jóváhagyására. Ez jelentősen felgyorsíthatja a ratifikációs folyamatot.

A Mercosur blokkal – amelynek tagjai Argentína, Brazília, Paraguay, Uruguay és Bolívia – kötött megállapodás fontos mérföldkőnek számít, mivel megnyitná az európai export előtt a több mint 280 millió embert számláló, jelenleg erősen védett piacot.

A megállapodás azonban várhatóan komoly politikai ellenállásba ütközik Franciaországban, ahol attól tartanak, hogy a dél-amerikai marhahús és baromfi import negatív következményekkel járhat a hazai mezőgazdaságra. Emmanuel Macron francia elnök egy kiegészítő jegyzőkönyv tárgyalását követelte, amely további biztosítékokat nyújtana a gazdálkodóknak.

A Mercosur-kérdést a közelmúltban lezajlott francia-német csúcstalálkozón is megvitatták Toulonban, ahol Friedrich Merz német kancellár a megállapodás gyors ratifikálásának kulcsfontosságú támogatójaként lépett fel.

Címlapkép: Getty Images
#európai unió #gazdaság #amerika #eu #usa #trump #donald trump

