Máris forró a hangulat a Vatikánban: nehéz ügy áll XIV. Leó előtt, ideje lenne lépnie

Őslakos vezetők sürgetik XIV. Leó pápát, hogy folytassa elődje munkáját és szolgáltassa vissza a Vatikánban őrzött, Kanadából származó kulturális tárgyakat, amelyeket a katolikus egyház a gyarmatosítás idején szerzett meg - tudósított a CNN.

A Vatikán múzeumaiban és raktáraiban több ezer őslakos tárgy található, köztük egy ritka inuvialuit fókaprém kajak az észak-nyugati sarkvidékről, hímzett Cree bőrkesztyűk, egy 200 éves wampum öv, egy gwich'in népcsoporttól származó gyermekpólya és egy beluga fog nyaklánc.

Ezek a tárgyak a kulturális pusztítás időszakának ereklyéi, amelyeket a katolikus egyház egy évszázaddal ezelőtt szerzett meg misszionáriusai révén. Ferenc pápa ígéretet tett visszaszolgáltatásukra kanadai "vezeklő zarándoklata" során, amikor az egyház őslakosok elleni visszaéléseiért kért bocsánatot, de a tárgyak továbbra is a Vatikánban maradtak.

Amikor olyan dolgokat vettek el, amelyek nem az övék voltak, itt az ideje visszaadni őket

– nyilatkozta Cindy Woodhouse Nepinak, a National Chief of the Assembly of First Nations első embere.

A repatriálási felhívások 2022-ben erősödtek fel, amikor őslakos küldöttség látogatott Rómába, hogy Ferenc pápával tárgyaljon a kanadai egyházi bentlakásos iskolákban történt visszaélésekről. A delegáció tagjai megdöbbentek, amikor a vatikáni gyűjteményben közösségeik értékes tárgyait látták.

Rendkívül érzelmes élmény volt látni ezeket a tárgyakat iyen messze otthonuktól

– mondta Victoria Pruden, a Métis National Council elnöke.

A tárgyak XI. Piusz pápa idején, 1923-ban kerültek a Vatikánba, amikor a pápa felszólította a világ misszionáriusait, hogy küldjenek bizonyítékokat az egyház kiterjedt befolyásáról. "Azt mondta: Küldjetek be mindent, ami az őslakos élettel kapcsolatos. Küldjetek szent tárgyakat. Küldjetek nyelvi anyagokat. Küldjetek őslakosokat is, ha lehetséges" – magyarázta Gloria Bell, a McGill Egyetem művészettörténész docense.

A gyűjtemény összeállítása éppen akkor történt, amikor Kanada őslakos népeinek kulturális identitását szisztematikusan próbálták eltörölni. A kanadai kormány kötelezővé tette az őslakos gyermekek számára a bentlakásos iskolák látogatását, amelyeket nagyrészt a katolikus egyház működtetett, és amelyek célja a törvény szerint az volt, hogy "megöljék az indiánt a gyermekben".

Ezekben az iskolákban az őslakos gyermekek nem beszélhették anyanyelvüket, nem gyakorolhatták kultúrájukat, és szigorúan megbüntették őket, ha mégis ezt tették. Ezrek haltak meg bántalmazás vagy elhanyagolás következtében.

A Vatikán állítása szerint a tárgyak ajándékok voltak, de Bell szerint ez "hamis narratíva", amely nem veszi figyelembe a tárgyak megszerzésének körülményeit. "Ez a beszerzési időszak a kanadai gyarmati történelem erőszakos asszimilációs időszaka volt" – mondta Bell.

Ferenc pápa 2022-ben történelmi bocsánatkérést tett a katolikus egyház nevében, és ígéretet tett a tárgyak visszaszolgáltatására. Egy 2024-es kanadai újságírói vizsgálat azonban megállapította, hogy a Vatikán egyetlen őslakos tárgyat sem adott vissza Kanadának az elmúlt években, kivéve egy 200 éves wampum övet, amelyet mindössze 51 napra kölcsönöztek egy montreali múzeumnak 2023-ban.

Mark Carney kanadai miniszterelnök a közelmúltban tárgyalt a tárgyak visszaszolgáltatásáról kanadai katolikus bíborosokkal Rómában, XIV. Leó pápa első miséje előtt. Az őslakos vezetők remélik, hogy az új pápa folytatja elődje munkáját.

"Ezek nagyon fontos történelmi darabok, amelyeknek történetük van" – mondta Pruden, hozzátéve: "Milyen gyönyörű hazatérés lenne üdvözölni ezeket az ajándékokat, amelyeket nagyanyáink és nagyapáink készítettek."