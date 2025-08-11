Ez az egyetlen sportcipő egy egész ország haragját váltotta ki: durvák az indulatok

Willy Chavarria amerikai divattervező bocsánatot kért, miután az Adidas Originals-szel közösen tervezett cipőjét kulturális kisajátítással vádolták meg, mivel a mexikói őslakos kézművesek által készített hagyományos huarache szandálok ihlették, jelentette a BBC.

Az Oaxaca Slip-On elnevezésű lábbelit a mexikói elnök is bírálta, mivel állítólag Kínában gyártották anélkül, hogy konzultáltak volna az eredeti dizájnt létrehozó közösségekkel vagy elismerték volna őket. Chavarria a BBC-nek küldött nyilatkozatában kijelentette: "Mélységesen sajnálom, hogy a cipő dizájnját kisajátítottuk, és nem az oaxacai közösséggel közvetlen és érdemi partnerségben fejlesztettük ki."

Claudia Sheinbaum mexikói elnök sajtótájékoztatón hangsúlyozta: "A nagy cégek gyakran veszik át az őslakos közösségek termékeit, ötleteit és dizájnjait", és hozzátette, hogy vizsgálják a jogi lehetőségeket a közösségek támogatására.

Marina Nunez mexikói kulturális miniszterhelyettes szerint az Adidas már felvette a kapcsolatot az oaxacai tisztviselőkkel, hogy megvitassák "a plágium áldozatainak kártalanítását".

Az Adidas a BBC-nek küldött közleményében elismerte, hogy "értékeli Mexikó őslakos közösségeinek kulturális gazdagságát és kézműves örökségük jelentőségét". A vállalat nyilvános bocsánatot kért, és megerősítette elkötelezettségét, hogy tiszteletteljes párbeszédet folytat a közösséggel.

A fekete, nyitott orrú lábbeli promóciós képeit eltávolították mind a márka, mind Chavarria közösségi média fiókjairól.

Chavarria nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy szándéka "Oaxaca erőteljes kulturális és művészeti szellemének és kreatív közösségeinek tiszteletben tartása volt", de elismerte, hogy ez "elmarad attól a tisztelettől és együttműködő megközelítéstől, amit Oaxaca, Villa Hidalgo Yalalag zapotec közössége és népe megérdemel".

Az Associated Press szerint az Adidas pénteken levélben válaszolt a mexikói hatóságoknak, amelyben kérte egy találkozó megszervezését, hogy megvitassák, hogyan lehet "jóvátenni az őslakos közösségeknek okozott károkat".