2025. augusztus 11. hétfő Zsuzsanna, Tiborc, Lilian
27 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Viladecans, Barcelona - November 1, 2016: Adidas store at the Style Outlets
Világ

Ez az egyetlen sportcipő egy egész ország haragját váltotta ki: durvák az indulatok

Pénzcentrum
2025. augusztus 11. 14:48

Willy Chavarria amerikai divattervező bocsánatot kért, miután az Adidas Originals-szel közösen tervezett cipőjét kulturális kisajátítással vádolták meg, mivel a mexikói őslakos kézművesek által készített hagyományos huarache szandálok ihlették, jelentette a BBC.

Az Oaxaca Slip-On elnevezésű lábbelit a mexikói elnök is bírálta, mivel állítólag Kínában gyártották anélkül, hogy konzultáltak volna az eredeti dizájnt létrehozó közösségekkel vagy elismerték volna őket. Chavarria a BBC-nek küldött nyilatkozatában kijelentette: "Mélységesen sajnálom, hogy a cipő dizájnját kisajátítottuk, és nem az oaxacai közösséggel közvetlen és érdemi partnerségben fejlesztettük ki."

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Claudia Sheinbaum mexikói elnök sajtótájékoztatón hangsúlyozta: "A nagy cégek gyakran veszik át az őslakos közösségek termékeit, ötleteit és dizájnjait", és hozzátette, hogy vizsgálják a jogi lehetőségeket a közösségek támogatására.

Marina Nunez mexikói kulturális miniszterhelyettes szerint az Adidas már felvette a kapcsolatot az oaxacai tisztviselőkkel, hogy megvitassák "a plágium áldozatainak kártalanítását".

Ezeket a cipőket nagyon nem ajánlja az orvos: Adidas, New Balance, Hoka a tiltólistán
EZ IS ÉRDEKELHET
Ezeket a cipőket nagyon nem ajánlja az orvos: Adidas, New Balance, Hoka a tiltólistán
A lábgyógyász kevés cipőre adott jó értékelést.

Az Adidas a BBC-nek küldött közleményében elismerte, hogy "értékeli Mexikó őslakos közösségeinek kulturális gazdagságát és kézműves örökségük jelentőségét". A vállalat nyilvános bocsánatot kért, és megerősítette elkötelezettségét, hogy tiszteletteljes párbeszédet folytat a közösséggel.

A fekete, nyitott orrú lábbeli promóciós képeit eltávolították mind a márka, mind Chavarria közösségi média fiókjairól.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Chavarria nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy szándéka "Oaxaca erőteljes kulturális és művészeti szellemének és kreatív közösségeinek tiszteletben tartása volt", de elismerte, hogy ez "elmarad attól a tisztelettől és együttműködő megközelítéstől, amit Oaxaca, Villa Hidalgo Yalalag zapotec közössége és népe megérdemel".

Az Associated Press szerint az Adidas pénteken levélben válaszolt a mexikói hatóságoknak, amelyben kérte egy találkozó megszervezését, hogy megvitassák, hogyan lehet "jóvátenni az őslakos közösségeknek okozott károkat".
Címlapkép: Getty Images
#cipő #vállalat #kultúra #világ #művészet #mexikó

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:00
15:52
15:48
15:43
15:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 11.
Egyre többen intézik így a mindennapi bevásárlást: megéri, a diszkontoknál is olcsóbb?
2025. augusztus 11.
Less be a világ csúcsmilliárdosainak magánszigeteire: elképesztő luxusban élik napjaikat
2025. augusztus 11.
Brutális atomfegyverkezésben a világ: egyre nő az orosz és az amerikai arzenál, ebből baj lehet
2025. augusztus 11.
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
2025. augusztus 11.
Itt az újabb budapesti lomtalanítás dátum: ez a kerület készülhet, szeptemberben viszik a lomot mind a 8 körzetben
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 11. hétfő
Zsuzsanna, Tiborc, Lilian
33. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Megszólalt Putyin eltitkolt lánya: döbbenetes, amit az orosz elnökről állít
2
6 napja
Itt van Putyin kemény válasza Trump ultimátumára: jön a fordulat az ukrajnai háborúban?
3
1 napja
Máris borulhat Trump nagy béketerve: végül Zelenszkij is elmegy az alaszkai csúcstalálkozóra?
4
2 napja
Kiszivárgott, így rajzolná át Ukrajna térképét Trump és Putyin: mit fog ehhez szólni Zelenszkij?
5
3 hete
Újabb légikatasztrófa történt: több tucat halott is lehet
PÉNZÜGYI KISOKOS
Előszereteti értéken
egyes személyek meghatározott tárgyakhoz kötődő egyedi értékítéletét értjük. Az előszereteti értéknek nincs valóságos értéke, ezért a biztosítók előszereteti értékre biztosítást általában nem vállalnak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 11. 16:00
Less be a világ csúcsmilliárdosainak magánszigeteire: elképesztő luxusban élik napjaikat
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 11. 13:01
Brutális atomfegyverkezésben a világ: egyre nő az orosz és az amerikai arzenál, ebből baj lehet
Agrárszektor  |  2025. augusztus 11. 15:29
20 milliárd forintot osztanak szét itthon: sok magyar örülhet most