Palm Beach, 2024. július 12.A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Donald Trump találkozója a korábbi amerikai elnök, republikánus elnökjelölt floridai rezidenciáján, Mar-a-Lagóban 2024
Világ

Elképesztő, amit Trump művel: kitúrhatja a helyéről a világ egyik legnagyobb hatalmú cégvezetőjét

Pénzcentrum
2025. augusztus 8. 14:45

Az Intel részvényei csütörtökön estek, miután Donald Trump elnök a vállalat vezérigazgatójának lemondását követelte, miközben a szenátusi aggályok is fokozódtak a cégvezető kínai kapcsolatai miatt - írja a CNBC.

Donald Trump a Truth Social platformon közzétett bejegyzésében kijelentette, hogy Lip-Bu Tan, az Intel vezérigazgatója "súlyosan ÖSSZEFÉRHETETLEN, és azonnal le kell mondania. Erre a problémára nincs más megoldás".

Az Intel csütörtök későbbi közleményében hangsúlyozta, hogy a vállalat, az igazgatók és Tan "mélyen elkötelezettek az amerikai nemzetbiztonsági és gazdasági érdekek előmozdítása mellett". A cég kiemelte, hogy milliárdokat fektet be a hazai félvezető-kutatásba és -gyártásba, beleértve az új arizonai üzemet is.

Tant márciusban nevezték ki az Intel élére, miközben a vállalat a Pat Gelsinger vezetése alatt tapasztalt csökkenő értékesítésből próbált kilábalni.

A héten Tom Cotton republikánus szenátor megkérdőjelezte Tan kínai vállalatokhoz fűződő kapcsolatait, és utalt egy korábbi büntetőügyre, amely a Cadence Design céget érintette, ahol Tan 2021-ig vezérigazgató volt.

Cotton az Intel elnökének írt levelében aggodalmát fejezte ki "az Intel működésének biztonsága és integritása, valamint annak az amerikai nemzetbiztonságra gyakorolt potenciális hatása miatt". A szenátor megkérdezte, hogy a vállalat kötelezte-e Tant a Kínai Kommunista Párthoz, a Népi Felszabadító Hadsereghez vagy más kínai szervezetekhez kapcsolódó chipgyártókban lévő pozícióinak feladására.

A Reuters áprilisi jelentése szerint Tan számos kínai vállalatba fektetett be, köztük olyanokba is, amelyek az ország hadseregéhez köthetők, akár közvetlenül, akár kockázati tőkealapok révén.

Az Intel a júliusi második negyedéves pénzügyi jelentésében felülmúlta a bevételi várakozásokat, de több költségcsökkentést is bejelentett. Tan egy emlékeztetőben jelentette be a vállalat költséges öntödei részlegének leépítését, amely más cégek számára gyárt chipeket, és 3,17 milliárd dolláros működési veszteséget könyvelt el.

A vállalat törölte a tervezett németországi és lengyelországi gyárprojekteket, és konszolidálta a vietnami és malajziai tesztelési és összeszerelési műveleteket. Tan azt is közölte, hogy az Intel lelassítja egy ohiói chipgyár építését.

(Címlapfotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán, MTI/MTVA)
