Ki volt Jeffrey Epstein? Mi az az Epstein-lista? Ezek a dokumentumok kerültek napvilágra a sötét ügy kapcsán

A múlt héten nyilvánosságra hoztak rengeteg iratot, amely eddig az FBI birtokában volt Jeffrey Epstein, a néhai elítélt szexuális bűnelkövető és amerikai üzletember ügyének kapcsán. A dokumentumok tartalmaznak információkat Epstein üzletei, üzleti-politikai kapcsolatai tekintetében, számos bizonyíték. A nyomozati anyag között van egy lista is, melyre a nemzetközi sajtó is Epstein list néven hivatkozik. Az Epstein lista Jeffrey Epstein feltételezett áldozatainak felsorolását tartalmazza, mely szintén nyilvánossá vált.

Ki volt Jeffrey Epstein?

Jeffrey Epstein amerikai üzletemberként volt ismert, később szexuális bűncselekményeiről híresült el. 2005-ben kezdtek el nyomozni utána, majd 2008-ban ítélték el, bűnösnek vallotta magát, viszont a megkötett vádalku miatt enyhe büntetést szabtak ki rá. 2019 júliusában tartóztatták le ismét egy New Jersey-i repülőtéren emberkereskedelem és kiskorúak megrontásának vádjával. Nem sokkal később Jeffrey Epstein a börtöncellájában hunyt el a Metropolitan börtönben. Aznap éjje az őrök aludtak és a kamerák ki voltak kapcsolva, így máig vitatott, hogy gyilkosság vagy öngyilkosság történt, hivatalos közlések szerint az utóbbi.

Jeffrey Edward Epstein 1953-ban született, amerikai pénzügyi szakember volt, később hírhedt szexuális bűnözőként vált ismertté. New York-ban született és nőtt fel, már gyerekkorában kiváló matematikai képességei voltak. A középiskolát hamarabb be is fejezte, az egyetemet azonban nem fejezte be. Elkezdett tanárként dolgozni a Dalton Schoolban, bár nem rendelkezett diplomával. Innen elküldték, visszaemlékezések alapján már ekkor is flörtölt a diáklányokkal. Később a banki és pénzügyi szektorban kedzett dolgozni, ahol sikeres karriert épített, többek között a Bear Stearns-nél. Saját tanácsadó céget is alapított a későbbiekben.

Mint az később bebizonyosodott, Epstein kialakított egy elit társadalmi kört, melynek tagjaival együtt ő maga is számos nőt, valamint gyermeket bántalmazott szexuálisan. 2005-ben a floridai Palm Beachben a rendőrség nyomozást indított ellene, miután feljelentették egy 14 éves lány szexuális bántalmazása miatt. A nyomozás során Epstein feltételezett áldozatai között 36, köztük több tizenéves lányt azonosítottak. Epstein 2008-ban bűnösnek vallotta magát és elítélték gyermekprostitúcióval kapcsolatos vádak miatt, azonban egy különmegállapodás részeként 13 hónapig volt őrizetben, azonban széleskörű munkavégzési engedéllyel. (Az amerikai börtönrendszer része egy program, melynek során a megbízható fogvatartottak elhagyhatják a börtönt, hogy munkát végezzenek egy munkahelyen. A munkaidő végén visszatérne a börtönbe.)

Epsteint végül 2019. július 6-án ismét letartóztatták szövetségi vádak miatt, beleértve a kiskorúak szexuális kereskedelmét is. Augusztus 10-én a börtöncellájában halt meg, halálának okaként öngyilkosságot állapítottak meg, bár sokan vitatták a hivatalos jelentést.

Epstein bűntársai után még évekig folyt a nyomozás a halála után is. Kapcsolatban állt például Ghislaine Maxwellel, a brit elit tagjával, aki fiatal lányokat toborzott Epstein számára, őt 2021-ben ítélték el. Epstein élete és bűncselekményei komoly társadalmi és jogi vitákhoz vezettek az Egyesült Államokban és világszerte.

A Jeffrey Epstein iratok ügye

Már korábban is volt arról szó, hogy nyilvánosságra kell hozni az Epstein-ügyében feltárt információkat, bizonyítékokat, ez azonban teljes egészében 2025 februárjáig sem történt meg. Ekkor az Egyesült Államok főügyésze, Pam Bondi azzal vádolta meg a szövetségi nyomozókat, hogy több ezer dokumentumot tartottak vissza Jeffrey Epstein-ügy kapcsán. Kérte az FBI-t, hogy adjanak át minden birtokukban lévő információt, mely elviekben meg is történt. A főügyész több mint 100 oldalnyi dokumentumot tett közzé Jeffrey Epsteinnel kapcsolatban – bár ezeknek az információknak a nagy része már nyilvánosan elérhető volt.

A nyilvánosságra hozott iratok között szerepelnek kontaktlisták, repülési naplók, bizonyítékok, és az a lista is, amely Epstein feltételezett áldozatait sorolja fel. Az iratok egy része már korábban nyilvánosságra került Ghislaine Maxwell-tárgyalásán. Még mindig úgy tűnik, hogy további iratok várnak feltárásra.

A Jeffrey Epstein lista: mit tartalmaz az Epstein-lista?

A nagyrészt már nyilvános dokumentumokban számos név található, aki valamilyen oknál fogva kapcsolatba hozható Epsteinnel. Csakhogy nem feltétlenül voltak az említett személyek üzletfelek, bűntársak vagy áldozatok - sokan csak érintőlegesen kerültek kapcsolatba Epsteinnel. Szerepel a nevek között például Bill Clinton volt elnök és Donald Trump is, mivel mindketten utaztak Epstein magánrepülőgépén egy időben. Viszont egyiküket sem vádolták meg hivatalosan bűncselekménnyel, és mindketten tagadják, hogy részük lett volna Epstein bűncselekményeiben.

Az alábbi neveket tartalmazza az "Epstein list", a Jeffrey Epstein-ügyében feltárt információk alapján:

Ghislaine Maxwell, Epstein volt barátnője, akit 2021-ben szexkereskedelem miatt elítéltek Epstein tevékenységei kapcsán.

András herceg, York hercege, II. Erzsébet brit királynő második fia. Károly király testvére.

Bill Clinton, volt amerikai elnök, akit a repülési naplókban említenek.

Donald Trump elnök, akit a repülési naplókban és Epstein könyvében említenek.

Marla Maples, Donald Trump volt felesége, akit a repülési naplókban említenek.

Tiffany Trump, Marla Maples és Donald Trump lánya, akit a repülési naplókban említenek.

Alan Dershowitz, termékeny ügyvéd és média szakértő, aki Epstein jogi képviselője volt 2006-ban, akit a repülési naplókban és Epstein könyvében említenek.

Jean Luc Brunel, francia modellügynökség vezetője és állítólagos Epstein társalkotója, aki látszólag öngyilkosságot követett el, miközben a bírósági tárgyalására várt.

Michael Jackson, híres zenész, akit a "Pop Királyának" is neveztek, Epstein könyvében említve.

Marvin Minsky, a mesterséges intelligencia úttörője, akit a repülési naplókban említenek.

Naomi Campbell, brit modell, akit a repülési naplókban említenek.

Courtney Love, amerikai énekesnő, akit Epstein könyvében említenek.

Mick Jagger, angol zenész és a The Rolling Stones frontembere, akit Epstein könyvében említenek.

Bill Richardson, Új-Mexikó volt kormányzója, akit Epstein könyvében említenek.

Glenn Dubin, amerikai fedezeti alap kezelő, aki állítólag Epstein barátja volt, a repülési naplókban említve és Epstein könyvében nevezték meg.

Eva Andersson-Dubin, volt Miss Svédország és Glenn Dubin felesége, aki egyszer randizott Epstein-nal, a repülési naplókban említve és Epstein könyvében nevezték meg.

Tom Pritzker, amerikai milliárdos és filantróp, a repülési naplókban említve.

Chris Tucker, amerikai komikus és színész, Epstein könyvében említve.

Sarah Ferguson, András herceg volt felesége, a repülési naplókban említve.

Robert F. Kennedy Jr., az Egészségügyi és Humán Szolgáltatások Titkára, Epstein könyvében nevezték meg.

Mary Kennedy, Robert F. Kennedy Jr. elhunyt felesége, Epstein könyvében nevezték meg.

Dana Burns, a repülési naplókban említve.

Frédéric Fekkai, híres fodrász, akit a repülési naplókban említenek és Epstein könyvében nevezték meg.

Alexander Fekkai, a híres fodrász fia, akit a repülési naplókban említenek és Epstein könyvében nevezték meg.

Jo Jo Fontanella, Epstein komornyikja, a repülési naplókban említve.

Doug Band, Bill Clinton régi munkatársa, aki azt mondja, hogy arra kérte Clintont, hogy vágja el a kapcsolatát Epsteinnel, a repülési naplókban említve.

Virginia Giuffre, korábban Virginia Roberts néven ismert, aki András herceget szexuális zaklatással vádolta.

Eric Gany, akit Epstein könyvében említenek.

Sheridan Gibson-Butte, a repülési naplókban említve.

Shelly Harrison, a repülési naplókban említve.

Victoria Hazell, a repülési naplókban említve.

Forest Sawyer, a repülési naplókban említve.

Sarah Kellen, Epstein volt asszisztense, a repülési naplókban említve.

Adriana Mucinska, korábban Ross, Epstein volt asszisztense, a repülési naplókban említve.

Peter Marino, a repülési naplókban említve.

Nadia Marcinkova, Epstein állítólagos barátja, a repülési naplókban említve.

David Mullen, a repülési naplókban említve.

Joe Pagano, a repülési naplókban említve.

Kristy Rodgers, a repülési naplókban említve.

Patsy Rodgers, a repülési naplókban említve.

Mark Epstein, Jeffrey Epstein öccse, a repülési naplókban említve.

Emmy Taylor, Maxwell volt személyi asszisztense, a repülési naplókban említve.

Brent Tindall, Epstein szakácsa, a repülési naplókban említve.

Ed Tuttle, a repülési naplókban említve.

Les Wexner, a L Brands alapítója és Epstein volt üzleti partnere, Epstein könyvében nevezték meg.

Abigail Wexner, Les Wexner felesége, Epstein könyvében nevezték meg.

Cresencia Valdez, a repülési naplókban említve.

Maritza Vasquez, Jean-Luc Brunel volt könyvelője, a repülési naplókban említve.

Sharon Reynolds, a repülési naplókban említve.

Courtney Wild, a repülési naplókban említve.

Mark Zeff, New York-i dekorátor, Epstein könyvében nevezték meg.

Kelly Spamm, a repülési naplókban említve.

Alexandra Dixon, a repülési naplókban említve.

Ricardo Legoretta, mexikói tervező, a repülési naplókban említve.

Az igazságügyi minisztérium kiadott egy dokumentumot is Masszőz-lista címmel, amelyet az áldozatok magánéletének védelme érdekében teljesen kiszerkesztettek. Kiadták Epstein, már nyilvános címjegyzékét is. A főügyész azt mondta, hogy hamarosan további információkat tesznek közzé.