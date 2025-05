Hihetetlen videó került elő a Titan katasztrófájáról: így tudták meg, hogy nincs menekvés

Új felvételek kerültek elő az Oceangate Titan tengeralattjárójának katasztrófájáról, amelyek megmutatják a pillanatot, amikor a legénység a támogató hajón észlelte a jármű felrobbanását. Az amerikai parti őrség vizsgálata szerint a katasztrófa előjelei már egy évvel a végzetes merülés előtt megmutatkoztak - számolt be a BBC.

A BBC által megszerzett exkluzív felvételeken látható, ahogy Wendy Rush, az Oceangate vezérigazgatójának felesége a támogató hajón ülve meghallja az implózió hangját, és megkérdezi: "Mi volt ez a csattanás?" A 2023 júniusában történt balesetben öt ember vesztette életét, köztük Stockton Rush vezérigazgató, Hamish Harding brit felfedező, Paul Henri Nargeolet francia búvár, valamint Shahzada Dawood üzletember és 19 éves fia, Suleman.

Az amerikai parti őrség (USCG) vizsgálata szerint a Titan körülbelül 90 perccel a Titanic roncsához vezető merülés kezdete után, mintegy 3300 méter mélységben semmisült meg. A felvételeken hallható csattanás valójában az implózió hangja volt, bár közvetlenül utána a legénység egy szöveges üzenetet kapott a tengeralattjáróról, ami azt jelezte, hogy a merülés a tervek szerint halad. Ez az üzenet azonban még az implózió előtt lett elküldve, csak később érkezett meg.

A vizsgálat feltárta, hogy a Titan szénszálas burkolata már egy évvel a katasztrófa előtt, a 80. merülés során elkezdett tönkremenni. Az akkori utasok egy hangos csattanást hallottak, amit Rush a szerkezet elmozdulásával magyarázott, de az USCG szerint valójában a szénszálas rétegek szétválása (delamináció) okozta a zajt.

"A 80. merülésnél történt delamináció volt a vég kezdete" - nyilatkozta Katie Williams hadnagy az USCG-től. "És mindenki, aki a 80. merülés után beszállt a Titanba, kockáztatta az életét." A tengeralattjáró a kritikus merülés után még három alkalommal szállított utasokat, mielőtt 2023 júniusában bekövetkezett a végzetes baleset.

Oisin Fanning üzletember, aki a katasztrófa előtti két merülésen részt vett, a BBC-nek elmondta: "Ha azt kérdezik, újra beszállnék-e, tudva, amit most tudok - a válasz nem. Sok ember nem ment volna, beleértve azokat a nagyon intelligens embereket is, akik életüket vesztették, és akik a tények ismeretében nem vállalták volna ezt az utat."

Victor Vescovo mélytengeri felfedező elmondta, hogy komoly fenntartásai voltak a Titannal kapcsolatban, és figyelmeztette az embereket, hogy a merülés olyan, mint az orosz rulett. "Én magam is óvtam az embereket attól, hogy beszálljanak ebbe a tengeralattjáróba. Konkrétan megmondtam nekik, hogy csak idő kérdése, mikor következik be a katasztrofális meghibásodás. Ezt Stockton Rushnak is elmondtam."

Az amerikai parti őrség várhatóan még idén közzéteszi a vizsgálat végső jelentését, amely megállapítja, mi ment félre, és hogyan lehet megelőzni a hasonló katasztrófákat a jövőben. Az Oceangate közleményben fejezte ki részvétét az áldozatok családjainak, és jelezte, hogy a cég véglegesen beszüntette működését, és minden erőforrását a vizsgálatokkal való együttműködésre összpontosítja.

címlapkép: MTI/MTVA