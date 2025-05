Súlyos vádak az amerikai elnökválasztásról: fontos dolgot titkoltak el a demokraták?

Joe Bident prosztatarákkal diagnosztizálták, a betegség már a csontjaira is átterjedt – közölték vasárnap hivatalosan. Donald Trump szövetségesei szerint a Fehér Ház már korábban is tudhatott az állapotról, de megpróbálták eltitkolni a nyilvánosság elől.

Donald Trump amerikai elnök támogatói szerint elképzelhető, hogy a Fehér Ház már korábban is tisztában volt Joe Biden egészségi problémáival, de a kampány során igyekeztek eltitkolni a volt elnök romló állapotát – számolt be róla a France24. A CNN újságírója, Jake Tapper és az Axios munkatársa, Alex Thompson által írt „Original Sin” című könyv azt állítja, hogy Biden fizikai állapotának romlását a Fehér Ház szándékosan próbálta eltussolni, mivel az orvosoknak elvileg korábban fel kellett volna ismerniük a daganatot. A témáról Donald Trump fia, Donald Trump Jr. is nyilatkozott.

Vasárnap hozták nyilvánosságra, hogy Joe Bident prosztatarákkal diagnosztizálták. A hivatalos, szűkszavú jelentés szerint a betegség agresszív, és már a csontokra is áttétet képzett. Az orvosok azonban hangsúlyozták, hogy a daganat típusára léteznek hatékony kezelési lehetőségek, amelyeket Biden és családja most mérlegel.

A 82 éves Biden januárban távozott hivatalából, és ő volt az Egyesült Államok történetének legidősebb elnöke. Egészségi állapota a kampány során gyakori támadási felületet jelentett a republikánusok részéről, míg a Fehér Ház orvosai rendszeresen arról tájékoztatták a nyilvánosságot, hogy Biden egészséges, energikus, és képes ellátni feladatait.

Donald Trump gyors felépülést kívánt Bidennek, és hasonló jókívánságokat fogalmazott meg Barack Obama is. Kamala Harris, Biden volt alelnöke úgy nyilatkozott: „Joe harcos – és biztos vagyok benne, hogy ugyanazzal az erővel, kitartással és optimizmussal néz szembe ezzel a kihívással, amely mindig is jellemezte őt, mint embert és vezetőt.”