Nyilvánosságra került Trump titkos levele: most aztán nincs visszaút, ez nem jött jól az USA-nak

Nyilvánosságra hozta Irakli Kobahidze georgiai miniszterelnök a Donald Trumphoz és alelnökéhez, J.D. Vance-hez intézett levelét, melyben reményét fejezte ki, hogy az amerikai elnök "őszinte harcot fog folytatni" a mélyállammal és sikerül majd újraindítani a georgiai-amerikai kapcsolatokat - írta internetes oldalán kedden az Eho Kavkaza rádió a levelet ismertetve.

A rádió szerint a néhány hete írt levélben a miniszterelnök megismételte nyilvános kijelentéseit, amelyek szerint Georgia készségét fejezte ki egy megújított stratégiai partnerségi viszony megkezdésére az Egyesült Államokkal, tiszta lappal és konkrét menetrend alapján. "Mindmáig azonban nem kaptunk választ sem erre a levélre, sem ezekre a nyilvános nyilatkozatokra. Annál inkább nem, hogy eddig nem történt magas szintű kapcsolatfelvétel Georgia és az Egyesült Államok között" - jegyezte meg Kobahidze.

A georgiai miniszterelnök szerint a hallgatás több okból is értetlenséget vált ki a georgiai népből és a hatalomból. "Georgia hosszú éveken át reményteljes partnere volt az Egyesült Államoknak egy igen bonyolult térségben, amely stratégiai jelentőséggel bír Washington számára" - jegyezte meg.

"Georgia a legforróbb pontokon, így Irakban és Afganisztánban támogatta az Egyesült Államokat, a lakosság számához viszonyítva a legtöbb katonát küldve ezekbe a térségekbe. Csak ebben a két misszióban való részvétel révén az Egyesült Államok megtakaríthatott 2,5 milliárd dollárt, amely többszörösen meghaladja a Georgiának nyújtott tényleges segítség értékét" - írta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a tényleges segítségbe nem számítanak bele azok a pénzösszegek, amelyeket a 2008-2011-es években Miheil Szaakasvili volt georgiai elnök rendszerének megmentésére fordítottak, miután a "mélyállam" utasítására háborút indított Oroszország ellen, illetve az amerikai nagykövetség, az USAID, a NED és a Soros-alapítvány, valamint más intézmények és programok által a társadalom radikalizálása, az ortodox egyház imázsának aláásása, az LMBT-propaganda és egyebek céljából nyújtott összegek - írta a miniszterelnök.

Hangsúlyozta, hogy Georgia nemzetközi összehasonlításban "vezet a demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok, a sajtószabadság, a bírói függetlenség, az intézményi hatékonyság" terén, valamint a korrupció szintjét tekintve is kedvező a megítélése.

Tekintetbe véve mindezt és Georgia kitartó készségét a stratégiai partnerség helyreállítására, az új adminisztráció hallgatása érthetetlen

- hangsúlyozta Kobahidze. Felhívta a figyelmet arra is, hogy Washington és Tbiliszi teljességgel azonos állásponton van, ami az ukrajnai háború, gender- és LMBT-propaganda megítélését illeti. "Mi már évekkel az Ön hasonló bejelentései előtt is nyíltan beszéltünk a mélyállam, az USAID, a NED és más hasonló struktúrák bűnöző tevékenységéről. Teljesen azonosan ítéljük meg az ukrajnai háborút, a gender- és LMBT-propagandát, de több más kérdést is. Ilyen értékbéli és ideológiai egybeesés tükrében a georgiai nép elsőszámú elvárása az volna, hogy Georgia az elsők között lesz, amelyek iránt az Ön adminisztrációja különleges érdeklődést mutat. Ilyen érdeklődést mutatott Románia és Németország iránt, ahol az európai bürokrácia támogatásával antidemokratikus tevékenységeket hajtottak végre. Ugyanakkor a georgiai nép és saját meglepetésünkre is, Georgiának még mindig nem szenteltek ilyen figyelmet" - tette hozzá.

Írt arról is, hogy továbbra is indokolatlan szankciók vannak hatályban a miniszterelnök-helyettessel és a kormányzat más tagjaival szemben, akik hatékonyan ellen tudtak állni a "Biden-adminisztráció által szervezett és az USAID-en keresztül finanszírozott" erőszakos hatalomátvételi kísérleteknek az országban.

"A nép nem érti, hogy miért bírálja Ön Bident, ha nem vonja vissza döntéseinek következményeit" - hívta fel a figyelmet Kobahidze. Ugyanakkor "Georgia kormánya derűlátó marad", és hisz abban, hogy Trump "valóban képes győzelmet aratni a mélyállam" felett.

"Mindez kétségtelenül kihat majd a georgiai-amerikai kapcsolatok újraindítására és a stratégiai partnerségre. Őszintén reménykedünk ebben. Ellenkező esetben folytatódni fog a Biden idejében elkezdett forradalmi forgatókönyv megvalósulása. Emlékeztetünk arra, hogy mintegy 250 ember, akiket az USAID és NED készített fel és finanszíroz, naponta gyülekezik Tbiliszi főterén, ami közvetlen bizonyítéka annak, hogy a forradalom terve még nem került le a mélyállam napirendjéről" - húzta alá Kobahidze.

A georgiai kormányfő január végén közölte, hogy a kaukázusi ország kész helyreállítani a jó kapcsolatokat az Egyesült Államokkal, készek a nulláról indulni, és kiemelte, hogy azonos értékeket vallanak az új amerikai elnök kormányával.

Tbiliszi és a Joe Biden korábbi demokrata párti elnök vezette amerikai kormány, valamint az Európai Unió között a Georgiában elfogadott "külföldi ügynöktörvény" miatt romlott meg a viszony. Washington decemberben több georgiai tisztségviselőt is szankciókkal sújtott. A kormánypárt ezt követően 2028-ig felfüggesztette az európai uniós csatlakozási tárgyalásokat, melynek nyomán országszerte tüntetéssorozat robbant ki. A tiltakozók azzal is vádolták a kormányt, hogy elcsalta az októberi választásokat.