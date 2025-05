Ennyi volt Trump békeközvetítése: kiszáll a tárgyalásokból az USA, Putyin mindent visszadobott

Az Egyesült Államok felfüggeszti közvetítői szerepét az orosz-ukrán béketárgyalásokban, miután Vlagyimir Putyin elutasította a tűzszüneti javaslatot. Washington álláspontja szerint mostantól a konfliktusban érintett feleknek kell közvetlen tárgyalásokat folytatniuk.

Az amerikai diplomácia jelentős irányváltást jelentett be az orosz-ukrán konfliktus rendezésével kapcsolatban - számolt be a Telegraph. Az Egyesült Államok visszalép a közvetítői szerepkörtől, és a háborúban közvetlenül érintett felekre bízza a béketárgyalások folytatását - írja a Telegraph.

Tammy Bruce, az amerikai külügyminisztérium szóvivője pénteki nyilatkozatában egyértelművé tette Washington új álláspontját: "Továbbra is elkötelezettek vagyunk és segítünk, ahol tudunk. De nem fogjuk körberepülni a világot bárki kénye-kedve szerint a közvetítés érdekében, ez most már a két fél között zajlik. Most van itt az ideje, hogy konkrét elképzeléseket mutassanak be és dolgozzanak ki arról, hogyan fog véget érni ez a konfliktus."

A külügyi tárca közleménye hangsúlyozza, hogy a jövőben Kijevnek és Moszkvának kell előterjesztenie javaslatokat a háború lezárására, és közvetlen tárgyalásokat kell folytatniuk a konfliktus rendezése érdekében.

Az amerikai bejelentés időzítése figyelemre méltó, hiszen nemrég kötöttek ásványkincsekre vonatkozó megállapodást Ukrajnával, valamint Donald Trump elnök állítólag jóváhagyta kormányzatának első fegyverszállítmányát Kijev számára.