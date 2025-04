Tovább tombol a kereskedelmi háború: Trump már 104%-os vámmal fenyegetőzik

A világ két legnagyobb gazdasága közötti kereskedelmi háború tovább éleződik, miután Donald Trump amerikai elnök a kínai importtermékekre kivetett vámok közel megduplázását helyezte kilátásba, amire Peking a "végsőkig tartó harccal" válaszolt - írja a BBC.

A feszültség fokozódik, hiszen Trump szerdától akár 104%-os vámot is bevezethet a kínai importra. Peking azonban nem hátrál meg, és válaszlépéseket ígér. "Hiba lenne azt gondolni, hogy Kína meghátrál és egyoldalúan megszünteti a vámokat", nyilatkozta Alfredo Montufar-Helu, a The Conference Board agytrösztjének vezető tanácsadója. "Ez nemcsak gyengének mutatná Kínát, de tárgyalási előnyt is adna az USA-nak további követelésekhez. Most egy olyan holtpontra jutottunk, amely valószínűleg hosszú távú gazdasági fájdalomhoz vezet."

A globális piacok zuhantak, miután Trump vámjai, amelyek szinte minden országot érintenek, múlt héten életbe léptek. Az ázsiai részvények, amelyek hétfőn évtizedek óta nem látott mértékben estek, kedden némileg korrigáltak. Közben Kína válaszul 34%-os ellenvámokat vezetett be, Trump pedig további 50%-os vámemeléssel fenyegetett, ha Peking nem enged. A bizonytalanság fokozódik, mivel szerdán újabb, akár 40%-ot meghaladó vámok léphetnek életbe. Ezek főként ázsiai gazdaságokat érintenének: a Kínára vonatkozó vámok 54%-ra emelkednének, míg Vietnam és Kambodzsa esetében 46%, illetve 49%-ra ugranának.

Kína az első körös Trump-vámokra bizonyos amerikai importtermékekre kivetett ellenvámokkal, ritka fémek exportjának korlátozásával és amerikai cégek, köztük a Google elleni trösztellenes vizsgálattal válaszolt. Most is bejelentett megtorló vámokat, de úgy tűnik, erősebb intézkedésekkel is készül a nehézségekre. Engedte gyengülni valutáját, a jüant, ami vonzóbbá teszi a kínai exportot. Emellett az állami kötődésű vállalatok részvényeket vásárolnak, ami a piac stabilizálását célzó lépésnek tűnik.

"Amit látunk, az egy fájdalomtűrési verseny. Már nem beszélünk semmilyen nyereségről", mondta Mary Lovely, a washingtoni Peterson Intézet USA-Kína kereskedelmi szakértője a BBC Newshour műsorában. Hozzátette, hogy a lassuló gazdasága ellenére Kína "nagyon is hajlandó lehet elviselni a fájdalmat, hogy elkerülje a kapitulációt azzal szemben, amit amerikai agressziónak tart".

Az elhúzódó ingatlanpiaci válság és a növekvő munkanélküliség által sújtott kínai lakosság nem költ eleget. Az eladósodott helyi önkormányzatok is küzdenek a beruházások növelésével vagy a szociális védőháló bővítésével. "A vámok súlyosbítják ezt a problémát", mondta Andrew Collier, a Harvard Kennedy School Mossavar-Rahmani Üzleti és Kormányzati Központjának vezető munkatársa. Ha Kína exportja csökken, az egy kulcsfontosságú bevételi forrást érint.

De nem csak Kína érzi majd a hatásokat. Az amerikai kereskedelmi képviselő hivatala szerint az USA 2024-ben 438 milliárd dollár (342 milliárd font) értékben importált árut Kínából, míg az amerikai export Kínába 143 milliárd dollár volt, így a kereskedelmi deficit 295 milliárd dollár. Nem világos, hogyan találna az USA ilyen rövid idő alatt alternatív beszállítókat a kínai árukra.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 719 484 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 142 416 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,78% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

"Csak egy bizonyos ideig lehet vámokat kivetni. De mindkét ország más módokon is sújthatja egymást. Azt mondhatná valaki, hogy a helyzet nem lehet rosszabb, de valójában sok módon rosszabbodhat", figyelmeztet Deborah Elms, a szingapúri Hinrich Alapítvány kereskedelempolitikai vezetője.

A szakértők megosztottak a konfliktus kimenetelét illetően. Roland Rajah, a Lowy Intézet vezető közgazdásza szerint "nem világos, mi motiválja ezeket a vámokat, és nagyon nehéz megjósolni, merre tartanak a dolgok". Kínának "széles eszköztára" van a megtorlásra, például tovább gyengítheti valutáját vagy korlátozhatja az amerikai cégek működését.

Egyesek szerint az USA és Kína esetleg privát tárgyalásokba kezdhet. Trump még nem beszélt Hszi elnökkel, amióta visszatért a Fehér Házba, bár Peking többször jelezte tárgyalási hajlandóságát. Mások kevésbé optimisták. "Azt hiszem, az USA túljátssza a kezét", mondja Elms, aki szkeptikus Trump azon meggyőződésével kapcsolatban, hogy az amerikai piac annyira jövedelmező, hogy Kína vagy bármely más ország végül engedni fog. "Hogyan fog ez végződni? Senki sem tudja", teszi hozzá. "Nagyon aggódom a sebesség és az eszkaláció miatt. A jövő sokkal kihívásokkal telibb, és a kockázatok rendkívül magasak."