Ezt hogy úszták meg? Becsapódott, majd felborult az utasszállító repülő + videó

Mint ma korábban a Pénzcentrum is beszámolt róla, a Delta 4819-es járata, amelyet a légitársaság leányvállalata, az Endeavor Air üzemeltetett, helyi idő szerint 14:15 körül szenvedett balesetet. A torontói kórházak jelentése szerint a sérültek között egy gyermek is volt, de állapota stabil. Csofával határos módon eddig nem jelentették, hogy bárki meghalt volna a balesetben.

Ed Bastian, a Delta vezérigazgatója közleményben fejezte ki együttérzését az érintettekkel: "Az egész Delta család szíve együtt van azokkal, akiket a Toronto-Pearson nemzetközi repülőtéren történt mai incidensek érintettek".

A becsapódásról egy videót is közzétettek, itt nézhető meg:

Clearist footage showing the crash moment of Delta - Endevoir Air CRJ-900 Flight DL4819 from Minneapolis (MSP) to Toronto (YYZ) with registration N932XJ.

We will share the reports as soon as available. pic.twitter.com/4XRAdJt3c0