Földrengés Santorini szigeténél: menekülnek a turisták, evakuálásra készül a hatóság

A görög hatóságok rendkívüli intézkedéseket hoztak Szantorini szigetén és környékén a megnövekedett szeizmikus aktivitás miatt. Az elmúlt napokban több mint 200 tenger alatti földrengést regisztráltak a térségben, ami aggodalmat keltett egy esetleges erősebb földrengés lehetősége miatt - írta az AP News. A kormány mentőcsapatokat küldött a helyszínre, miközben a lakosok és turisták közül sokan igyekeznek elhagyni a szigetet.

A görög kormány komolyan veszi a helyzetet. Kyriakos Mitsotakis miniszterelnök Brüsszelből nyilatkozott: "Egy nagyon intenzív geológiai jelenséget kell kezelnünk. Mindenekelőtt arra szeretném kérni a szigetlakókat, hogy maradjanak nyugodtak, és hallgassanak a polgári védelem utasításaira." A hatóságok több óvintézkedést is bevezettek.

Négy közeli szigeten péntekig bezárták az iskolákat. Szantorinin megtiltották a belépést egyes tengerparti területekre, köztük a régi kikötőbe. A mobiltelefonokra sziklaomlás veszélyére figyelmeztető üzeneteket küldtek. A szállodákat utasították, hogy engedjék le az úszómedencéket az esetleges épületkárok csökkentése érdekében. Vasilis Kikilias polgári védelmi miniszter hangsúlyozta az intézkedések elővigyázatossági jellegét, és felszólította a lakosságot a biztonsági ajánlások betartására.

A helyzet aggodalommal tölti el a helyieket és a látogatókat egyaránt. Michalis Gerontakis, a Santorini Filharmonikus Zenekar igazgatója így nyilatkozott: "Soha nem éreztem még ilyet és ilyen gyakorisággal - 10 vagy 20 százalékenként egy földrengés. Mindenki aggódik, még ha néhányan el is titkolják, hogy ne keltsenek pánikot, de mindenki aggódik."

Sokan igyekeznek elhagyni a szigetet. A kikötőnél és az utazási irodáknál hosszú sorok alakultak ki. Nadia Benomar, egy 19 éves szantorinin élő idegenvezető is úgy döntött, hogy átmenetileg elhagyja a szigetet: "Voltak már korábban is földrengéseink, de ilyen még nem volt. Ez más érzés. El kell mennem néhány napra, amíg a dolgok megnyugszanak." A hatóságok felkészülnek egy esetleges evakuálásra is. Firában, a sziget fő városában gyűjtőpontokat jelöltek ki. A tűzoltóság 26 fős mentőcsapatot és egy mentőkutyát küldött a helyszínre, és sátrakat állítottak fel a kórház melletti kosárlabdapályán.

A hatóságok hangsúlyozzák, hogy az intézkedések megelőző jellegűek. Nikos Zorzos, Szantorini polgármestere így fogalmazott: "Kötelesek vagyunk felkészülni. De az, hogy felkészültünk valamire, még nem jelenti azt, hogy az meg is fog történni. Az embereknek nyugodtnak kell maradniuk."

Bár a szakértők szerint a rengéseknek nincs közük a szantorini vulkánhoz, a szeizmikus aktivitás mintázata aggodalomra ad okot. Geraszimosz Papadopulosz neves görög szeizmológus figyelmeztetett, hogy a jelenlegi földrengéssorozat egy nagyobb közelgő eseményre utalhat.