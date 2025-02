Hatalmas krízissel néz szembe Európa: egyre fogyunk, száguldunk a katasztrófa felé

Szerbiában 2024-ben rekordalacsony volt a születésszám: mindössze 60 813 gyermek jött világra, miközben a halálozások száma meghaladta a 98 ezret. A demográfiai válság súlyosbodik, a társadalom elöregedése pedig hosszú távon gazdasági kihívásokat is jelenthet. A demográfiai válság nem csak Szerbiát érinti: Európa-szerte több a halálozás, mint a születés.

Szerbiában 2024-ben mindössze 60 813 gyermek született, ami ötszázzal kevesebb az előző évinél – közölte a szerbiai statisztikai hivatal. Az ország népessége így tovább csökken, és a társadalom elöregedése egyre súlyosabb problémát jelent.

A születésszám 1950 óta folyamatosan csökken, amikor még közel 200 ezren jöttek világra. 1985-ben esett először százezer alá, és azóta is tart a negatív tendencia. Tavaly 98 041 halálesetet regisztráltak, ami 37 228-cal haladja meg az újszülöttek számát - számol be a 24.hu.

Gordana Bjelobrk, a statisztikai hivatal munkatársa szerint a legnagyobb probléma nem is a születésszám csökkenése, hanem az elöregedő társadalom. A kevés újszülött hosszú távon gazdasági problémákat is okozhat: kevesebb lesz a munkaképes korú lakosság és az adófizető, miközben a nyugdíjasok száma emelkedik. A szakemberek szerint a gyermekvállalás kitolódása is hozzájárul a jelenséghez: a nők többsége ma már 30-34 éves kora között szüli első gyermekét.

A demográfiai válság nem csak Szerbiát érinti: Európa-szerte több a halálozás, mint a születés. Egyes országok – így Szerbia és Magyarország is – különböző támogatásokkal próbálják ösztönözni a gyermekvállalást, de ezek hatása csak hosszabb távon lesz mérhető.