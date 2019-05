Végleg eltűnhet a bankkártya: sok százezer magyar már így fizet

Csak idő kérdése, hogy mikor szorítja ki végleg a mobiltárcás fizetés a plasztik bankkártyákat. Ma már elérhető az a technológia, amely szinte teljesen funkciótlanná teszi a bankkártyát, hiszen telefonunkkal is tudunk már érintéssel fizetni. Azok a bankok, akik erre lehetőséget biztosítanak, folyamatosan növekvő népszerűségről számoltak be a Pénzcentrumnak, és azt is elárulták, hogy reálisnak tartják-e a bankkártyák eltűnését rövid távon.

Rengeteg magyar használja már fizetésre a mobiltelefonját, és ez a szám évről évre, dinamikusan nő. Sokan ugyanakkor még nincsenek tisztában vele, hogy a kezükben levő mobiltelefon arra is alkalmas, hogy érintésessel fizessünk vele, akárcsak a paypassos bankkártyáknál. Erre ma már majdnem minden terminál alkalmas, az újonnan bevezetett termináloknak pedig mindegyikének képesnek kell lennie olvasni a mobiltárcás fizetést.

A mobiltelefonoknak ugyanakkor nem mindegyik modellje alkalmas erre - a készüléknek ugyanis NFC képesnek kell lennie. A legtöbb ma forgalmazott mobiltelefon alkalmas erre - az operációs rendszernek viszont Androidnak (legalább 4.4-es verzió) kell lennie, jelenleg csak ez képes mobiltárcás fizetésre. A művelet nagyon egyszerű: a bankunk mobilapplikációjában regisztráljuk a bankkártyánk adatait, ezután pedig már működik is az érintéses fizetés. A bankkártya regisztrációja bankonként eltérő.

A mobiltárca tehát a bankkártyát váltja ki - folyószámlánkról emeli le az összeget, így természetesen ez a felső korlátja a költéseinknek. 5000 forint felett ugyanakkor szintén meg kell adni egy kódot, akárcsak a bankkártyás fizetésnél. Fontos, hogy mobiltárcás fizetéskor nem szükséges, hogy a bankkártyát magunknál hordjuk,

gyakorlatilag funkciótlanná válik a kis plasztikkártya.



Tudni kell, hogy a telefon nem tárolja a fizikai kártya adatait, a fizetés egy virtuális kártyaszámmal történik - a fizetés tehát teljesen biztonságos. Sőt, létezik távoli mobilfizetés is, amikor például webshopos vásárlás esetén csupán a telefonszámunkat kell megadni és mobilon engedélyezni a tranzakciót. Nem minden banknál lehet egyelőre mobiltárcával fizetni, az alábbi pénzintézetek teszik ezt lehetővé:

Budapest Bank

Erste Bank

Gránit Bank

K&H Bank

MKB Bank

OTP Bank

A technológia tehát adott, és napi szinten is több százezren használják azt Magyarországon. Alighanem csak idő kérdése, hogy mikor fog teljesen eltűnni a bankkártya, hiszen ezzel a funkcióval gyakorlatilag feleslegessé válik. Különösen igaz ez, ha megnézzük a technológia elterjedtségének növekvő ütemét. Megkérdeztünk 5 baankot, hogy mennyien használják náluk a mobiltárcás fizetést, és mik a várakozásaik.

Budapest Bank

A bank egy éve, 2018. június 11-én indította el a mobiltárcás fizetést az applikációba építve, elmondásuk szerint ügyfeleiknek így csak frissíteniük kellett a banki mobilalkalmazást. A népszerűgét megháromszorozta egy év alatt: az első hónaphoz képest ez 200 százalékos emelkedést jelent a mobiltárcát használók körében. A bank válasza szerint a piac a következő években eljut oda, hogy platformtól függetlenül lehet majd mobillal fizetni. Az, hogy mennyire váltja ki a bankkártyát, az pedig egyénfüggő lesz. Jelenleg is vannak olyan ügyfelek, akik esetén már a mobiltárca teljesen kiváltotta a bankkártyát, de sokan vannak, akik nem használják. A bank ezt írja:

A fokozatos edukáció, technikai térhódítás azonban egyre több ügyfelet "állít majd át", azonban csak hosszú távon (több mint 10 év) várható széleskörű átállás, azaz a mobilfizetés dominanciája a hagyományos bankkártya tranzakciókkal szemben.

Azaz a következő években még nem tűnik el a bankkártya a Budapest Bank szerint, 10 éves időtávon azonban ez már sokkal inkább lehetséges.

Erste Bank

A legújabb szereplő az Erste Bank, amelynél 2019. május 7-től, azaz kb. egy hete érhető el a mobilapplikációban a telefonos fizetés. A bank tájékoztatója szerint egyelőre csak Mastercard kártyával működik, de hamarosan Visa kártáyval is használható lesz. Mivel most került bevezetésre, így értelemszerűen sok adat még nem áll rendelkezésre. Mindenesetre jól mutatja ez is, hogy a bankok folyamatosan dolgoznak a bevezetésen.

Gránit Bank

A bank az érintéses mobilfizetést 2016. szeptember 15-én vezette be, saját bevallásuk szerint a szolgáltatás bevezetése óta több ezer bankkártyát digitalizáltak, a tranzakciók száma pedig elérte a félmilliót. A bank azt prognosztizálja, hogy a következő években mindne internetképes mobiltelefon fizetőeszköz lesz, ehhez azonban az kell, hogy a vásárlók tudatosítsák, a rendszer biztonságos:

Ahhoz, hogy a növekedés gyorsabb lehessen tudatosítani kell a felhasználókkal, hogy a MDES rendszerű mobilfizetés biztonságosabb a fizikai bankkártyával végzett fizetésnél, miután a digitalizált kártya adatai soha nem tárolódnak a készüléken és nem is kerülnek átadásra a POS terminál felé.

Hogy mikor történik meg a digitális bankkártya hatalomátvétele, az függ az okostelefonok térnyerésétől is, a bank is kiemeli, hogy a technológia már ma is lehetővé teszi ezt.

K&H Bank

A bank 2017. november 1-én vezette be a mobiltárcás fizetést, a tranzakciók száma azóta elérte az 1 milliót. Elmondásuk szerint a felhalsználók és a tranzakciók számában egyaránt nagy a növekedés, de az ütem a bevezetést követő hónapokban nagyobb volt, majd lelassult. Az egymilliós tranzakciós szám ugyan alacsony a teljes vásárlási tranzakcióhoz képest, a kosárérték a fele a plasztik kártyával végrehajtott vásárlásoknak, az ügyfeleknek azonban immár harmada vásárol havi gyakorisággal.

A bank megítélése szerint rövid-középtávon nem elképzelhető, hogy a mobiltárcás fizetés átvegye a plasztik szerepét, azok dominanciája 5-10 évig még biztosan fennmarad. A bank ezt a fogyasztói szokásokkal magyarázta.

A mobiltárcák általában a fizikai környezetben érintéses fizetést, vagy készpénz felvételt, illetve az internetes vásárlást teszik lehetővé. A további szolgáltatások az alkalmazás tulajdonosának étvágya és képessége szerint bővülhetnek. Jellemző még a hűségkártyák kezelése, parkolási díj fizetése is.

- írja a K&H. A bank szerint tehát a következő 10 évben nem valószínű, hogy a bankkártya eltűnik, de szerintük a mobiltárcával elérhető szolgáltatások bővülő köre motiválhatja a kártyabirtokosokat annak gyakoribb használatára.

MKB Bank

A bank 2017 áprilisában vezette be a mobiltárcás fizetést, azóta az azt használó ügyfelek száma éves átlagban 50 százalékkal nőtt. A válaszból kiderül, hogy a bank épp dolgozik mobiltárcája megújításán, így az új ügyfelek számára az pillanatnyilag nem elérhető. A bank nagy növekedést prognosztizál a mobiltárcával kapcsolatban, szerintük a következő években egyre nagyobb lesz a digitalizált kártyák részaránya. Arra a kérdésünkre, hogy mikorra tűnhet el a plasztikkártya a digitális bankkártya miatt, azt válaszolták, hogy ez egy távlati lehetőség, egyelőre rövid- és középtávon nem számolnak ezzel. A bank hozzátette:

A fizikai vásárlás már most is adott, azonban a technológia keretei már lehetővé teszik az online vásárlást és a készpénzfelvételt, ezzel akár elegendővé válna egy digitalizált kártya kibocsátása is fizikai kártya nélkül.

OTP Bank

Az OTP-nél 2017 júniusa óta elérhető a mobiltárcás fizetés. Elmondásuk szerint már az első időszakban rendkívül népszerűnek bizonyult, a 100 millió forintos vásárlási értékhatárt másfél hét alatt átlépték.

2017-es indulása óta közel 5 millió darab mobiltárcás tranzakció ment végbe, a legfrissebb statisztikáik szerint a digitalizált kártyák száma már meghaladta a 110 ezer darabot.

A bank válaszában kiemeli, hogy csak az elmúlt három hónapban több mint egymillióval nőtt az érintéses mobilfizetések száma, és mintegy 4,5 milliárd forinttal emelkedett ez idő alatt a vásárlási volumen. Ez egészen elképesztő emelkedés. Elmondásuk szerint a szegmens további folyamatos, stabil növekedését várják. Azt a bank is megemlítette, hogy technológiai tekintetében a bankkártyát már teljes egészében helyettesíteni tudja a mobiltárca, arra a kérdésünkre, hogy mikorra várják a bankkártyák kiszorítását a mobiltárcák által, ezt írták:

A bankkártyákkal való fizetést nem valószínű, hogy a közeljövőben teljesen fel fogják váltani az érintéses mobilfizetés alkalmazások. Ennek ellenére a Simple by OTP alkalmazáson keresztül pontosan látjuk, hogy folyamatos növekedést mutat az alkalmazásban regisztrált és digitalizált bankkártyák száma.

Összegzés

A technológia már teljes mértékben adott ahhoz, hogy a bankkártya gyakorlatilag funkcióját veszítse, és mobillal intézzük az érintéses fizetést. Ez egyelőre még nem minden banknál, nem az összes telefonon és csak az erre alkalmas terminálokon lehetséges, de a technológia gyorsan terjed, így vélhetően a közeljövőben a maradék akadály is elhárul az elől, hogy a mobilunk teljesértékűen helyettesíteni tudja a bankkártyát.

Azok a bankok, amelyek lehetővé teszik a mobiltárcás fizetést, szinte kivétel nélkül elképesztő népszerűségnövekedésről számolnak be, rövidtávon azonban nem várják, hogy a plasztikok teljesen eltűnjenek. A következő 10 évben még mindig bizonnyal ugyanúgy üzemelnek majd a bankkártyák, ennek oka azonban nem a technológiában, hanem az ügyfelek szokásaiban keresendő - sokan nem fogják feladni a bankkártyás fizetést, mint ahogy még ma sem tették meg.