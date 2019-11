Utolsó lehetőség: több ilyen akció idén nem lesz az Aldiban, Tescóban

Libaleves, ludaskása, párolt lilakáposzta, sült libacomb: november második hétvégéjén sok magyar étteremben Márton-napi fogásokkal várják a vendégeket. Ha viszont nem akarunk vagy nem tudunk most vagyonokat hagyni a vendéglőkben, mi magunk is remek fogásokat készíthetünk otthon. A héten ugyanis az áruházak különleges, Márton-napi akciókkal várják a vásárlókat. Mutatjuk, mit, hol érdemes beszerezni a hétvégi nagy lakomához. Azoknak is gyűjtöttünk akciókat, akik ugyan nem szeretik a libát, de ennének valami húst!



November második hétvégéjén kimondottan jól járnak a húsimádó magyarok, ugyanis jövő hétfőn, november 11-e Márton napja lesz. Ez a karácsony előtti 40 napos böjt előtti utolsó ünnepnap. Jóízű és gazdag falatozás, lakomák, vásárok, bálok rendszeresek voltak régen, de manapság is sok étterem van, ahol különleges libából készült fogásokkal és újborral várják a vendégeket. Ha viszont így karácsony előtt nem szeretnénk már túltöltekezni, de mégis valami igazán finomat ennénk a hétvégén, érdemes elmenni bevásárolni és főzőcskézni. A héten ugyanis az áruházak különleges, Márton-napi akciókkal várnak. Mutatjuk, hol, mit érdemes beszerezni és milyen fogásokat lehet elkészíteni a hozzávalókból.

Azoknak is gyűjtöttünk persze kiemelkedő bolti akciókat, akik nem kimondottan libásak, úgyhogy a sertés és más baromfi kedvelők is jól járnak egy megtervezett bevásárlólistával.

Aldi

Az Aldiban 1239 forintért adnak egy kiló csirkemellfilét, a sertés szűzpecsenye kilója pedig 1949-be kerül. Külön Márton-napi oldal is van az akciós újságban: egy 3 kilós egész liba például 3999 forintért kapható, 750 gramm libacombért pedig 1899 forintot kell fizetni. Pecsenyekacsa is van: friss, egész, kilója 899 forintba kerül az Aldiban. 199 forintért kapni 200 gramm kacsazsírt, vagy libazsírt. Vöröskáposztát is akcióznak, konkrétaon féláron van, 199 forint egy kiló.

Tesco

A Tescóban most 22 százalékkal leárazták a csirkemellett: most csak 1049 forintért adnak egy kilót. A friss egész libából egy kilót 1399 forintért adnak, a pecsenye libamellből pedig 2499 forintba kerül egy kilónyi, ahogyan a libacombból is. Jócskán csökkent az egész pecsenyekacsa ára is, most 999 forint helyett csak 699-be kerül egy kiló. A sertéshús szerelmeseinek sem kell csüggednie: a Tescóban a friss karaj kilója 1239 forint, a tarjából ugyanennyi pedig 1299 forintot kérnek. A lila káposzta árát harmadával csökkentették, 199 forintért adnak egy kilogrammot.

Lidl

A Lidl sem fukarkodott a libaünnep kapcsán: egész víziszárnyast is árulnak 1349-es kilogrammonkénti áron. Akinek nincs szüksége az egész állatra, az vehet csak mellfilét is 3490-ért kilónként. A combból pedig 2690 egy kiló. Árulnak májat is, amiből 990 forintba kerül 100 grammnyi, ha pedig valaki kacsamájra vágyna, az is akad, abból csak 749-be kerül 100 grammnyi. A liba mellett kacsából is lehet egészet venni a Lidl-ben, 699 forintba kerül egy kiló. Akciós a darált pulykahús is: 419 forintért adnak fél kilót, a sertéskaraj kilójáért pedig 1239-et kérnek.

Spar

A Sparban most a tanyasi csirke van akcióban, 1299 forintért lehet venni egy kilót, a csirkemellfilé kilójáért 1189-et kérnek. Van combfilé is, amit csomagolva adnak 1249 forintos kilónkénti áron. A tanyasi csirkét nem csak egészben lehet hazavinni: tálcán 1399-ért kínálnak egy kiló combot, a szárnyért 1299-et kérnek. A sertéstarját csont nélkül 1549 forintos kilónkénti áron kínálják a Spar-ban, a comb kilója pedig 1349 forintba kerül. Van karaj is 1299-ért, fél kiló darálthúsért pedig 549 forintot kérnek. Van marhalapocka is, amiből egy kilónyi 2840 forintba kerül.

Interspar

Szárnyasból az Intersparban sincsen hiány: a csirkemellfilé kilója 1189 forintba kerül, a szárnyból 449 forint egy kilónyi. Egy kiló pulykamellfilét pedig 1669 forintért lehet venni. A töltött, göngyölt, sertésszalonna kilójáért 979 forintot kérnek az Intersparban, és van marhanyak is, amiből 2390-ért tudsz venni egy kilónyit.