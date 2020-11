Örülhetnek a kertes házban élő magyarok: ezzel könnyebb lehet nekik a második hullám

Kültéri hősugárzót már elég olcsón, 10 ezer forint alatt is vásárolhat az ember. Ám egy-egy komolyabb darab ára simán 100 ezer fölé kúszhat. Választani azonban tudni kell, figyelni kell a teljesítményre, a felhasznált energia típusára, a hordozhatóságra, illetve a környezeti hatásokkal való ellenálló képességre. Szakemberek segítségével jártuk körbe a kültéri hősugárzók világát, hiszen ha a koronavírus-járvány második hulláma még jobban elszabadul, lehet, télen már csak otthon tud az ember majd programozni. Kertes házban élők előnyben!

Az új koronavírus-járvány második hullámának legújabb korlátozásai szerint a vendéglátó-, szórakozóhelyek kötelesek 23 órakor bezárni, illetve november másodikától már ezeken a helyeken is mindig kötelező lesz a maszkhasználat akkor, ha az ember éppen nem eszik vagy iszik valamit.

Nem csoda hát, hogy lassan az emberek inkább azt mondják, nem mennek sehová, inkább programoznak otthon, megúszva a kényelmetlenségeket. Közülük is előnyben lesznek persze azok, akik például olyan házakban élnek, amikhez megfelelő méretű kerthelyiség is tartozik, itt ugyanis addig és olyan körülmények között tarthatnak az akár hajnalba nyúló dzsemborik is, ameddig csak a tulajok akarják.

Igen ám, csakhogy a kora esték, és kifejezetten az éjszakák már így novemberben igazán hűvösek tudnak lenni, úgyhogy nem árt, ha a kertes háztulajok úgy matekoznak, rövidesen beruháznak valamilyen kültéri fűtőegységre még most, a tél beállta előtt. És hát kitudja, meddig fajul a már most is igen magas fordulatszámon pörgő második hullám...

Adódik ugyanakkor a kérdés, mégis milyen paraméterek szerint válasszon az ember kültéri hősugárzót? Egyáltalán milyen darabok vannak a piacon, miről érdemes tájékozódni vásárlás előtt? Azért, hogy választ kapjunk többek között ezekre a kérdésekre, szakértők segítségével jártunk utána a témának, begyűjtve a legfontosabb tudnivalókat.

Őszi, téli kerti parti

Kültéri hősugárzó vásárlása előtt fontos megvizsgálni a fűteni szánt területet aszerint, hogy zárt vagy nyitott-e, ugyanis zárt térben nem lehet teraszfűtőt használni. Fontos szempont lehet a hordozhatóság is. A gázzal működő modellek előnye, hogy hordozhatók, gyorsan adják le fűtőteljesítményt, hatékonyan látják el a felhasználót kellemes, sugárzó hővel. Az elektromos fűtőkészülékek ellenben kevésbé mobilisak, ugyanis áramforráshoz kell csatlakoztatni őket. Előnyük viszont, hogy ellenállnak az időjárás viszontagságainak

- mondták el a Praktiker szakértői a Pénzcentrum kérdésére. A barkácslánc elmondta azt is, hogy áruházaikban 6 féle kültéri hősugárzó kapható. A termékek árát pedig az határozza meg, hogy

gázos vagy elektromos üzemeltetésűek, illetve rendelkeznek-e még egyéb kiegészítő funkcióval.

Azt viszont kiemelték, hogy a kínálatban nincsenek különböző minőségi kategóriák, ám teljesítmény alapján azért érdemes különbséget tenni, mert ez fontos szempont, hogy mekkora területet szeretnénk befűteni. A szortiment például gázos hősugárzók esetében 13 kW-os modelleket kínál, melyek táplálásáról PB-gázpalack gondoskodik és piezzo gyújtással rendelkeznek - ezek fogyasztói árban drágábbak, mint az elektromos készülékek. Az elektromos készülékek teljesítménye ezzel szemben 2 000 W körül mozog.

Az áruház ezeken felül árul infra hősugárzókat is, a 2020-as év újdonsága például az asztal alá helyezhető, hordozható infra teraszhősugárzó, amely 1200 W-on működik és a hőt egy fűtőcső állítja elő és adja le a közvetlen közelében lévő tárgyaknak, személyeknek. A technológia nagy előnye az, hogy az infravörös sugarak a meleget - zaj és hang nélkül - célzottan oszlatják el az emberekre vagy a tárgyakra irányítva anélkül, hogy felesleges energiát használnának fel a környezet felmelegítésére.

Az árazások a következőképpen alakulnak, a barkácslánc hivatalos adatai lapján:

kültéri gázos hősugárzó árak: 55 990 - 124 990 forint (2 féle típus)

infra kültéri hősugárzó: 19 990 - 24 990 forint (3 féle típus)

halogén kültéri hősugárzó: 39 990 forint

Jó hír ugyanakkor a kültéri hősugárzókat illetően, hogy azok üzembe helyezéséhez nincs szükség szakember bevonására. A termékeket a Praktiker szerint bárki be tudja üzemelni. Mindezeken felül arra is kíváncsiak voltunk, hogy a koronavírus-járvány következtében érződik-e kereslet növekedés a kültéri hősugárzók iránt?

A számok ismeretében mintegy 2 százalékkal nagyobb a forgalom, mint tavaly ugyan ebben az időszakban. A koronavírus okozta világjárvánnyal összefüggésben azonban nem tapasztalunk forgalomnövekedést a termékek kapcsán

- tájékoztatta a Pénzcentrumot a Praktiker.

A közelében jó meleg van

Kültéri hősugárzókkal kapcsolatos kérdéseinkkel megkerestük a Bauhaust is. A cég elmondta, hogy jelen pillanatban három darab kültéri hősugárzót tudnak náluk megvásárolni az emberek. Ezek közül az egyik 21 990, a másik, infrás darab 29 990 forintba, míg a legnagyobb, állóasztal teraszhősugárzó 79 990 forintba kerül. Ezekkel kapcsolatban fontos tudni, hogy

a kültéri hősugárzók nyitott térben működnek, hatékonyságuk (a hőleadás miatt) a közvetlen közelükben érezhető, ezért a teljesítmény kiemelkedő fontosságú a választás során, ugyanakkor az IP-védettség és az adott termék ár-érték aránya legalább annyira fontos

- mondták el a Bauhaus szakértői a Pénzcentrum kérdésére, akik arról is tájékoztatták lapunkat, hogy a "termékkínálatunkban megtalálható kültéri hősugárzók beüzemeléséhez nem szükséges szakember segítségét igénybe venni, a dugvillát egyszerűen a konnektorba kell dugni."

A vállalatot megkérdeztük arról is, hogy a COVID-időszak következtében éreztek-e kereslet növekedés a kültéri hősugárzók iránt. A forgalomi számokról ugyanakkor a cég nem adott tájékoztatást.

Címlapkép: Getty Images