89 400 forintot kaphatsz évente: egy orvosi igazolás kell, de drága lesz a diéta

Mára már egyáltalán nem rendkívüli, hogy valakinek speciális diétát kell követnie, mivel egyre több magyart diagnosztizálnak valamilyen ételallergiával, intoleranciával. Szerencsére az ételérzékenység ma már nem csupa lemondást jelent a betegeknek: számos speciális étrendbe illeszthető termék jelent meg a boltok polcain. Az viszont már problémát jelent, hogy ezek jelentősen drágábbak, mint a nem "mentes" élelmiszerek, bár az ételérzékenység után szja-kedvezményben részesülnek a betegek, de kérdéses, hogy ez fedezi-e a speciális étrendjük plusz költségeit. Az ételérzékenység esetén megfelelő táplálkozással kapcsolatban Erdélyi-Sipos Alíz dietetikust, táplálkozástudományi szakembert kérdezte a Pénzcentrum.

A lisztérzékenységet ma már egy 4-5 ezer forintos gyógyszertári teszttel is meg lehet állapítani, és a laktózérzékenységet, cukorbetegséget is sokkal egyszerűbben, könnyebben diagnosztizálják. Viszont nem csak a betegségek felismerése lett könnyebb, hanem a speciális diéták betartásához nagy segítséget nyújtó "mentes" élelmiszerek kínálata is folyamatosan bővül. Bár tény, hogy a cukor-, laktóz-, valamint gluténmentes termékek drágábbak, legalább elérhetők. Ma már azonban a súlyos megbetegedésekhez hasonlóan, mint pl. a daganatos betegségek, jár az emésztőrendszer betegségei, így a laktóz- és gluténérzékenység, illetve a cukorbetegség után is adókedvezmény. Ennek igényléséhez egy orvosi igazolást kell benyújtani a NAV felé, melyen a BNO kódok ezzel a betű és számkombinációval kezdődnek:

E73: laktózintolerancia

E74: szénhidrát anyagcsere rendellenesség (ide tartozik a cukorbetegség is)

K90: egyéb felszívódási zavarok, köztük coeliákia, vagyis gluténérzékenység

A betegségekre járó adókedvezmény havi összege évről-évre nő, mindig az aktuális minimálbér 5 százaléka.

Idén 7450 forint a havi adókedvezmény mértéke, azaz évi 89 400 forint.

Viszont elegendő-e ez az összeg, hogy a speciális diéta plusz költségeit fedezze az adott hónapban? Erdélyi-Sipos Alíz, dietetikus volt segítségünkre a kérdésben, hogy hogyan érdemes étkeznie annak, akinek ételérzékenysége van, érdemes-e megvenni a drágább "mentes" élelmiszereket. Arról is nyilatkozott, hogy aki nem érzékenység miatt, hanem fogyókúra, egészségmegőrzés okán fogyasztja ezeket a termékeket, mire számíthat.

Pénzcentrum: Egyre több glutén-, és laktózmentes, illetve diabetikus termék érhető el azok számára, akiknek az egészségük érdekében speciális diétát kell követniük. Azon túl, hogy ilyen esetben elkerüljük, amire érzékenyek vagyunk: a glutént, a laktózt, vagy a cukrot, vannak egyéb javaslatok az ételérzékenyek számára, amelyet kifejezetten érdemes követni?



Erdélyi-Sipos Alíz: Érdemes hangsúlyozni, hogy speciális diétát azoknak kell tartani, akiknél diagnosztizálták a betegséget legyen szó például cöliákiáról, cukorbetegségről, étel allergiáról vagy intoleranciáról. A megváltozott étrend, a diéta betartása a fent említett esetek többségében egy életre szól. Azért, hogy a hiányállapotokat elkerüljük és a diéta betartható, de megfelelő legyen, mindenképpen szükséges dietetikussal konzultálni. Sokszor többszöri alkalommal, étkezési napló elemzésével, a laborparaméterek figyelésével lehet a rejtett diétahibákat kiküszöbölni.

Az élelmiszereken is feltüntetett "diabetikus" megjelölés már megszűnt, éppen azért mert sokszor a betegek dietetikai tanácsadás nélkül félreértelmezték a jelölést. A korábban alkalmazott "diabetikus" megjelölés, nem azt jelentette, hogy szénhidrátmentes, vagy, hogy a cukorbetegek korlátlanul fogyaszthatják.

Diabetikus sütemények, csokoládék, desszertek édesítésére például különböző anyagokat használhatnak, amelyek között lehetnek olyanok is, amelyek ugyan annyi vagy csak kicsit kevesebb szénhidrátot tartalmaznak, ugyan kisebb mértékben, mint a cukor, de emelik a vércukorszintet és a napi szénhidrát mennyiségbe is be kellett számítani. Tehát ha egy termék diabetikus jelzéssel volt ellátva, az eddig sem azt jelentette, hogy a cukorbetegek korlátlanul fogyaszthatják. A narancssárga jelzés útmutató volt a betegeknek, de egyben megtévesztő is lehetett.

Ételérzékenység esetén érdemes-e különböző pótélelmiszereket fogyasztanunk? Lehet-e negatív élettani hatása a kifejezetten glutén-, vagy laktózmentes, illetve diabetikus élelmiszerek fogyasztásának?



Nem mindegy, hogy érzékenységről vagy allergiáról vagy cukorbetegségről beszélünk. Az, hogy mi építhető be a diétába, mi alapján válasszon, vásároljon és készítse el az ételét a páciens azt szintén csak a dietetikai tanácsadás keretében lehet és érdemes elsajátítani. Egy gluténmentes étrend nem merül ki abban, hogy nem eszem glutént, hanem a keresztszennyeződések kivédése, az elkülönített ételkészítés is hozzátartozik.

Sokan, akiknél nem diagnosztizáltak ételérzékenységek, szintén fogyasztanak ilyen jellegű termékeket, cukor helyett édesítőszert használnak, magtejeket isznak, magliszteket vagy másfajta gluténmentes liszttel készült termékeket fogyasztanak. Aki nem érzékeny, arra lehet kifejezetten káros, ha ilyen étrendet követ?

A javaslat az, hogy akinek nincs betegsége, az ne kövesse a különböző mentes étrendeket. Pozitívum, hogy sokan felismerik, nem jó, ahogy most táplálkoznak és szeretnének egészségesebben étkezni. Itt nem a mentesség a megoldás. Egy példa a laktóz intoleranciával kapcsolatban.

Sokan egyszerűen átállnak a magitalokra, holott a laktózszegény étrend is a kiegyensúlyozott táplálkozási ajánlásoknak felel meg, tehát tartalmaz tejet és tejterméket, csak az étrendet úgy állítjuk össze, hogy annak laktóz tartalma ne haladja meg a még tolerálható mennyiséget. Egyre szélesebb választékban kaphatók laktózmentes tej és tejtermékek, amelyek fogyasztásával, ételkészítéshez történő felhasználásával megvalósítható a laktózszegény étrendben is a megfelelő kalcium ellátottság.

Már laktózmentes tehéntúró, tejföl, habtejszín, joghurt, gyümölcsjoghurt, vaj és túródesszertek is rendelkezésre állnak a páciensek számára. Ezek változatos fogyasztásával biztosítható a napi kalciumszükséglet alacsonyabb toleranciájú emberek számára is. A laktózintolerancia étrendjét meghatározza az "egyéni tolerancia", amely a laktáz enzim aktivitásának függvénye. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan betegek, akik bizonyos mennyiségű laktózt el tudnak fogyasztani, mások viszont kénytelenek teljes tejcukormentes diétát tartani. Ezért a diagnózis után érdemes dietetikussal konzultálni, A tej és tejtermék legfontosabb tápanyaga a kalcium, így teljes elhagyása az étrendből megfelelő pótlás nélkül hiányállapotot eredményez.

Egyes népszerű diéták, mint a ketogén - vagy Atkins és Dukán étrendek -, vagy a paleolit, valamint vegán diéta, száműznek bizonyos fajta élelmiszereket az étrendből: a gabonaféléket, a cukrot, és a tejtermékeket. Ők is különböző helyettesítő termékeket fogyasztanak a fogyás érdekében, vagy egyéni meggyőződésüknek megfelelően. Milyen hatása van a szervezetre ezeknek a diétáknak, és a diétás termékek fogyasztásának?

Aki nem cöliákiás, vagy nincs diagnosztizálva a gluténérzékenysége annak nem szükségszerűen kell gluténmentes gabonaféléket fogyasztani. Az egészséges táplálkozási ajánlásban az szerepel, hogy mindennap legalább egyszer kerüljön az asztalára teljes értékű gabona (müzli, barna rizs, teljes kiőrlésű kenyér).

Aki folyton úgy érzi, hogy le kell mondania a finom ételekről, az a hiányérzeteit egy másik élelemtípuson fogja kiélni, de rosszabbul jár: például, ha nem eszik kenyeret, felvágottal, sajtokkal esetleg sokkal több plusz energiát visz be a szervezetébe, miközben még csak jóllakottságérzete sem lesz.

Azonban, ha teljes kiőrlésű gluténmentes kenyeret evett volna egy kis zöldséggel, megoldotta volna a rostbevitelt, és számos betegséget előidéző rizikófaktort is kiiktatott volna a táplálkozásából.

A glutén- és laktózmentes termékek, édesítőszerek, és diabetikus árucikkek általában drágábbak, mint a normál étrendbe illeszthetőek. Azok, akik ételérzékenységgel élnek együtt, de nem engedhetik meg maguknak a drágább termékeket, egyszerűen kihagyhatják, vagy redukálhatják étrendjükben az adott ételcsoport fogyasztását? Ennek milyen hatása lehet az egészségükre?

Számos esetben otthon elkészítve - igaz több időráfordítással-, el lehet készíteni az adott ételt alacsonyabb áron, mint a boltban kapható. Azt, hogy melyik étrend mennyivel drágább vagy drágább-e az egészséges táplálkozáshoz képest az diéta típustól függ. Egy gluténmentes étrend alapanyagai biztosan többe kerülnek, de körültekintő beszerzéssel, átgondolt ételkészítéssel mérsékelhető a magasabb anyagi ráfordítás.