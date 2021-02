Merészet húzott a Hyundai: tényleg spórolós az új hibrid Tucson?

Kétség kívül SUV-mánia és hibrid-láz lett úrrá az autópiacon: előbbi a közízlés, utóbbi a szigorú európai emissziós szabályok miatt. A Hyundai mindkét lovat igyekszi megülni a vadonatúj Tucsonnal, amely egyszerre idézte fel bennünk a Predátort és a kényelmes nappalit is. Annyi biztos, a tervezők kitettek magukért: ilyesmi formavilággal nemigen lehetett találkozni az utakon - eddig! De valójában mennyire gazdaságos a 48 voltos hibrid-rendszer? Mitől akkora szám a háromzónás klíma? Beleülne-e a Terminátor? Ez mind kiderül a Pénzcentrum autótesztjéből!

Elődje végett komoly elvárások elé volt állítva a legújabb Hyundai Tucson: külső tekintetében az előző generációnak gyökeres ellentéte az új modell, hiszen mialatt az előző Tucson volt talán az egyik legletisztultabb, legelegánsabb formájú Hyundai, ami úgy árasztotta a nyugalmat, mint Kozsó szeretetet. Mindezzel szembern a legfrissebb SUV egyszerre vad, agresszív, és mutat valami teljesen mást, mint amit eddig az autókról elképzeltünk. Biztos mindenki látott már különféle, extrán vad rajzokat koncepcióautókról, amelyekből végül csak pár vonás köszönt vissza a megvalósult kocsin. Na, az új Tucson nem ilyen, konkrétan, mintha bő gázzal a papírról farolt volna elénk.

Tény, az új formavilág megosztó, de azt nem lehet elvitatni, hogy még az is megfordul utána, akit amúgy hidegen hagynak az autók. Az eleje egyes utasokat a Predatorra emlékeztette, ennél találóbb hasonlatot magam sem tudnék kitalálni. Szóval elég komolyan néz ki, amikor a Ragadozó Tucson arcszerkezetén egyszercsak felvillannak a LED-es fényszórók. De nem csak az elején, hanem úgy az egész autón van mit nézni az oldalán végigfutó törésektől kezdve egészen a hátuljáig, ahol szintén eléggé odatették magukat a tervezők.

Hyundai Tucson (2021.02.22.)

A Predator fogaira emlékeztető hátsó LED-fényszóróktól talán még maga Arnold Schwarzenegger is nyelne egy nagyot. Azért pedig külön dícséret a tervezőnek, hogy egy piros fényívet is végighúztak az autó teljes szélességében. És itt még nem ért véget a dizájn-tűzijáték! Ha egy kicsit jobban megnézzük, látható - azaz épphogy nem látható -, hogy valami hibádzik: olyan profin rejtették el az ablaktörlőt, hogy elsőre meg sem lehet mondani, hogy az is van. Pedig mi az hogy: annak ellenére, hogy a megszokotthoz képest fejjel lefelé szerelték fel az eldugás végett, remekül teljesíti feladatát.

Belül a nyugalom szigete

Az enteriőrben nem köszön vissza a külső vadsága, viszont a minőségérzet annál inkább. Pedig az anyagválasztásban semmi extra: műanyag, szövet, illetve különféle díszítőelemek - és persze zongoralakk, de szerencsére emészthető mennyiségben. A beltér amúgy sem kicsi, viszont a fehér betétekkel, és az egész utastéren végigúzódó díszcsíkokkal méginkább sikerült növelni a térérzetet. Az ülések egyszerűek voltak a tesztautóban - nem mintha ez zavaró lenne -, ám a szövet elég vastagnak, strapabírónak tűnik, És úgy az egész beltérről elmondható, hogy van benne anyag rendesen. A belső LED-es világítások alatt majdhogynem lebarnul az ember, és a napfénytető is rengeteget dob az összhatáson, nem mellesleg még tágasabbnak hat miatta az utastér - ez ugyan feláras, de megfontolandó, ha valaki ilyen Tucsonban gondolkodik.

A téli csomagis megfontolandó, a kormányfűtés jól tud jönni a hideg regeleken, és az ülésfűtés sem utolsó dolog - főként, hogy potom 50 ezerért hátra is kérhetünk a két szélső ülésre, ami a háttámlát is melegíti.

Viszont, bár dícsérendően keveset kapott a modern kori autóipar mételyéből, a fényes fekete díszbetétekből, zongoralakkal pont ott találkozunk az utastérben, ahol egyébként nem szeretnénk. Ennek a "remek" anyagnak ugyanis az az egyik tulajdonsága, hogy a másodperc tört része alatt képes a létező összes ujjlenyomatot, port, koszt begyűjteni. Ha pedig tisztítani akarjuk, nehéz olyan módszert találni, amivel előbb-utóbb ne karcolnánk össze az amúgy lakkfekete, fényes felületet.

A tervezők mindennek tudatban is olyan helyekre álmodták meg ezt a díszítőelemet, mint az ajtó karfája - ideértve a kapcsolók környékét -, illetve a középső blokkon, a váltógomboknál is találkozhatunk vele.

Pont ott, ahol viszonylag gyakran fordulnak meg emberi ujjak, ezekről pedig remekül lehet egy kis zsíros koszt begyűjteni.

Jó, a körbefutó díszcsíkban is találkozhatunk ezzel a nemes anyaggal, de oda nem nyúlkál annyiszor az ember, mint mondjuk az ablaklehúzóhoz.

Ezt tudja a tech-része



A sofőrnek egy szava nem lehet, a középső konzol enyhén felé van fordítva, a képernyő még erős napsütésben is jól látható! A tesztautónkban háromzónás klíma volt (egy-egy a két első ülésre, egy zóna pedig a hátsó traktusra), amelyet az egyzónással ellentétben nem fizikai gombokkal lehet vezérelni, hanem érintésérzékeny felületek segítségével lehet állítgatni. Lehet, csak nekem nem jön be ez az irány, de vezetés közben például elég zavaró, hogy a hőmérsékletet, vagy a befúvás intenzitását nem egy egyszerű tekerővel leeht állítgatni, hanem le kell nézni, és meg kell keresni a panelen a megfelelő felületet.

Viszont, ami a háromzónás klímához még jár az a diffúzoros kifúvás: a teljes műszerfalon végigfutó díszcsíkban lyukak vannak, a megfelelő gomb megnyomása után pedig az autó nem a kis fúvókákon, hanem az egész műszerfal mentén húzódó lyukakon áramoltatja be a levegőt. Így a hajszárító-effektus helyett szép egyenletesen kapjuk a hideget-meleget a rendszerből.

A középső műszeregység is rendkívül jól működik: nincs kínos késés, bootolási idő, gondolkodás. Egyszerűen, simán teszi a dolgát, a telefontükrözéstől kezdve a bluetooth kihangosítóig mindent tud, amit 2021-ben elvárhatunk az LG és a Samsung szülőhazájából. Hasonló a helyzet a vezető előtti kijelzővel, az óracsoportoknak több témát is választhatunk - mi maradtunk inkább a klasszikusnál.

A relaxációra is gondoltak, legalábbis "A természet hangjai" funkcióval egy csomó, előre betáplált hangeffektet be tudunk nyomni magunknak, ameddig mondjuk edzésen van a gyerek, és mi a kocsiban várunk, vagy akár a Hugária körúton is hallgathatjuk, ahogyan lobog a tűz a kandallóban, vagy csepereg az eső, de akár egy forgalmas éttermbe is képzelhetjük magunkat, ott úgyis rég voltunk már. Jó, ez a funkció inkább tűnik mókásnak, mint hasznosnak, de ha kérdezik, rá tudjuk vágni: ez is van!

Arnold is lájkolja

Bár nem teljesen zéró emissziós, mint a híresen klímavédő Arnold Schwarzenegger elektromosra átépített Hummere, azért a 48 voltos hibrid-rendszer is csökkenti ökológiai lábnyomunkat. Ha a benzinmotor már kellőképpen bemelegedett, akkor nagyobb tempónál is simán átvált elektromos meghajtásra, nem csak városban. Konkrétan, ha megvan a kellő lendület, és a rendszer úgy ítéli meg, hogy nem kell az 1,6-os benzinmotor ereje, akkor 110-130-as autópálya-tempónál is simán átkapcsol villanyra, ameddig az akksi bírja szusszal. Így sikerült a Budapest-Keszthely-Budapest túrát 7-7,5 liter körüli fogyasztással abszolválni 90 zázalékban autópályán, ami egy ekkora autótól nem is rossz. Főképp, hogy ezért cserébe egy tisztességes méretű autót is kapunk. A csomagtérből nem vesz el az akupakk sem, így megmarad a 626 literes csomagtér.

De a normál benzineshez képest 2,5 milliós felárral kínált hibrid-meghajtás előnyei nyilván a városban teljesednek ki, például az agglomerációból ingázva már vígan eljárhatunk 5-5,5 liter környékén - ha óvatosan vezetünk, akkor még ez alá is bukhat a fogyasztás, de akkor már tényleg tojást kell a gázpedál alá tenni.

És ahhoz képest, hogy mekkora, egészen fürge is a 48 voltos rendszerrel a Tucson: ha lepadlózzuk, tisztességesen megindul, és egészen 70-80-ig lódul, hiszen besegít a villanymotor is. A 0-100-ra 8,3 másodperc alatt képes a kocsi. Ráadásul a tesztautónk rengeteg biztonsági extrával is meg volt pakolva, ezek közül a keresztforgalom-figyelőt érdemes megemlíteni, ami nem visít, mint a fába szorult féreg, ha netán tolatás közben jönne mögöttünk keresztbe valaki, hanem - a diszkrétebb hangjelzés mellett - a kormány rezgetésével figyelmeztet a veszélyre. A tolatókamera képe sötétben is éles, a holttérfigyelő pedig pittyeg, amikor annak szükségét látja - ezeken, és a többi rendszeren nincs mit magyarázni, jól működnek és kész.

Mibe kerül?

Listaáron a kedvezményekkel együtt 8 millió és 14,7 millió forint között adják az új Hyundai Tucsont felszereltségtől, és meghajtástól függően. 8 millióért a legkisebb a Life-felszereltségű Tucsont hozhatjuk el, a 150 lóerős turbós benzinotorral , elsőkerék-hajtással, kézi váltóval

A másik végpont a plug-in hibrid Executive-modell, 265 lóerővel, zöld rendszámmal. A tesztautónk inkább ehhez áll közelebb, az elskerekes 1.6 T-GDi Premium hybrid listaára 12 millió forint, erre jött még rá többek között a

Téli csomag



Megjelenés csomag



Panoráma napfénytető

Krell prémium audio

Ülésfűtés hátul

3 zónás klíma

FCA-JX

Holttér figyelő rendszer

19"-os kerék



Úgyhogy bő 1,6 millió forintot még rá is dobhatunk mindezért az árcédulára. Aki hibridben gondolkodik, de megelégszik kisebb felszereltséggel, az alsó hangon 10,5 millió forinttal kalkuláljon, ennyibe kerül kedvezményesen, a Life-csomaggal. Ha a zöld rendszám adta kedvezményekre játszanánk, akkor legkevesebb 14 millió forintot kell kifizetni a plug-in hibridért, viszont ezért a pénzért már Premium-felszereltséget kapunk.

Azt is fontos megjegyezni, hogy mindegy, milyen Tucsont választunk, a gyártó 5 éves garanciát ad rá, kilométerkorlát nélkül.