Kiderült az energiaital-titok: ezt teszi valójában az egészségeddel a népszerű ital

Az energiaitalfogyasztás évről-évre folyamatosan nő Magyarországon. Az egyes üdítők között azonban óriási árkülönbségek mutatkoznak, egyes darabok akár 10-szer annyiba is kerülhetnek, mint mások. Nem véletlen, hogy a hazai boltok sajátmárkás darabjait, amik többnyire jóval olcsóbbak, mint a brand termékek, egyre többen választják. Hiába azonban az egyre nagyobb fogyasztási hajlandóság, az energiaitalokat rengetegen egyszerűen csak egészségtelennek, a szervezetre káros italnak tartják. De vajon mennyi igaz mindebből? A BME egyik tanszékvezetőjével és Nébih-hel közösen jártunk utána mik igazak a városi legendákból, valamint, hogy valójában milyen hatással van az emberi szervezetre egy energiaital elfogyasztása.

Az energia- és sportitalok népszerűsége évek óta folyamatosan növekszik hazánkban. Amit mi sem bizonyít jobban, minthogy a kategóriának a Nielsen által mért 90 élelmiszerkategória top 20-as listáján jóformán bérelt helye van. És bár a kategória fogyasztása egész évben kimagasló, a piackutató cég szerint nyáron és a fesztiválidőszakban robbant igazán nagyot az energiaital. 2018-as kutatásuk szerint például

a kategória a teljes éves forgalmának 28 százalékát a vizsga- és fesztiválszezonban realizálta.

Az óriási hazai energiaitalláz apropóján utánajártunk, hogy a legnagyobb magyarországi boltok, mekkora szortimenttel és milyen árakkal várják a vásárlóikat. Ezen felül azonban megkérdeztük Dr. Vértessy G. Beátát, a Budapesti Műszaki Egyetem Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszékének vezetőjét arról, milyen hatással vannak ezeknek az italoknak az összetevői az emberi szervezetre, tényleg lehet-e őket károsnak nevezni az egészségünkre? Kutatásunkba továbbá a Nébih is besegített, tőlük arról érdeklődtünk, milyen jogi szabályozásai vannak egyáltalán az energiaitaloknak.

Csak koffein legyen, dögivel

Először tehát arra voltunk kíváncsiak, hogy a legnagyobb magyar bolthálózatok hányféle energiaitalt árulnak, ezek közül melyik a legolcsóbb, illetve a legdrágább, valamint, hogy milyen fogyasztói magatartásbeli változásokat figyeltek meg az utóbbi években az energiaitalok kapcsán.

A Sparban 7 brand és egy saját márkás család van jelen az energiaital soron, ami kb. összesen 70-80 cikkelemet takar. Ezek közül a legolcsóbb az S-Budget ital, aminek liter ára 396 forint. A legdrágább a Coca-Cola Energy, illetve a Red Bull, mindkettő litere egyaránt 1 596 forint.

Az Aldi kínálatában 3 brand található meg, ezek közül az egyik sajátmárkás. Ez egyébként a legolcsóbb is, liter ára 396 forint. A legdrágább italról nem nyilatkozott a diszkont, de feltehetően a Red Bull náluk is, ami a legtöbbet kóstál.

Az Auchan arról tájékoztatta a Pénzcentrumot, hogy még a kisebb boltjaikban is van legalább 35 féle energiaital, de a nagyobbakban akár 60 közül is választhatnak a vásárlók. Literre számolva a hiper legolcsóbb darabja a sajátmárkás Tuti Tipp energiaital, aminek az ára 150 forint. Ezzel szemben a bolt legdrágábbja szintén a Red Bull, ennek literára több mint 1 500 forint.

A Tesco hipermarketekben 41 féle energiaital érhető el. Ezek közül literre számolva a legolcsóbb a V-Power energiaital, aminek literára 179 forint. Míg a legdrágább a Red Bull és a Coca Cola Energy, literáruk 1 596 forint.

Veszik, mint a cukrot

A szortimentem túl kíváncsiak voltunk arra is, miként látják a boltok, mekkora az energiaitalok iránti kereslet manapság.

A legkeresettebb időszak a nyár - a fesztiválok, illetve az időjárás miatt -, illetve a Karácsony-Szilveszteri időszak. Emellett nő a forgalom az akciós időszakokban, illetve az új termékek bevezetésekor is. Évről évre növekszik a cukormentes/zero energiaitalok - jellemzően klasszikus ízű - iránti kereslet is. A teljes alkoholmentes üdítőital kategórián belül nagyságrendileg 10 százalék az energiaital forgalma

- válaszolta megkeresésünkre a Tesco. Hasonlóan széleskörű növekedésről számolt be a Pénzcentrumnak az Auchan is, aminek egyik oka szerintük, hogy

számos vásárló nemcsak a funkciója miatt fogyasztja ezeket a termékeket, hanem üdítőital helyett is

- írta a hiper, ami hozzátette, a termékek egész évben népszerűek, de náluk is kiemelt időszaknak számít a nyár és az év vége. Az üdítőitalok eladásának volumenéből itt azonban már kb. 20 százalékot kiszakítanak az energiaitalok, és ez az arány évről-évre jelentősen növekszik is.

Az Aldi általános szegmensnövekedésről számolt be lapunknak, ami mára már egyértelműnek tekinthető. Nem meglepetésre a diszkont is arról tájékoztatott minket, hogy csak úgy, mint minden más üdítőt, az energiaitalt is többen keresik nyáron.

A Spar arról tájékoztatta a Pénzcentrumot, hogy mennyiségben az üdítőkön belül kb. az eladások 11 százalékát jelentik az energiaitalok. Emellett elmondták azt is, hogy

a saját márkás termékek forgalma dinamikusan nő (kétszámjegyű növekedés tapasztalható az előző évhez képest), a növekedés mértéke a brand termékekéhez hasonló.

A cukor mindenek felett

Az energiaitalok piacán egyre több cukormentes darab is megjelenik, csakúgy, mint minden más üdítőital típusnál. Ennek ellenére a boltok szinte egybehangzóan azt válaszolták lapunknak, hogy az energiaitaloknál nem annyira markáns a cukormentes darabok iránti roham, mint más termékek esetében. A vásárlók sokkal inkább a cukros darabokat keresik.

Ez üt

Azt már látjuk, hogy egyes energiaitalok között akár tízszeres árkülönbség is lehet, ha literárra számolunk. De mi is számít Magyarországon energiaitalnak?

Az energiaitalok az ízesített szénsavas üdítőitalok csoportjába tartoznak, hivatalos definíciójuk hiányában általános meghatározásuk szerint olyan üdítőitalok, amelyek egy bizonyos ideig fokozzák az emberi szervezet anyagcseréjét, az ébrenlétet és a teljesítőképességet

- mondta el a Pénzcentrumnak a Nébih. A hatóság arról is tájékoztatott, hogy külön az "energiaitalokra vonatkozó termék-szabályozás nem létezik, az élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok érvényesek az energiaitalokra is, tehát az energiaitalok összetételének meg kell felelnie az élelmiszerekre általánosan vonatkozó jogszabályoknak és alapelveknek."

Ezekben az italokban egyébként a hatóság tájékoztatása szerint legtöbbször a következő összetevők találhatók meg:

koffein,

cukor,

taurin (csökkenőben, Mo.-on népegészségügyi adó terheli),

vitaminok,

adalékanyagok,

egyéb növényi összetevők (pl. energiaszint-fokozó, stressz-csökkentő hatásuk miatt).

Mindezek túlmenően azonban Magyarországon nincs jogszabályi kötelezettség arra vonatkozóan, hogy kötelező lenne az "energiaital" szó szerepeltetése a termék megnevezésében,

de a 15 mg/100 ml-nél több koffeint tartalmazó termékek esetében javasolt az "energiaital" kifejezés használata.

Hol a taurin?

A taurin, ahogy korábban is írtuk, alap alkotó eleme volt az energiaitaloknak. Mára azonban ez több országban megváltozott, köztük Magyarországon is. Az energiaitalok forgalmazási szabályai mellett ugyanis - a taurin felhasználásának korlátozása céljából - van, ahol tiltják a taurin felhasználását az energiaitalok gyártásakor, és van, ahol nagymértékű adóterhet vetettek ki rá (mint pl. hazánkban is), melynek következtében szinte nullára csökkent a taurin felhasználása, ezért a gyártók a hazai termékekben kiváltották más, hasonló hatású összetevővel.

De most akkor káros?

A Nébih szerint az Európai Unió területén jogszerűen előállított illetve forgalmazott energiaitalok a csomagoláson megjelölt felhasználási javaslat szerint és a javasolt fogyasztói csoport által fogyasztva nem jelent veszélyt, viszont a célcsoporton kívüliek által történő, valamint a túlzott, mértéktelen fogyasztása egészségügyi kockázatot hordoz,

ami viszont számtalan más élelmiszerre vagy összetevőre is érvényes (pl. cukor, só, zsír stb.).

Ha mértékkel fogyasztjuk tehát, semmi baj sem lehet az energiaitalozásból. De mit jelent a mérték, és az egyes, az italokban megtalálható anyagok hogyan hatnak egyáltalán az emberi szervezetre? Erről Dr. Vértessy G. Beátát, a Budapesti Műszaki Egyetem Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszékének vezetőjét kérdeztük.

Bonyolultak vagyunk

Ha az energiaitalok hatásáról beszélünk, érdemes mindent az anyagcserénél kezdeni. Az emberek tápanyagokat vesznek fel, ezeket átalakítjuk, energiát nyerünk belőlük, a felhasznált tápanyagot lebontjuk és saját testünk építőköveként építjük be. De mi történik a speciális anyagokkal? Ebből a szempontból azt mondhatom, hogy az emberi egészségre mért hatását tekintve három kategóriába lehet sorolni az elfogyasztott anyagokat: ami segíti a szervezetünk, ami közömbös a szervezetünknek, illetve ami káros. Úgy gondolom az energiaitalok a középsőbe, azaz a közömbös kategóriába tartoznak

- mondta el a Pénzcentrumnak Dr. Vértessy G. Beáta, egyetemi tanár, aki sorra vette az energiaitalokban található fő összetevők emberi szervezetre gyakorolt hatását.

Az energiaital fő összetevője ugye a víz. Erről nem kell különösebben sokat mondani, az emberi élethez nélkülözhetetlen, naponta 2 literre vagy akár többre is szükségünk van. A többi összetevők a vízben oldott anyagok, amik ezekben az italokban vannak. Menjünk is rajtuk sorba végig:

cukor: nem kifejezetten egészséges dolog, de ezt ma azért tarjuk így, mert annyira fejlett társadalomban élünk, hogy gyakorlatilag korlátlan mennyiségben hozzájuthatunk a cukorhoz. Ez azonban nem volt mindig így, evolúciós alapokon éppen ezért arra vagyunk kódolva, hogy kívánjuk a cukrot, ugyanis rengeteg energiát ad, gyorsan. Nem mellesleg alapvető anyagcserefolyamatok kiindulópontja, de azért nagyon sokat nem jó belőle fogyasztani.

édesítőszer: ha nem cukor, akkor ma már rengeteg élelmiszerbe édesítőszert tesznek. Ennek a túlzott fogyasztása ugyanakkor ugyanúgy nem célszerű, mint a cukornak. Az édesítőszerekben nincs lebontható anyag, így a kalóriatartalmuk nulla, ugyanakkor a szervezet egy elég bonyolult dolog. Jelen esetben ez azt jelenti, hogy bár nem cukor, az édesítőszer édes, és a szervezet könnyen azonosítja az édes ízt, ami aztán könnyen felboríthatja a cukor anyagcserefolyamatát. Az édesítőszerek ugyanis befolyásolni tudják az inzulin metabolizmust. Ami odáig vezethet, hogyha valaki túl sok édesítőszert fogyaszt, gondja támadhat az inzulinra adott sejtválasszal. Így ezután a cukor lebontásával is komoly problémái lehetnek.

vitaminok: az energiaitalok főleg B-vitaminokat tartalmaznak. Ilyenek például a tiamin, a riboflavin, a pantoténsav. Ezek az élethez szükséges anyagok, de a szervezetünk nem tudja előállítani, ezért külső forrásból kell pótolnunk őket. Azaz fel kell őket vennünk a tápanyaggal. Vértessy G. Beáta szerint azonban kiegyensúlyozott táplálkozással a szükséges B-vitamin mennyiséghez hozzá tudunk jutni. Bár a szakember azért megjegyzi, hogy ehhez nem árt, ha fogyasztunk húst, halat, mert ezek fontos B-vitamin források. Ennek ellenére nem káros, ha a szükségesnél több B-vitamint fogyasztunk, ugyanis vízben oldódó vitaminokról van szó, tehát a felesleg a vizelettel kiörül a szervezetünkből. A B-vitamin tehát esszenciális, túladagolni pedig szinte nem lehet.

élénkítőszerek: olyan szerves molekulák, melyek élénkítő hatást gyakorolnak az emberre. Ide tartozik ugye a koffein és a taurin is. Ezeknek van izomműködést serkentő hatásuk, és a szívműködésre is hatással vannak. Ha túl sokat fogyasztunk belőlük, megterhelő lehet a szívünknek. A szakember szerint azonban

a túl sok jelen esetben egy rendkívül szubjektív szám.

Kinek, mi számít soknak? Ez nagyon változó, éppen ezért a szakember szerint mindenkinek érdemes kitapasztalnia, hogy mennyire emeli meg a vérnyomását egy kávé vagy egy energiaital, akár egy vérnyomásmérővel is érdemes lehet megnézni. Ezután ugyanis az egyén megtudja, hogy milyen hatással van az ő szervezetére egy serkentő ital. Ha valaki már nagyon kevés ilyen italtól is szédül például vagy rosszul érzi magát, annak nem érdemes kockáztatnia. Másoknak viszont, akik jobban bírják nem lesz semmi bajuk, ha több koffeint fogyasztanak például.

Az egyéni érzékenység nagyon meghatározó ebben az esetben, teljesen másképp szűrjük ugyanis az egyes anyagok bevitelét, máshogy is dolgozzuk fel őket, és máshogy is hatnak a szervezetünkre. Ezt mindenképp tartsuk szem előtt

- hívta fel a figyelmet Vértessy G. Beáta, aki azt is elmondta, hogy mindezektől függetlenül mindig érdemes megnézni, nem csak az energiaitalok dobozát, hanem minden más élelmiszer csomagolását is, hogy pontosan milyen anyagokat viszünk be a szervezetünkbe. Az internet jó segítség, de használni is tudni kell, az egyes anyagok után érdemes tudományos érdeklődéssel utánanézni, ilyen forrásból is tájékozódni felőlük, hogy elkerüljük a valótlanságokat vagy a városi legendákat.

Mindent egybevetve az energiaitalok a szakember szerint tehát közömbösek az emberi szervezetre egészségügyi szempontból. Az élénkítőszerek ugyanakkor hathatnak pozitívan az emberre, de aki nem bírja ezek komplex, a szervezetre gyakorolt hatásait, azoknak nem érdemes próbálkozniuk velük. Az energiaitalok túlnyomó többsége ráadásul nagyjából ugyanazokat az anyagokat tartalmazza, az árakat tekintve azonban 10-szeres eltérések is mutatkozhatnak.

Ezért sem árt mérlegelni, miként választ az ember. Persze, ezek már teljesen egyéni preferenciák. A lényeg, hogy az energiaitaloktól csak mert mondjuk B-vitaminok vannak bennünk nem leszünk egészségesebbek, de a megfelelő mennyiségben nem is károsítjuk velük a szervezetünket sem.