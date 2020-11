Kiderült a Black Friday-titok: ezért ekkorák a magyar akciók, és ezért több napos a láz

Magyarországon történetileg más utat járt be a Black Friday mozgalom, mint például az USA-ban. Ennek azonban megvannak a maga okai. Többek között ezekről az okokról; az ilyenkor várható akciók mértékéről; a vásárlók megtévesztésének visszás kereskedői gyakorlatáról; illetve az új koronavírus-járvány okozta nehézségekről is beszélgettünk Várkonyi Balázzsal, az Extreme Digital Zrt. ügyvezető társalapítójával. Interjú

Pénzcentrum: A Black Friday Magyarország évek óta nem egyetlen napi nagy akciórohamot, hanem egy elnyújtott, gyakorlatilag egész novemberen át tartó akciós időszakot jelöl. Mennyire lehet így még komolyan venni a hírhedté vált akciós napot?

Várkonyi Balázs: Magyarországon egyfajta sajátos találmány volt, hogy a Black Friday inkább egy több héten át tartó akciós hullám legyen, mert a kapacitás elosztás ezt követelte. Arra ugyanis nagyon kevés cég képes, hogy egy napon bonyolítsa ezt a teljes rendelésszámot. Ez, csak hogy értsük, mekkora számokról van szó, egy normál napi rendelésszámnak akár a 30-40-szerese is lehet. Miért lenne egy cégnek ekkora kapacitása ahhoz, hogy ekkora hullámot kezelni tudjon?

Ezért alakult hát így Magyarországon, mert a cégek, csomagküldő vállalatok azt mondták, egy nagy nap helyett legyen inkább négy, három vagy kettő közepesen nagy nap. Ebben egyébként anno az Extreme Digital is partner volt, mert a raktárkapacitások, az árukészlet kapacitások ezt követelték. Ezzel szemben például a másik brandünk, az eMAG stratégiája Romániából világ életében arra összpontosult, hogy olyan fejlesztéseket hajtson végre, amiket a Black Fridayen tesztel le, és utána ezzel az új, óriás nagy számmal próbálja már a következő év bázisát megemelni. Így az egész stratégia arra épül, hogy mindent a Black Friday-ra összpontosítanak, és egy ilyen nap legyen. Ezek tehát markáns különbségek.

Ha ez elmúlt éveket nézzük, akkor a Black Friday-kor alkalmazott akciók mértéke nagyobb, mint más éves akciós időszakokban?

Ahogy azt már mondtam, a két cégünknél más a stratégia. Az Extreme Digitálnál kevesebbszer vannak 40-50 vagy akár ennél is magasabb akciók ebben az időszakban. Itt inkább kisebb akciókból van sok, de azokat nagyon releváns termékekbe tesszük, így ár/érték arányban az itt vásárlók azt érzik, hogy jól járnak. Az eMAG-nál viszont ténylegesen adattal, számokkal, fogyással visszaigazolva tudom mondani, hogy az évben ezen a napon adjuk a legkedvezőbb áron azokat a termékeket, amiket az akcióba beteszünk.

Lehet különbséget tenni, hogy milyen árkategóriájú termékek kapnak 50 vagy afölötti százalékos engedményt, illetve ennél kevesebbet?

Műszaki termékek esetében a kedvezmény mértéke azért sokkal szolidabb lehetőség, mint mondjuk egy FMCG vagy egy divat-termékcsoport esetében. Tehát egy 50-60 százalékos engedményt például egy IT elektronikai terméknél elérni nagyon nehéz. De azért a műszaki cikkeknél is van egy nagy szerencse az évnek ennek a szakában, ami lehetőséget ad a magasabb kedvezményekre. Általában a nagy márkák ugyanis karácsony előtt élesítik portfólióváltásukat, ilyenkor dobják piacra legújabb termékeiket. Ez a váltás pedig azt is segíti, hogy az aktuális legjobb terméket maga a gyártó is leárazza, hogy az új termékét hagyja majd érvényesülni karácsonykor.

A Black Friday tehát ebből a szempontból szerencsés időszakban van, és ezt jól meg is lehet lovagolni. Ez azért fontos, mert ilyenkor a kereskedők nem csak a saját haszonkulcsukat tudják elengedni, hanem a gyártók ilyenkor kifuttatandó kedvezményei is belekerülnek az árképzésbe.

Az elmúlt években mind a média, mind a hatóság felhívta a vásárlók figyelmét, hogy egyes kereskedők megtévesztő ajánlatokkal próbálják behúzni a vásárlókat. Mit lehet ez ellen tenni kereskedői oldalról?

Azt látom, hogy a magyar hatóságok tényleg nagyon jelentős munkát végeznek az elmúlt években. Nagyon látványos a tevékenységük, mi mind a két márkánkkal eléggé célkeresztben vagyunk. Mi azonban a magunk részéről csak annyit tehetünk, hogy figyelünk és felhívjuk a vásárlóink figyelmét, hogy megfontoltan vásároljanak.

Én ugyanakkor a Black Fridayről azt gondolom, hogy a bullshitnek azért nincs értelme, mert azt a felhasználók kiszúrják. És ez a vállalkozás részéről egy lejáratás, a márka lejáratása, hogy ha nem valós és nem lényeges kedvezményeket adsz ezen a napon, hisz erre vár a vásárlók többsége. Ezzel tehát vállalkozói oldalról épp a célod ellenkezőjét éred el, mert ezen a napon úgymond pénzt keresni fizikailag nem lehet, hisz az árakat a kereskedők annyira leviszik sokszor, hogy abból a haszonkulcs gyakorlatilag eltűnik, sőt van, hogy veszteséggel is árulnak termékeket. Mindezt azért, hogy minél több vásárlód legyen, minél ismertebb legyen a márkád, minél több hozzád lojális vásárlót szerezz.

Mennyiben zavarta meg az év végi akciósorozatot az új koronavírus-járvány, mennyiben érinttette ez a készleteket, illetve kell-e számítani a kiszállításokkal kapcsolatban csúszásokra?

A koronavírus hatására gyakorlatilag az idén 2-3 évet fejlődött az e-commerce kereskedelem, és ez globális hatás. Az első hullámnál, mivel az először Kínában és más távol keleti országban jelentkezett elsőként, tényleg voltak gyárleállások, és volt, hogy készlethiány is fellépett. Ezt azonban odakint gyorsan korrigálták, és gyakorlatilag elindult a tömegtermelés, úgyhogy az európai második hullámnál készletprobléma egyáltalán nincs, olyannyira, hogy inkább dömping van. Összességében azonban a piac nem nő, a GKI szeptemberi kimutatása szerint összesen 1 százalékot nőtt a teljes kiskereskedelemi forgalom a 2019-eshez képest, viszont az online piacrész bizonyos időszakokban 30-40 százalékos növekedést is fel tudott mutatni.

Úgyhogy inkább átrendeződik a piac, és a Black Friday, valamint a karácsonyi időszak esetében is ez várható tovább. Az emberek tehát inkább online, nem pedig offline fognak vásárolni, de összességében nem lesz számottevően nagyobb a forgalom, mint például tavaly, mert valamiféle krízis, valamilyen válság azért a pandémiával együtt azért csak elindult.

A szállításokat illetően ugyanakkor azt látom, hogy jól felkészültek a cégek. Ha azonban további országos szigorítások is jönnek, akkor azért kihívás lesz a futárszolgálatoknak ezt az extra növekedést kiszolgálni. Úgyhogy biztos el lesznek havazva bőven, amit még az időjárás is tud majd tetézni. Egy fagy vagy egy hó még további csúszásokat tehet majd a kiszállításokba. Ezzel együtt azt gondolom, hogy a futárszolgálatoknak egy nagyon erős, ám annál több kihívással teli év a 2020-as.

Címlapkép: Getty Images