Itt tartunk: a legfapadosabb Daciáért is rengeteget kell güriznie a magyaroknak

A kereseti statisztikák alapján már egy teljesen fapados Dacia Logan is csak álom lehet a szociális ellátásban dolgozóknak, mialatt ugyanennek az autónak az árát a legjobban fizetett magyar szakik kis túlzással a kisujjukból kirázzák. A Pénzcentrum most kiszámolta, hogy mire elég az egyes ágazatok dolgozóinak bére az újautó-piacon. Kiderült, hogy az átlagmagyarnak is rengeteget kell güriznie egy elfogadható felszereltségű gépjárműért.

Tudtad, hogy Magyarországon 3 millió forint alatt is lehet új autót venni? Oké, nem a legfullosabb, nem is a leggyorsabb, de A-ból B-be eljuthatsz vele úgy, hogy nem használod a tömegközlekedést - a járvány miatt tanácsos is kerülni a zsúfoltságot. Nyilván, nem mindenki engedheti meg, hogy új autóval furikázzon - a fenntartási költségekrtől nem is beszélve -, de a kép még elszomorítóbb, ha megnézzük, hogy az egyes szakmákban dolgozóknak meddig kellene melóznia a legolcsóbb, újonnan megvehető autóért is.

A hazai bérek közötti különbség autókban mérve is gigantikus. Hogy ezt szemléltessük, a KSH nemzetgazdasági ágakra bontott kereseti adatai alapján kiszámoltuk, hogy az egyes szakmákban dolgozók hány havi bérét emésztené fel egy-egy új autó megvásárlása. A legfrissebb, augusztusi kereseti adatokból a nettó átlagbér (260 243 forint/hó) mellett az alábbi ágak átlagfizetéseit használtuk a számításhoz:

Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás - nettó 489 394 forint/hó (ők kerestek a legjobban augusztusban)



Építőipar - nettó 209 770 forint/hó

Szociális ellátás - nettó 128 678 forint/hó (ők vitték haza a legkevesebb pénzt augusztusban)

Hogy ne csak a legolcsóbb modell szerepeljen az összevetésben, a Datahose adatai alapján még négy további autót választottunk ki, amelyek a maguk kategóriájában a legnépszerűbbek. Az árakat a hazai márkaképviseletek weboldalán néztük meg, mindegyik esetében az elérhető legolcsóbb alapverzió vételára volt az irányadó. A számításba ezek a gépjárművek kerültek be:

Dacia Logan - 2 899 000 forint

Suzuki Vitara - 5 290 000 forint

Skoda Olctavia - 6 998 250 forint

Mercedes E-osztály - 17 364 000 forint

BMW 7 Limusine - 28 545 000 forint

Mint látható, a Dacia adja a legolcsóbb Magyarországi újautót. 2,9 millió forintért a Logan legalapabb verzióját kínálják, amiben még klíma sincs, az SCe 75 nevű, 999 köbcentis, 84 lóerős benzinmotorral van szerelve. A 3 millió alatti alapmodellben tahát tényleg csak a legszükségesebb dolgok vannak benne, amik a közlekedéshez kellenek. Cserébe viszont 510 literes a csomagtartója, ami elég tekintélyes.

A felsorolásból nem maradhatott ki a magyarok kedvenc autója, a Suzuki Vitara sem, amiből 5,3 millióért a legalapabb, GL felszereltségű modellre futja, amiben egy 1,4-es hibrid benzinmotor duruzsol. Az alapfelszereltség része többek között a sávtartó, a tempomat és a LED-es fényszóró is. A Vitara még a hibridesítés előtt járt nálunk teszten, mi nagyon kedveltük már akkor is!

A legolcsóbb új Octavia a Perfect felszereltségi szinttel elérhető, 1 literes TSI motor hajtja. Szériában a többi mellett megkapjuk a LED-es fényszórókat, a start-stop rendszert, a sávtartót, a környezetfigyelő rendszert, a füzhető tükröt, és első üléseket, stb. Szóval ez azért már annyira nem fapados kis híján 7 millió forintért.

Az E-Merci a nagyautó kategória legnépszerűbb darabja, 17,36 millióért az E 200 EQ Boost modellt lehet megvenni. Ennyi pénzért fekete alapszínben kaphatjuk meg, de a bőr belsőt még felejtsük el (az alsó hangon 528 ezer forint pluszt jelentene), viszont a nagykijelzős infotaintment modul a szériafelszereltség részét képezi, ahogy a vezeték nélküli telefontöltő, a tolatókamera, a sávtartó, a parkolási asszisztens, a tempomat, vagy a táblafelismerő rendszer is például.

A 7-es BMW a luxusautók között viszi a pálmát forgalomba állított darabszámban.28,5 millió forintért a legalapabb 730d-s verziót vehetjük meg 2993 köbcentis dízelmotorral, amiben alap a faberakásos díszítés és a bőrbelső a vezetési asszisztensek, a speciális, digitális kulcs, és még sorolhatnánk. Sokaknak már ez is álomautó!

Erre futja a magyaroknak

A realitások talaján maradva, kezdjuk a Dacia Logannel, amit kerekítve 11,1 havi átlagos magyar nettó bérből lehet megvenni, de a legjobban fizetett szakiknak még fél évet sem kéne dolgoznia érte. Ellenben a szociális dolgozóknak majdnem 2 évi fizetését tenné ki a legalapabb Dacia, de az építőipari melósoknak is több mint egy évi bérét vinné el.

Egy alap Vitaráért a szociális ellátásban dolgozóknak 3,4 évig kellene húzni az igát, ha csak az autó vételárára tennék félre a bérüket, ugyanez az építőipari melósoknak kicsivel több mint két évbe és egy hónapba telne, az átlagmagyarnak pedig 20,3 hónapba. Ugyanakkor a legjobban kereső szakiknak még egy évet sem kellene dolgoznia a magyarok kedvenc autójának legolcsóbb verziójáért.

Mialatt egy szociális ellátásban dolgozónak több mint 4,5 évi fizetéséből jönne ki az új Skoda Octavia, addig a legjobban fizetett ágazatban dolgozóknak mindez csak 14,3 havi bérét vinné el. Az átlagos bérből élőknek majdnem 27 havi jövedelme menne el az Octavia alap verziójára.

Egy új E-osztályos Mercedes 11,2 évi szociális dolgozói bért emésztene fel mialatt a top-fizetésű szakiknak ez kevesebb, mint 3 évi jövedelmét tenné ki. Az átlagmagyar több mint 5,5 évet gürizhet egy fapados E-osztályért.

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy egy 7-es BMW-hez egy élet is kevés szociális dolgozóként, egészen pontosan 18,5 évi félretett fizetésből lehetne megvenni a legolcsóbbat. A legjobban keresőknél ez még 5 évi fizetést sem jelentene.

Na, ezért öregszik a magyar autópark

Mint láthatjuk, még az átlagmagyarnak is komolyabb kiadást jelent még a legolcsóbb újautó is - hiszen reálisan nézve a fizetésnek csak egy kis hányada teheti ki az autóvásárlást, és a fenntartást. Éppen ezért sokan inkább a használt piac felé kacsintgatnak: nem véletlen, hogy ez a szegmens kisebb visszaesést tapasztal, mint az újaké.

Ugyanis év első tíz hónapjában összesen 110 264 használt személyautó került be az országba, ami 17 százalékkal marad el az előző év hasonló értékétől. Ugyanebben az időszakban az újautó-eladások száma 102 048 volt, ami 20 százalékkal marad el az egy évvel korábbi 127 664-es értéktől.

2020-ban sem várható fordulat a hazai autópark átlagéletkorának alakulásában. A korosabb járművek arányának újbóli emelkedése miatt a tavalyi 14,4 éves átlagos életkor az idén várhatóan tovább nő, folytatva a 2007 óta tartó, 10,3 évről induló folyamatos öregedési tendenciát -

- nyilatkozta korábban ennek kapcsán Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója.

Ennyi lenne hitelből

Nyilván irreális, hogy valaki a teljes fizetését elköltse egy autóra, de szerencsére van más megoldás is, ha nem áll rendelkezésre a megfelelő összeg. A Pénzcentrum autóhitel kalkulátorában megnéztük, hogy a hazai bankok milyen feltételekkel adnának 3 millió forintot 6 éves futamidőre - addig azért bírja ki egy új autó, nem?

Ekkora összeget a Sberbank 7,17 százalékos plafon utáni THM-el adna, a törlesztő pedig januártól 51 105 forint lenne. Nem sokkal marad el ettől a CIB Bank ajánlata sem, ami 7,98 százalékos THM-ről, és 52 221 forintos törlesztőről szól. Az MKB Bank 52 538 forintos havi részletre adná meg hat évre az összeget, a Raiffeisen Banknál pedig 52 437 forintot kellene fizetni januártól havonta. További részletekért és a többi bank ajánlataiért keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát!

Címlapkép: Facebook/Dacia