Itt az RTL Klub és a TV2 bejelentése: ez átrendezheti a hazai tv-s piacot

A járvány felforgatta a tévés piacot is. Forgatások álltak le teljesen vagy mentek kényszerszünetre a korlátozások és egyes stábtagok megfertőződése miatt. A TV2 Csoport és az RTL Magyarország ezzel együtt is azt jelentette be: számos új sorozattal és show-val készülnek a következő évre.



RTL Magyarország

A cégnek pandémia miatt le kellett állítaniuk forgatásokat, így az X-Faktorét, a Survivor-ét és több sorozat készítése is megszakadt. Jövőre azonban ennek ellenére ismét lesz X-Faktor és a Cápák Között gazdasági vetélkedőből is jön az új évad és a Survivor reality folytatását is tervezik - mondta el Kolosi Péter, az RTL Magyarország programigazgató vezérigazgató-helyettese a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete (MEME) tegnapi konferenciáján, írja a Média1 szakportál.

Sorozatok terén az eddigiek, A Tanár, az Apatigris, A mi kis falunk és a Mellékhatás új évadai mellett két további sorozat fejlesztése már jelenleg is zajlik. A Drága örökösök decemberben befejeződik, az alkotók azonban már dolgoznak az új, Keresztanyu című sorozaton. Az RTL II-n novemberben érkezik a Való Világ jubileumi tizedik évada, indul Friderikusz Sándor műsora, az Életünk története - sztárpárok jövőutazása, bár ez utóbbinak a Blikk cikke szerint egyelőre le kellett állítani a forgatását, miután a stábból többen is megfertőződtek a koronavírussal.

TV2 Csoport

Fischer Gábor, a TV2 Média Csoport programigazgatója ugyanitt elmondta, hogy 2021-ben lesz képernyőn a Sztárban sztár leszek! 2. évada és A Nagy Duett új évada is. Emellett visszatér az Exatlon Hungary sportvetélkedő is, a Doktor Balaton című sorozat jelenleg forgatott első évadának premierje pedig 2021 elejére várható. Szintén hamarosan érkezik a csatornára a Séfek séfe 3. évada. Pár héten belül kezdik sugározni a Nicsak, ki vagyok? második szériáját és a Farm című műsor is érkezik.

A TV2 Csoport csatornáinak reklámidejét is értékesítő Atmedia munkatársa, Kosaras Klaudia részéről elhangzott az is, hogy jövőre újul meg a TV2 online, mely TV2Play néven szolgáltat majd videókat.

Az eseményen a két nagy szereplő mellett elhangzott az is, a ViacomCBS a megszűnő RTL Spike helyett TeenNick néven elsősorbam vígjátékokat vetítő tinicsatornát hoz be a hazai piacra, Hajdú Péter, a Life TV-t és az Ozone TV-t működtető Media Vivantis Zrt. vezérigazgatója pedig azt jelentette be, hogy a LifeTV jövő februártól háromórás élő reggeli műsort indít.

