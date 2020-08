Ilyen durva akció csak egyszer van az évben: indul a roham a Tescóban, Lidlben, Intersparban

Már egy általános iskoláskorú gyerek beiskoláztatása is 15-20 ezer forintba kerül alsó hangon, ám ez nagyon könnyen a duplája is lehet. Éppen ezért a Pénzcentrumon annak jártunk utána, hogy az utolsó nagy dömping alatt, milyen tanszer-akciókkal várják vásárlóikat a legnagyobb magyarországi boltok.

Egy általánosiskolás-korú gyermek beiskolázása minimum 15-20 ezer forintba kerül, de ha már iskolatáskát is kapnak, akkor ez az összeg duplázódhat is - derült ki egy friss felmérésből. A kutatás továbbá rávilágított arra is, hogy a nyári szünet utolsó hetében tetőzik a tanévkezdéshez kapcsolódó bevásárlási láz. Ennek apropóján a Pénzcentrum annak járt utána, milyen tanszer-akciókkal várják az utolsó nagy rohamot a legnagyobb magyar boltok.

Tesco

A hiper akciós újsága nyitó oldalát rögvest azzal kezdi, hogy szeptember 6-ig minden iskolaszerre 30 százalékos akciót hirdetett. Úgyhogy bátran lehet válogatni mindenféle eszköz között, most éri meg a legjobban ezek megvásárlása.

Interspar

Az Intersparban minden füzet árából elengednek 30 százalékot, miközben ugyanígy járnak el minden iskolatáska, tolltartó, illetve színes ceruza esetén is. Annyit azonban jó szem előtt tartani, hogy az akciós újság tájékoztatása szerint ez az akció nem vonható össze párhuzamos akciókkal, illetve, hogy az áruházakban található árak már tartalmazzák a 30 százalékos árleszállítást.

Lidl

A diszkont legújabb akciós újsága bár nem tartalmaz tanszer-akciókat, viszont a Lidl "sulistart" tanszer-katalógusa augusztus 31-ig mindenképp érvényben van. Úgyhogy ebből lehet szemezgetni. Ergonomikus iskolatáska van 4 444 forintért, A5-ös design füzetet már 69 forintért, míg 10 darabos öntapadós tankönyvborítót 699 forintért lehet beszerezni. De a boltokban találhatunk komplett iskolatáska szetteket 17 999 forintos áron, ahogy alumínium ivópalackot is 899 forintért. A gyűjtőmappák 799, a flexibilis vonalzó készletek 399, a körzőkészlet pedig 1 199 forintba kerül.

Auchan

A hiperban a színes iratrendező 299 forintos ártól kapható, míg az 500 lapos fénymásolópapír (80g) 1 190 forintba kerül, de a 90-es már 1 390-be. A sima rajzlap csomagja 99 forintot kóstál, Süni gyurmát vásárolhatunk 419 forintért is. Ugyanennek a márkának a zsírkrétája 199, temperája 6 féle színben 99, 12 színes vízfestéke pedig 479 forintba kerül.

