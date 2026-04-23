Súlyos árat fizethet az egészségével, ha ilyet vásárol: megindult a razzia, erre a nyári slágertermékre vadásznak

A tavaszi-nyári időszak közeledtével egyre többen vásárolnak napszemüveget. A fogyasztók egészségének és biztonságának védelme érdekében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együttműködve országos piacfelügyeleti vizsgálatot indított az egyéni védőeszközök körében, különös tekintettel a napszemüvegekre. Az ellenőrzések célja annak biztosítása, hogy a forgalomba hozott termékek megfeleljenek az európai uniós és hazai jogszabályi előírásoknak, és ne jelentsenek kockázatot a felhasználók egészségére.
A vizsgálat során a hatóság kiemelten ellenőrzi a termékek biztonságosságát, jelöléseit, valamint a gyártói és forgalmazói tájékoztatók meglétét és megfelelőségét. A piaci tapasztalatok szerint továbbra is előfordulnak olyan védőeszközök, amelyek nem felelnek meg a vonatkozó követelményeknek, kockázatot jelenthetnek a fogyasztók számára. Az ellenőrzések a hagyományos kereskedelmi egységekben és az online térben forgalmazott termékekre egyaránt kiterjednek. A vizsgálat helyszínei között szerepelnek bevásárlóközpontok, áruházláncok, kiskereskedelmi üzletek, piaci árusítóhelyek, valamint webáruházak is.
A napszemüvegek esetében laboratóriumi vizsgálatokra is sor kerül, amelyek során többek között a látható fény áteresztőképességét, valamint az UV-sugárzás elleni védelem hatékonyságát vizsgálják. A megfelelő minőségű napszemüveg alapvető szerepet játszik a szem egészségének megőrzésében, mivel képes csökkenteni a káros UV-A és UV-B sugárzás hatását. Azok a termékek, amelyek nem biztosítanak megfelelő védelmet, hosszú távon akár szemkárosodást is okozhatnak.
A hatóság kiemelt figyelmet fordít a hiányos vagy megtévesztő jelöléssel ellátott, illetve nem megfelelő UV-védelmet biztosító napszemüvegek forgalomból történő kiszűrésére. Az NKFH célja nem csupán a jogsértések feltárása, hanem a nem megfelelő termékek piacról történő kivonása, valamint a jogkövető piaci magatartás erősítése is. Jogszabálysértés esetén a hatóság szükség esetén megteszi a jogszabályban meghatározott intézkedéseket, amelyek a termék forgalomból való kivonásától a bírság kiszabásáig terjedhetnek.
A hatóság felhívja a fogyasztók figyelmét arra, hogy vásárláskor körültekintően járjanak el. Lehetőség szerint csak megfelelő jelöléssel, magyar nyelvű tájékoztatóval ellátott, megbízható forrásból származó védőeszközöket válasszanak.
Az ALDI-ban fontos a vevők elégedettsége, ezért a pénztárcabarát ár, a frissesség és a színvonal garantált!
Idén 35 éves a SPAR Magyarország - három és fél évtized alatt a vállalat az ország egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi szereplőjévé vált.
