Még hetekig maradhatnak a kampányplakátok a köztereken, noha a választás már lezajlott.
Figyelem! Patkányméreggel szennyezett bébiételt hívtak vissza: rengeteg boltba juthatott belőle
Patkánymérget találtak egy üveg HiPP bébiételben, miután biztonsági aggályok miatt több mint ezer SPAR szupermarketből már visszahívták a terméket Ausztriában - közölte az osztrák rendőrség.
A burgenlandi rendőrség szombat éjjeli közleménye szerint egy 190 grammos "sárgarépa és burgonya" bébiételből vett minta patkánymérget mutatott ki.
Az osztrák Egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Ügynökség (AGES) közlése szerint egy korábban kinyitott üveget foglaltak le az Eisenstadt járásban. Az érintett üvegen egy fehér matrica volt piros körrel az üveg alján.
A HIPP is figyelmeztetett: az üvegek tartalmának elfogyasztása életveszélyes lehet. Hozzátette, hogy ez a súlyos helyzet "külső beavatkozás nyomán" alakult ki, és a SPAR ausztriai forgalmazói hálózatát érinti.
Az osztrák élelmiszer-biztonsági hatóság kéri a fogyasztókat, hogy ne használják a terméket, azonnal vigyék vissza a vásárlás helyére.
Emlékeztettek arra is, hogy a Csehországban és Szlovákiában a rendőrség által lefoglalt hasonló bébiételes üvegek vizsgálatakor mérgező anyagok nyomait találták - további részleteket azonban nem hoztak nyilvánosságra.
