2026. április 19. vasárnap Emma
23 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nő egészséges bébiételeket készít a konyhában, közelkép
Vásárlás

Figyelem! Patkányméreggel szennyezett bébiételt hívtak vissza: rengeteg boltba juthatott belőle

MTI
2026. április 19. 13:13

Patkánymérget találtak egy üveg HiPP bébiételben, miután biztonsági aggályok miatt több mint ezer SPAR szupermarketből már visszahívták a terméket Ausztriában - közölte az osztrák rendőrség.

A burgenlandi rendőrség szombat éjjeli közleménye szerint egy 190 grammos "sárgarépa és burgonya" bébiételből vett minta patkánymérget mutatott ki.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az osztrák Egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Ügynökség (AGES) közlése szerint egy korábban kinyitott üveget foglaltak le az Eisenstadt járásban. Az érintett üvegen egy fehér matrica volt piros körrel az üveg alján.

A HIPP is figyelmeztetett: az üvegek tartalmának elfogyasztása életveszélyes lehet. Hozzátette, hogy ez a súlyos helyzet "külső beavatkozás nyomán" alakult ki, és a SPAR ausztriai forgalmazói hálózatát érinti.

Az osztrák élelmiszer-biztonsági hatóság kéri a fogyasztókat, hogy ne használják a terméket, azonnal vigyék vissza a vásárlás helyére.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Emlékeztettek arra is, hogy a Csehországban és Szlovákiában a rendőrség által lefoglalt hasonló bébiételes üvegek vizsgálatakor mérgező anyagok nyomait találták - további részleteket azonban nem hoztak nyilvánosságra.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #mérgezés #egészség #élelmiszer #ausztria #spar #termékvisszahívás #életveszély #baba #hatóság #méreg

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
14:10
13:54
13:44
13:13
13:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
NAPTÁR
Tovább
2026. április 19. vasárnap
Emma
16. hét
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Folyósítási jutalék
százalékos érték, amely akkor fizetendő, amikor a bank a hitelt folyósítja, azaz átutalja az ügyfél részére

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
