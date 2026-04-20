Gyomorforgató állapotok a hazai turistaközpontok büféiben: penészes gépek és mosatlan zöldségek miatt osztották a milliós bírságokat

Pénzcentrum
2026. április 20. 17:01

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együttműködve 240 vendéglátóhelyet ellenőrzött, valamint 600 élelmiszerterméket vizsgált a tavaszi időszakban. Az eljárások eredményeként összesen több mint 21 millió forint bírság kiszabására került sor. A hatóság a lejárt minőségmegőrzési vagy fogyaszthatósági idejű, illetve a nem megfelelően nyomonkövethető élelmiszerek miatt összesen 345 kilogramm terméket vont ki a forgalomból.

A tavaszi kiemelt ellenőrzések során elsősorban a turisztikailag frekventált helyeken működő, illetve kitelepült vendéglátóipari egységek, valamint a bevásárlóközpontok vendéglátóhelyeinek vizsgálata került a középpontba. Az NKFH és a kormányhivatalok munkatársai összesen 240 ellenőrzést végeztek. Az esetek többségében kisebb hiányosságokat tártak fel, ugyanakkor 4 esetben indokolttá vált a tevékenység korlátozása vagy az érintett vendéglátóegység működésének ideiglenes felfüggesztése is.

Az ellenőrzések során az esetek 27%-ában merültek fel higiéniai problémák. A tapasztalt hiányosságok között szerepelt többek között a technológiai terek rendezetlensége, a berendezések, falak és padlók jelentős szennyezettsége, zsíros lerakódások jelenléte, valamint a takarítás hiánya. Több esetben a hűtőterek belső szellőző ventilátorainál is erőteljes penészes szennyeződést észleltek.

Problémát jelentett továbbá, hogy a vásárokra kitelepült mozgóbüfék kis alapterületük ellenére nem rendelkeztek megfelelő zöldség-előkészítő helyiséggel, ennek ellenére tisztítatlan alapanyagokat használtak fel, továbbá hiányzott a meleg és hideg folyóvíz és a zárt rendszerű szennyvízelvezetés.

A feltárt szabálytalanságok miatt 55 esetben indult eljárás, az eddig kiszabott bírságok összege elérte a 10 millió forintot. A hatóságok a lejárt minőségmegőrzési vagy fogyaszthatósági idejű, illetve nem megfelelően nyomonkövethető élelmiszerek miatt összesen 345 kilogramm terméket vontak ki a forgalomból.

A hatóság ugyanakkor nem kizárólag vendéglátóhelyeket, hanem olyan, a tavaszi időszakban különösen népszerű termékeket is vizsgált, mint az étkezési tyúktojások, a pácolt és füstölt húskészítmények, a friss húsok, valamint a csokoládéfigurák és a lédig édességek. A szakemberek az általános élelmiszer-higiéniai és biztonsági követelmények mellett elsősorban a termékek jelölését, nyomonkövethetőségét, valamint a dolgozók személyi higiéniáját ellenőrizték.

A hatóság összesen 611 ellenőrzést végzett. A feltárt hiányosságok miatt 94 kereskedelmi egységgel szemben indult eljárás, jellemzően higiéniai problémák (14%), valamint kisebb arányban jelölési (7%) és nyomonkövetési (8,5%) szabálytalanságok miatt. Visszatérő problémaként jelentkezett a magyar nyelvű jelölés hiánya, a lejárati idők módosítása, valamint a nyomonkövetési dokumentáció hiányossága.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az ellenőrzések során 3080 hazai és 624 import élelmiszertétel vizsgálatára került sor, a kiszabott bírságok összege eddig közel 11 millió forintot tett ki.

Pozitív tapasztalatként emelhető ki, hogy a piacokon és vásárokon árusított pácolt és füstölt húskészítmények forgalmazása megfelelő volt, az árusok rendelkeztek a szükséges dokumentációval. Általánosságban megállapítható, hogy az ellenőrzésekhez viszonyítva kedvező arányban fordultak elő hiányosságok a hústermékek és az étkezési tojás forgalmazása terén.

A hatóság ellenőrzési tevékenysége egész évben folyamatos. Az NKFH célja a fogyasztók egészségének és biztonságának védelme mellett a vállalkozások jogkövető működésének elősegítése is.  
