Gyomorforgató állapotok a hazai turistaközpontok büféiben: penészes gépek és mosatlan zöldségek miatt osztották a milliós bírságokat
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együttműködve 240 vendéglátóhelyet ellenőrzött, valamint 600 élelmiszerterméket vizsgált a tavaszi időszakban. Az eljárások eredményeként összesen több mint 21 millió forint bírság kiszabására került sor. A hatóság a lejárt minőségmegőrzési vagy fogyaszthatósági idejű, illetve a nem megfelelően nyomonkövethető élelmiszerek miatt összesen 345 kilogramm terméket vont ki a forgalomból.
A tavaszi kiemelt ellenőrzések során elsősorban a turisztikailag frekventált helyeken működő, illetve kitelepült vendéglátóipari egységek, valamint a bevásárlóközpontok vendéglátóhelyeinek vizsgálata került a középpontba. Az NKFH és a kormányhivatalok munkatársai összesen 240 ellenőrzést végeztek. Az esetek többségében kisebb hiányosságokat tártak fel, ugyanakkor 4 esetben indokolttá vált a tevékenység korlátozása vagy az érintett vendéglátóegység működésének ideiglenes felfüggesztése is.
Az ellenőrzések során az esetek 27%-ában merültek fel higiéniai problémák. A tapasztalt hiányosságok között szerepelt többek között a technológiai terek rendezetlensége, a berendezések, falak és padlók jelentős szennyezettsége, zsíros lerakódások jelenléte, valamint a takarítás hiánya. Több esetben a hűtőterek belső szellőző ventilátorainál is erőteljes penészes szennyeződést észleltek.
Problémát jelentett továbbá, hogy a vásárokra kitelepült mozgóbüfék kis alapterületük ellenére nem rendelkeztek megfelelő zöldség-előkészítő helyiséggel, ennek ellenére tisztítatlan alapanyagokat használtak fel, továbbá hiányzott a meleg és hideg folyóvíz és a zárt rendszerű szennyvízelvezetés.
A feltárt szabálytalanságok miatt 55 esetben indult eljárás, az eddig kiszabott bírságok összege elérte a 10 millió forintot. A hatóságok a lejárt minőségmegőrzési vagy fogyaszthatósági idejű, illetve nem megfelelően nyomonkövethető élelmiszerek miatt összesen 345 kilogramm terméket vontak ki a forgalomból.
A hatóság ugyanakkor nem kizárólag vendéglátóhelyeket, hanem olyan, a tavaszi időszakban különösen népszerű termékeket is vizsgált, mint az étkezési tyúktojások, a pácolt és füstölt húskészítmények, a friss húsok, valamint a csokoládéfigurák és a lédig édességek. A szakemberek az általános élelmiszer-higiéniai és biztonsági követelmények mellett elsősorban a termékek jelölését, nyomonkövethetőségét, valamint a dolgozók személyi higiéniáját ellenőrizték.
A hatóság összesen 611 ellenőrzést végzett. A feltárt hiányosságok miatt 94 kereskedelmi egységgel szemben indult eljárás, jellemzően higiéniai problémák (14%), valamint kisebb arányban jelölési (7%) és nyomonkövetési (8,5%) szabálytalanságok miatt. Visszatérő problémaként jelentkezett a magyar nyelvű jelölés hiánya, a lejárati idők módosítása, valamint a nyomonkövetési dokumentáció hiányossága.
Az ellenőrzések során 3080 hazai és 624 import élelmiszertétel vizsgálatára került sor, a kiszabott bírságok összege eddig közel 11 millió forintot tett ki.
Pozitív tapasztalatként emelhető ki, hogy a piacokon és vásárokon árusított pácolt és füstölt húskészítmények forgalmazása megfelelő volt, az árusok rendelkeztek a szükséges dokumentációval. Általánosságban megállapítható, hogy az ellenőrzésekhez viszonyítva kedvező arányban fordultak elő hiányosságok a hústermékek és az étkezési tojás forgalmazása terén.
A hatóság ellenőrzési tevékenysége egész évben folyamatos. Az NKFH célja a fogyasztók egészségének és biztonságának védelme mellett a vállalkozások jogkövető működésének elősegítése is.
Idén 35 éves a SPAR Magyarország - három és fél évtized alatt a vállalat az ország egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi szereplőjévé vált.
Szörnyű tévedésben van, aki kidobja az otthon porosodó régi hanglemezeket: némelyik darab félmillió forintot is érhet
A technológiai fejlődés nemcsak önálló ágazatként alakítja a világot, hanem más iparágakat is alapjaiban forgat fel – így a zeneipart is.
Alattomos csapda leselkedik a férfiakra a közösségi médiában: pillanatok alatt elszórják a pénzüket, ha ezt látják
A vizsgálat szerint a férfiaknál ez a hatás gyakrabban vezet impulzív vásárláshoz, míg a nőknél nem mutatható ki hasonló összefüggés.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség üdvözli Kármán András leendő pénzügyminiszter terveit az árrésstop kivezetéséről.
Az akció során 935 vizsgálatot végeztek el, és az esetek többségében megfelelő állapotokat találtak.
Soha nem látott tavaszi roham: a tojáskeltetőt, az akkus metszőollót és a hordozható kávéfőzőt úgy viszik a magyarok, mintha ingyen lenne
Az eMAG legfrissebb adatai szerint a vásárlók tudatosan keresik azokat az eszközöket, amelyek megkönnyítik az életüket, a kertjüket pedig hívogatóbbá teszik.
Nádcukrot hívott vissza a fogyasztóvédelem: nem engedélyezett anyag került bele, ha megvetted, vidd vissza rögtön!
A Nébih nem engedélyezett adalékanyag lehetséges jelenléte miatt visszahívta a Tesco 500 grammos kiszerelésű nádcukrát.
Újabb piacokon veti meg a lábát a gigantikus videómegosztó: komoly bajba kerülhetnek a hagyományos boltok a terjeszkedés miatt
A TikTok Shop hamarosan három új európai piacra lép be.
Újabb kínai e-kereskedelmi platform indul a nyugati piacok meghódítására.
Váratlan fordulatot hozhat a kiskereskedelemben a Tisza győzelme: százával nyílhatnak boltok ott, ahol a Fidesz eddig nem engedte
Eltörlik a plázastopot? Csak az egyik szereplő 100 új boltot nyitna – több munkahely, nagyobb verseny, alacsonyabb árak. Mutatjuk, mit jelent ez a pénztárcáknak.
Elképesztő tempóban terjeszkedik a hatalmas divatóriás: egy közel-keleti királyi család önti bele a pénzt
A fizikai hálózat bővítése mellett a vállalat a digitális csatornáit is fejleszti, a saját és a külső platformokon egyaránt.
Drámai fordulat a hazai boltokban: észrevétlenül szoktunk rá az olcsó alternatívákra, de kegyetlen árat fizethetünk érte
Az elmúlt évek válságai – a koronavírus-járvány, az elszálló infláció és a geopolitikai feszültségek – nemcsak a pénztárcákat terhelték meg, hanem a mindennapi étkezési szokásokat...
„Ez tüdőlövés a költségvetésnek”: a Tisza győzelme hozhatja vissza a valódi akciókat a magyar boltokba
Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint szükség lenne egy olyan államigazgatási szereplőre – akár államtitkárságra –, amely koordinálja az ágazatot.
Alattomos válság gyűrűzik be a magyar agráriumba: egy távoli feszültség miatt fizethetünk sokkal többet a kasszáknál
A közel-keleti konfliktus hatására drasztikusan megemelkedtek a műtrágyaárak.
Kiderült az igazság az euró magyarországi bevezetéséről: meglepő, mit akarnak - minden egy irányba mutat
Támogatjuk vagy ellenezzük az euró gyors bevezetését? Mi állhat a különböző vélemények mögött? Mutatjuk!
Miután a környéken két kocsma is bezárt, a Lidl végül teljesíteni tudta a jogszabályi feltételeket.
Sürgős riasztást adtak ki a magyar hatóságok: betiltott vegyszert találtak egy népszerű termékben, nehogy megedd!
Nem engedélyezett növényvédőszer-maradékot mutattak ki egy Indiából származó koriandermag tételben, amelyből Magyarországra is szállítottak.
Ledobta a bombát a Lidl, egymillió magyar várt erre az akcióra: miért pont most sütik el a csodafegyvert?
Több mint egymillió horgásszal Magyarország már valódi pecás nagyhatalommá vált - erre pedig a kereskedelmi láncok is rámozdultak.
