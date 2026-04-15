Bangkok, Thaiföld - 2019. augusztus 22. : Az iPhone 7 képernyőjén a TikTok és más közösségi média alkalmazások ikonjai.
Vásárlás

Újabb piacokon veti meg a lábát a gigantikus videómegosztó: komoly bajba kerülhetnek a hagyományos boltok a terjeszkedés miatt

Pénzcentrum
2026. április 15. 17:44

A TikTok Shop hamarosan három új európai piacra lép be. Az aktuális álláshirdetések alapján küszöbön áll a lengyelországi, hollandiai és belgiumi indulás. Ezzel a közösségi kereskedelmi platform már kilenc európai országban lesz elérhető - írta meg a RetailDetail.

A TikTok anyavállalata, a ByteDance 2022-ben még felfüggesztette az európai élő videós vásárlás (live commerce) kiterjesztését, mivel az Egyesült Királyságban a fogyasztói fogadtatás elmaradt a várakozásoktól. Az újraindítás azonban nem váratott sokat magára. A szolgáltatás először a brit piacon tért vissza, majd Spanyolországban és Írországban vetette meg a lábát. Tavaly pedig Németországban, Franciaországban és Olaszországban is elindult a platform- írta meg a RetailDetail.

A Benelux-államokba történő terjeszkedés már régóta napirenden volt. Az Ecommerce News beszámolója szerint a vállalat jelenleg olyan munkatársakat keres piackutatási feladatokra, akik folyékonyan beszélnek lengyelül vagy hollandul. Az álláshirdetések szövege alapján a fókuszban "Lengyelország, Hollandia, Belgium és a skandináv régió" áll. A kiszivárgott képernyőfotók tanúsága szerint az online értékesítési felületek már elkészültek, de egyelőre még nem élesítették őket.

A TikTok Shop elsősorban a fiatalabb generációkat célozza meg. A felhasználók a hírfolyamukban megjelenő videókon keresztül közvetlenül rákattinthatnak egy-egy termékre. Ezeket azonnal a kosarukba tehetik, és a fizetést is lebonyolíthatják anélkül, hogy el kellene hagyniuk az alkalmazást. A megoldás rendkívül zökkenőmentes és személyre szabott vásárlási élményt biztosít.

A koncepció ugyanakkor nem mentes a vitáktól. Számos kereskedő komoly piaci fenyegetésként tekint az új szereplőre. Ezenfelül egyre több aggály merül fel a túlfogyasztás ösztönzésével, valamint a fiatalok mentális egészségére gyakorolt hatásokkal kapcsolatban. A felhasználói adatok kezelése szintén kérdéseket vet fel, bár a TikTok folyamatosan az európai adatvédelmi szabályozások betartását ígéri. További kockázatot jelenthet a termékkínálat megbízhatósága, mivel a platformon hamisított vagy akár veszélyes árucikkek is felbukkanhatnak.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #hamisítás #európa #adatvédelem #fogyasztóvédelem #online kereskedelem #online vásárlás #fiatalok #közösségi média #mentális egészség #tiktok

