Így húznak le a kábeltévék: nincs mit tenni, ez maradt a magyaroknak?

Egyre több Magyarországon is a videó streaming szolgáltató, ami akarva akaratlanul azt eredményezi, hogy egyre több pénzt lehet pumpálni az általunk kedvelt műsorokért. Mindezt ráadásul úgy, hogy közben a kábeltévé csomagjaikat is fizetik az emberek. Valós koncepció lehet lassan, hogy a kábeltévézésről átálljunk a tisztán streaming szolgáltatós szórakoztatásra? Mik a lehetőségeink, mennyibe kerülne, ha minden videós streamre előfizetnénk, mik a vállalkozás buktató? Többek között ennek jártunk utána.

Az első koronavírus-hullám egyik markáns hatása a sok közül az volt, hogy rengeteg embert szegezett újra és/vagy hosszabb időre a képernyők elé. Ennek azonban manapság már egyáltalán nem csak a kábeltévé szolgáltatók, hanem a streaming szolgáltatók is örülnek, utóbbiak ugyanis eszméletlen iramban szívják fel az új előfizetőket világszerte, és ez hazánkban sincs másképp.

Adódik hát a kérdés: van-e értelme még egyáltalán kábeltévé előfizetőnek lenni? A díjak elég magasak, minden tele van reklámmal, nem mi döntünk a műsorstruktúráról, ráadásul az elérhető csatornakiosztásokat a szolgáltatók kedvükre változtathatják, így előállhat hirtelen olyan helyzet is, hogy valamilyen általunk szeretett közvetítés átkerül egy másik csatorna kínálatába, ám ez a csatorna nem érhető el a mi szolgáltatónknál vagy csak egy magasabb csomagban.

Arról nem is beszélve, hogy bár 50-200 csatornánk is lehet egy-egy kábeltévé szolgáltatónál, ennek átlagosan a fogyasztók csak a töredékét nézik, arra pedig a legnagyobb szolgáltatóknál egyáltalán nincs esélyünk, hogy magunknak állítsunk össze számunkra kedves csatornakínálatot.

Ezek tehát egytől-egyig olyan valós problémák, amik egyértelműen a streaming szolgáltatók felé lökhetik a fogyasztókat, de vajon mennyire lehetne Magyarországon kiváltani a kábeltévézést a streaminggel? És milyen áron?

Nézzünk a számok mögé

Magyarországon a legfrissebb statisztikák szerint több mint 2,7 millió digitális televízió előfizetés van, ezek pedig leginkább három nagy kábeltévé szolgáltatónál összpontosulnak. A Diginél, a Vodafone-nál, illetve a Telekomnál. Kiindulásnak tehát megnéztük e három szolgáltató aktuális TV-díjcsomagjait és azok árazását.

Az adatok azt mutatják, hogy ma Magyarországon kábeltévét 3 100 és 6 600 forint között lehet beköttetni. Mint azt később látni fogjuk, a legolcsóbb kábeltévé előfizetésnél szinte csak olcsóbb streaming szolgáltatások érhetők el hazánkban, míg az egyik legdrágább stream előfizetés szinte pontosabb annyiba kerül, mint a legolcsóbb kábeltévé szolgáltatás.

Érdemes persze a kábeltévé szolgáltatók díjcsomagjait is jobban szemügyre venni, hiszen például a Vodafone-nál a 6 600 forintos csomagban csupán 12-vel van több csatorna, mint a Digi alapcsomagjában, mégis több mint kétszer annyiba kerül. Meglehetősen nagy a szórás tehát a szolgáltatóknál, és a háromból kettő szolgáltatónál 5 000 forint alatt alig kapunk valamit a csatornaspektrumból. Vagy mert ez alatti csomagok esetében alig van csatorna, vagy egyszerűen nincs is ennél lejjebb.

És akkor a streaming

Magyarországon mostanra két nagy streaming szolgáltató kínálatából is választhatunk, néhány éve ugyanis az addig egyeduralkodó HBOGo mellé megérkezett a honosított Netflix is. E két szolgáltató azért különleges itthon, mert a kellően nagy tartalom mellett rengeteg szinkron és felirat is elérhető, ami igencsak nagy előny az idegen nyelven kevésbé jól tudó magyar lakosság számára.

Mások is gyártanak azonban saját termékeket, így például az Amazon Prime Video is elérhető Magyarországon, ahogy a YouTube Premium Originals is, ám ezeknél a szolgáltatóknál messze nem akkora az itthon elérhető tartalom, mint ez előző kettő esetében. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne pont ezek a szolgáltatók készítsenek például olyan műsort, ami az ember számára kedves, és előfizessen, plusz a YouTube Premium a sima YouTube felületet is reklámnetessé teszi, ami sokaknak lehet hívó szó. De akkor lássuk az árakat.

Ha megnézzük a szolgáltatásokat, szembetűnő, hogy a legtöbb esetben csak egyféle opció közül választhatnak a fogyasztók, ezek 1790-2185 forint között érhetők el, például az HBOGo előfizetése 1890 forintba kerül. A Netflixnél 3 opciót is találunk, ám mivel az alapcsomagban nem érhető el a HD minőség, azzal most nem számolunk, így a középső csomagjukat fogjuk használni a későbbiekben, ami 3190 forint. Efölött is van persze lehetőség, a legdrágább 4000 forintos csomag már Ultra HD minőséget is tud, és még több eszközön lehet nézni a műsorokat.

Az árak összehasonlításából azt látjuk, hogy a Netflix csomagjai önmagukban már annyiba kerülnek, mint az itthon elérhető legolcsóbb digitális kábeltévék. Igaz, ezek eléréséhez szükségünk van internetkapcsolatra, ami megintcsak 3000 forinttól indul a hazai szolgáltatóknál. De ha csak kifejezetten a havi "videós" árakat nézzük, akkor gyakorlatilag a Netflixxel érkeztünk el a digitális kábeltévék és a streaming szolgáltatások metszéspontjához.

Nem véletlen ugyanakkor, hogy a táblázatban szerepel a Disney+ is. Bár ez a szolgáltatás Magyarországon még nem érhető el, Ausztriában igen. És némi leleménnyel (egy külföldi baráttal, külföldi betéti kártyával, ami lehet Revolut vagy Curve kártya is, továbbá VPN-szolgátatással) itthon is fogható.

Nem tartozhat azonban szorosan az eddigiekhez, mivel se magyar felirat, se szinkron nem található a "buhera" előfizetéssel. Ami miatt viszont mégis felsoroltuk az az, hogy a Disney például olyan nagynevű, Magyarországon is nagy népszerűségnek örvendő szériákat birtokol, mint a Marvel vagy a Star Wars univerzum. És mi, ha más nem hívó szó egy streaming szolgáltató esetében.

Egy szó, mint száz

Tehát amit eddig tudunk az az, hogy Magyarországon 3000-6000 forintért lehet kábeltévé előfizetésünk, míg a legnagyobb streaming szolgáltatók kínálatát 1790-3990 forintért érhetjük el havonta. Utóbbiak tehát olcsóbbak, de mi van akkor, ha mi mindet akarjuk belőlük? Ha Magyarországon az összes elérhető nagy videó stream szolgáltatást igénybe akarjuk venni, akkor összesen

9 055 forint kell kifizetnünk havonta, amihez ha sikerül még hozzácsapnunk fanatikusként a Disney+-t is, máris 11 605 forintnál járunk.

Ez éves szinten 139 260 forint kiadást jelentene, ami éppen 740 forinttal kevesebb, mint egy havi minimálbér összege Magyarországon. És itt jutottunk el az első nagy stream-bökkenőig, oké hogy ezeknél a szolgáltatásoknál nincs reklám, akkor és ott nézzük a műsorokat, ahol akarjuk, ám ahogy egyre több és több szereplő jön be a piacra, annál több és több féle aprózódik az alma, amit mind nekünk kell megfizetni.

Ez persze egyfelől jó a felhasználóknak, hiszen még több, még színvonalasabb sajátgyártású művekkel fognak versengeni értük a szolgáltatók, ám rosszabb abból a szempontból, hogy a különböző lincencek birtokában egyre kevesebb és kevesebb lesz az átjárás a szolgáltatók tartalmai között. Így akit minden top sorozat érdekel, annak mindenképp mélyen a zsebébe kell nyúlnia, mindenre előfizetve. Ám ennél valószínűbb, hogy a legtöbben megállnak 1 vagy 2 előfizetés után, és többre már nem lesznek hajlandóak pénzt áldozni. Ne feledjünk azonban azt sem, hogy az összes stream szolgáltatást akkor kapcsoljuk ki, amikor csak akarjuk, nem vagyok tehát semmilyen elköteleződéshez kapcsolva.

De most akkor váltsunk tévéről streamre?

Ez természetesen csak fogyasztói preferencia kérdése, ám a "jó"válasz ennél valamivel determinisztikusabb. Először is a magyar kábeltévé szolgáltatók többsége csomagban értékesíti a tévét, az internetet, és a telefont. Mert így olcsóbb. Senki nem fog pusztán 5 000 forintért csak internetet vásárolni, hogyha 7 000 forintért már megkap mindent (pedig ez évente 24 ezer forint megtakarítást jelentene).

A második kritikus pont a tartalom. Igaz, hogy a streaming szolgáltatók rengeteg jó minőségű filmmel, sorozattal, dokuval és most már egyre több valóság show-val is rendelkeznek, de kifejezetten magyar műsorokat, magyar gárdával még mindig csak magyar kábelcsatornák készítenek. Ezeket pedig a lakosság zöme igencsak szereti. Így, aki csak streamingre váltana, az ezektől megfosztaná magát, legalábbis az élő adásoktól mindenképp.

A harmadik, és talán a legeslegnagyobb bökkenő, hogy Magyarországon egyelőre nem elérhető sport stream szolgáltatás. Ez pedig azt jelenti, hogy, aki különböző sportokat akar nézni, az csak és kizárólag a kábeltévék közvetítésében tudja ezt megtenni. Érdekesség azonban itt is akad, Magyarországon legutóbb nagy port kavart, hogy sokak kedvenc amerikai sportja az NFL több mint 10 év után átkerült egy új csatornához, igen ám, csak hogy ez a csatorna a három nagy kábeltévé szolgáltató közül csak egynél érhető el eddig. Rengetegen tehát hoppon maradtak, hiába fizetik például az eddig megszokott havidíjukat a szolgáltatójuknál, egyszeriben csak eltűnt kedvenc műsorok.

Csak érdekességképpen, ha az NFL-t szeretnék streamingelni Magyarországon, annak semmi akadálya, simán megoldható, pusztán csak 144 dollárba, azaz több mint 45 ezer forintba kerül, ami több mint egy éves Digi Tv vagy bármelyik Netflix csomag előfizetés összege. Igaz, ezért a pénzért minden meccset bármikor nézhetünk. Ne legyen kétségünk, más amerikai sport-passek is hasonló árkategóriában mozognak.

Drága a zavarosban halászni

A kép tehát most úgy fest Magyarországon, hogy mivel a kábeltévék beágyazottsága igen magas, ám a személyre szabhatóságuk gyakorlatilag nulla, mindig egyfajta mézesmadzag lesz a stream-világ szabadsága a fogyasztók számára. A kábel szolgáltatók azonban mivel általában az internettel együtt értékesítik a TV-szolgáltatásokat, külön-külön pedig igen drágák lennének az egyes részek, sokan nem is játszadoznak el a gondolattal, hogy lemondják előfizetésüket.

Így inkább e mellé kötnek egy vagy kettő stream előfizetést is. Ez azonban nem olcsó mulatság, már csak azért sem egyre több és több olyan húzónév lesz a stream szolgáltató tartalomlistáján, amiért a fogyasztók hajlandóak fizetni.

Ebben a jelenlegi patthelyzetben a hozhatna igazi változást, hogyha valamelyik streaming szolgáltató elkezdene sportot is közvetíteni, ahogy egyébként a Disney+ Amerikában ezt meg is teszi az ESPN-el. Vagy pedig a másik oldalról az, ha kábelszolgáltatók kezdenének úgymond "elstreamesedni", lehetőséget adva kínálatuk felszabdalására, és személyre szabott csomagok létrehozására.

Ennek a két szcenáriónak a közeljövőbeli megvalósulásra azonban abszolút minimális az esély, így az egyszerű fogyasztónak marad az igen drága kombinálás lehetősége. Fizet a streamingért, amit sokat néz, akkor és ott, ahol akar, másfelől pedig fizet a kábeltévéért, ahol pedig sok olyan műsor van, ami előbbiek egyik szereplőjénél sem érhető el.

És akkor a döbbenetes matek, azt fentebb már kiszámoltuk, hogyha az összes Magyarországon elérhető videó stream szolgáltatásra előfizetnénk, az éves szinten elvinne egy magyar minimálbért, ám ha ehhez hozzácsapjuk még az éves internet és kábeltévé előfizetésünket is, az még plusz 80-90 ezer forint kiadást jelentene alaphangon, ami együttesen már jócskán több mint 200 ezer forintos kiadás évente. Hát ennyiért szórakozhatunk a mozgóképek világában ma idehaza, kötötten és szabadon egyaránt.

Címlapkép: Getty Images