Magyarok tömegei fizetnek most elő erre a szolgáltatásra: mit keresnek ennyire?

A legtöbben már nyolcadik hete koptatjuk otthon a kanapékat, és bár vidéken történtek enyhítések, egyelőre nem úgy tűnik, hogy hamarosan visszatérünk a megszokott kerékvágásba, ami a munkát és a szabadidő eltöltését illeti. A különböző szolgáltatók - mint internet, telefon, online zenei szolgáltatók, streaming szolgáltatók, stb. - mind reagáltak valahogy a kialakult helyzetre, és a megváltozott igényekre. A kérdés, hogy a fogyasztók, ügyfelek hogyan alkalmazkodtak az új karantén életformához, és milyen új lehetőségeket használnak ki. Ennek járunk most utána.

Március 11-én, szűk két hónapja rendelte el a kormány a veszélyhelyzetet, 13-án pedig bejelentették az iskolák bezárását. Ekkortól kezdték el a cégek tömegesen home office-ba küldeni a dolgozóikat, és a felmondások, munkaidőcsökkentések is ekkor kezdődtek el. Ezzel párhuzamosan pedig elindult a #maradjotthon kampány, és 28-ától kijárási korlátozások léptek érvénybe. Így a magyar lakosság jelentős része kényszerült a négy fal közé - saját és mások egészségének megóvása érdekében! -, ahol új rutint kellett kialakítania, másként végeznie a munkáját, mással eltölteni az idejét, mint addig.

Az időeltöltésben és az otthoni munkában is hatalmas szerep jut a háztartásokban található digitális eszközöknek, internet hozzáférésnek, telefon előfizetéseknek. A szabadidejüket sokan szintén képernyők előtt voltak kénytelen eltölteni, hamár kimenni nem igen lehet, és ha lehetne is, nincs hová kimenni, mert minden zárva van. Bár vidéken történtek enyhítések, attól azért még messze vagyunk, hogy "minden a régi legyen". Talán soha nem is lesz már ugyanolyan, mint a vírus előtt.

A globális statisztikákból is az tűnik ki, de ugyanez igaz a magyar lakosságra is: több időt töltünk képernyők előtt, sokkal nagyobb arányban fogyasztunk online tartalmakat, többet használjuk az internetet, és a munkatársakkal vagy külön élő családtagokkal való kapcsolattartás megváltozása okán sokan jóval többet telefonálnak.

Március végéig a mobil és vezetékes adatforgalomban 30 százalékos volt a növekedés a Magyar Telekom adatai alapján, a mobil hang forgalomban 45 százalék körüli, a vezetékes hang forgalomban 75 százalék körüli növekedést tapasztaltak ugyanebben az időszakban. A Telenor az közölte, hogy ügyfelei március közepétől, feltehetően a tömeges távmunka, az otthoni tanulás és az online szórakozás, streaming miatt a korábbinál hosszabb hanghívásokat bonyolítanak. A mobilinternet forgalom azóta 30 százalékkal nőtt az átlagos időszakokhoz képest.

Van olyan település, ahol többszörös forgalomnövekedést regisztráltak.

A Vodafone Magyarország is azt közölte, hogy a hanghívásoknál a koronavírus miatti veszélyhelyzet első napjaiban 50 százalékos forgalomnövekedést mértek, utána is hó végéig átlagosan 40 százalékos volt a növekedés. A mobilinternet adatforgalomban 20-25 százalékos növekedés volt jellemző.

Gyorsan reagáltak a szolgáltatók

Már március közepén, szinte azonnal lépett három hazai mobilszolgáltató: extra adatcsomagot ajánlottak fel az ügyfeleinek. A Telekom 10 GB ingyen extra adatmennyiséget aktivált március 16-tól, a Telenornál 100 GB mobilnetet aktiválhattak az ügyfelek hónap végéig, a Vodafone március 17-én minden lakossági és kisvállalati ügyfelének adott egy 5 GB-os csomagot - áprilisban és májusban szintúgy.

Sok szolgáltató állt elő kifejezetten 65 év felettieknek szóló kedvezményekkel, ingyen percekkel. Soha nem látott digitális összefogás kezdődött a távmunkában dolgozók, online oktatásban részt vevő diákok, kisvállalkozók, a vírussal frontvonalban küzdők és az idősek megsegítéséért.

Ebből a streaming szolgáltatók sem maradtak ki

Az online csatornák megnövekedett leterheltségére tekintettel az EU rögtön azután megkérte a Netflixet és a YouTubeot, hogy korlátozzák az adatforgalmat, hogy a legtöbb országban veszélyhelyzetet rendeltek el. A streaming szolgáltató ezután rögtön közölte, hogy 25 százalékkal lelassítja a sugárzás sebességét - a nézettség akkor 51 millió volt, csak Európában. Mindkét nagy hazai szolgáltatóra, az HBO GO-ra és a Netflixre igaz az is, hogy a tartalmuk alakításába beleszólt a vírus.

A nemzetközi statisztikák szerint jelentősen megnőtt a streaming-előfizetők száma a járvány kitörése óta, Magyarországon erről nincsenek pontos adataink, mert ezeket a streaming szolgáltatók nem teszik nyilvánossá. Azonban az Ipsos nagyjából egy hónapja publikált felméréséből annyi legalább kiderült, hogy gyakrabban használják a felhasználók az online streaming és videós tartalomszolgáltatásokat.

A válaszadók 47 százaléka most gyakrabban streamingezik, 13 százalék mondta, hogy ritkábban.

Magyarország két domináns streaming szolgáltatója is reagált a kialakult helyzetre. A felhasználók azt láthatták, a Netflix reklámok azonnal elárasztották például a közösségi médiát, és a YouTube-ot. A Netflix eddig is aktívan kommunikált a közösségi médiában, viszont most különösen sokat posztolnak - néha utalva a kényszerű otthonlétre, de inkább a műsorra kerülő filmeké, sorozatoké a főszerep. Arról is itt tájékoztattak, hogy a szinkronok csúszhatnak.



Az HBO GO a koronavírus járvány betörése utána szintén arról adott tájékoztatást a nézőknek, hogy egyes szinkronokra várni kell, de a magyar feliratos tartalmak ugyanúgy elérhetőek lesznek. A szolgáltató a műsor ütemezéséről előre adott tájékoztatásaiból pedig az tűnt ki, hogy rengeteg tartalmat hoztak előre, valószínűleg arra számítva, hogy nőni fog a streaming-használat, így bővíteni kell a kínálatot. A Pénzcentrum megkérdezte az HBO GO-t, hogy min változtattak a veszélyhelyzet elrendelése óta, amelyről Riczu Tibor, az HBO Europe digital marketing vezetője így nyilatkozott lapunknak:

A legfontosabb változás, hogy közösen a programming csapattal teljesen átalakítottunk a második negyedéves sorozat-film premier naptárat (egyenként letárgyalva a stúdió partnereinkkel), és így sok tartalmat már a tervezett premier előtt elérhetővé tettünk az HBO GO-n. Mivel megnövekedett az igény a KIDS és családi tartalmak fogyasztására, ezért több olyan sorozatot (Szófia hercegnő, Medvestesók, Hős6os: A sorozat, stb), animációs filmet (A LEGO kaland 2., Herkules, Toy Story 4.) illetve filmet (Dóra és az elveszett város) tettünk elérhetővé.

Ugyanis nem csak a felnőtteket kötötte a képernyők elé a "karantén-időszak", a gyerekek sem tudják ugyanúgy elfoglalni magukat mint eddig. Főleg a legkisebbekkel nehéz, akik még nem tudnak önállóan tanulni, vagy egyedül játszani, a szülők pedig dolgoznak a gyermekfelügyelet mellett. Szintén az Ipsos felméréséből derült ki, hogy az online fogyasztást tekintve az RTL Most mellett jelenleg már a gyerekek számára az HBO GO és a Netflix a legerősebb VOD szereplők (vagyis Video on Demand, azaz olyan szolgáltatások, amelyek online tesznek elérhetővé, letölthetővé videós tartalmakat igény szerinti időben).

Április és május folyamán sikerült megszereznünk szinte az összes Marvel-filmet is, így a rajongók újraélhették a szuperhősök kalandjait. A programing változásokkal párhuzamosan azért tettük még nagyobb erőfeszítéseket, hogy a szolgáltatás színvonala, minősége igazodjon az extra volumenhez és stabilan hozza a megszokott minőséget. Itt fontos megjegyezni, hogy az operátor partneri együttműködések miatt van egy masszív B2B HBO GO bázis is, ahol szintén jelentősen megugrott a az új regisztráció és használat, így ez dupla terhet jelent a mérnökeinknek

- mondta el Riczu Tibor. Logikus, hogy a hirtelen nagy érdeklődést a szolgáltatóknak is kezelniük kellett. A marketing vezető azt is hozzátette, hogy az általa említett csapat látja el "a teljes CE 12 ország technológiai támogatását", vagyik a közép-európai régiót,

tehát van meló bőven.

- tette hozzá Riczu Tibor és arról is beszélt, hogy igyekeztek erősíteni a kommunikációt is, kulturális újságírók számára tették ingyenesen elérhetővé tartalmaikat, és elindítottak egy társadalmi párbeszédet is - erre a közösségi média felületeiket használták. Közben a #maradjotthon kampányból is kiveszik a részüket:

Még inkább igyekszünk megérteni és kiszolgálni a legkülönbözőbb fogyasztói igényeket folyamatos tartalom ajánlóinkkal mindezt úgy, hogy az otthon maradásra buzdítjuk őket. Ezen felül, alkalmazkodva a kialakult helyzethez összeálltunk korábbi saját gyártású sorozataink sztárjaival, Élőben otthonról néven Instagram Live beszélgetéseket szerveztünk a rajongókkal.

- mondta el a marketing vezető.

Hogyan élik meg a felhasználók a bezártságot?

A képnek csupán az egyik oldala, mit tesznek a szabadidő eltöltésben érintett szolgáltatók, és hogyan kommunikálnak az ügyfelekkel. A másik fele az, hogy mivel töltik valójában az idejüket a négy fal között rekedt magyarok. Ennek jár most utána a Pénzcentrum felmérése, amelyben nem csak arra vagyunk kíváncsiak, hogyan változtak meg az internetezési, zenehallgatási, film- és sorozatnézési, vagy telefonálási szokások, hanem arra is, hogy ez milyen hatással van a rezsiköltségre. Segíts te is a válaszaiddal, ha van 5-10 perced!

