Igazságot a kombiknak: teszten a Volvo, ami lenyom bármilyen SUV-ot

A SUV-mánia vitorlájából igyekszik kifogni a szelet a Volvo V60 Cross Country. Nem is akárhogy: a svédek terep-kombija sok esetben ésszerűbb választás lehet a hatalmas vasaknál. Oké, a 22 milliós tesztautónkat kevesen engedhetik meg maguknak, de ez tényleg a csúcs-közeli felszereltség, bő 7-8 milliónyi extrát pakoltak rá az alapárra. Családoknak elsőosztályú választás lehet, de azoknak is, akiknek elegük van a közlekedéssel járó, mindennapos stresszből. A teszten 2021 "anti-autóját" hajtottuk meg, hiszen nem elég, hogy egy kihalófélben lévő kombiról beszélünk, még ráadásul dízeles is - semmi cicoma, hibridség, csak 2000 köbcenti nyugalom.

A brazil őserdők felsírnak, a korallok levetik a mindaddig színes ruházatukat, a delfinek pedig duplaszaltóval vívják haláltusájukat az óceánon - miközben az emberek rád szögezik megvető tekintetüket, pedig csak simán kiálltál a Volvo V60 Cross County D4-eseddel a garázsból. Ez az autó több szempontból sem 2021. Nincsenek olyan hívószavak, mint mild-hibrod, plug-in-hibrid, ez egy sima 2000 köbcentis dízel.

"Úr isten, ki vesz manapság dízelt?" - teszi fel a kérdést a környezettudatos az olvasó. Hát az, aki tudja, mire való. Nem arra, hogy mondjuk Dunakesziről bejárj vele Óbudára. Az ő terepe az autópálya: 136-nál benyomod a rásegítős tempomatot (Pilot assist, ami még kanyarodik is helyetted), majd pedig párszáz kilométerrel odébb, az úticélod közelében kikapcsolod. És mindeközben élvezed az utazást a bőrfotelben - ami gyakorlatilag minden irányba állítható -, kémleled az eget a napfénytetőn keresztül, vagy simán unatkozol. És közben a fogyasztásod 6 liter környékén alakul.

A V60 Cross Country tehát iskolapéldája annak az autónak, ami manapság egyáltalán nem trendi. Egyfelől dízel, ami sokak számára egyenértékű a környezetpusztítással, másrészt pedig kombi, ami helyett inkább SUV-okat, crossovereket vesznek a magyarok. Pedig! A legtöbb esetben egy családi kombi több lehetőséget kínál, mint a gyártó hasonló árkategóriás SUV-jai. Oké, SUV-lázban ég a nemzet, de be kell látni, hogy a terepjárók nem jók mindenkinek. Ha van például 2 gyereked, akiket le kell vinni nyaralni két hétre a Balcsira, lehet, kevés lesz mondjuk az XC 60-as - ennek a kocsinak a SUV-tesója. Hiszen a kombinak bő 30 literrel nagyobb a csomagtere, ami azért nem mindegy.

Volvo V60 Cross Country (2021.02.15.)

Ráadásul a Cross Country nem is csak egy sima kombi, nevezzük inkább terepkombinak, nem csak tessék-lássék emeltek a hasmagasságon, bő 7,5 centivel lett magasabb, mint a "sima" változat. Plusz alapáron jár hozzá az összkerékhajtás, ileltve a vezetési módok között az Eco-Comfort-Dynamic hármas mellett találunk egy terep-módot is, rossz útviszonyokra. Aki ilyet szeretne magának, annak legkevesebb 13,8 millió forintot kell leszurkolnia, amiért ezzel a 197 lóerős dízelmotorral kapjuk meg az autót. Egy millóval többért pedig egy mild-hibrid benzines változatot kaphatunk, ami 250 lóerős.

Mi van benne ennyiért? Mi nincs!

Persze, nekünk nem a fapados V60 Cross Country jutott: a tesztautónk vételára jócskán 22 millió fölött van, ezért cserébe a Volvo minőséget kapjuk gyakorlatilag mindenhol: még a kesztyűtartó belső burkolata is igényes anyagokból van összerakva. A lóerők kérdése másodlagos, hiszen a Volvo sosem a sportosságáról volt híres, hanem a nyugalomról: beülsz a világ egyik legbiztonságosabb autójába, és teljes nyugalommal elközlekedsz. A futómű finom, de mégis olyan stabil, mint a beton: nehéz olyan szituációba keveredni, ahol kényelmetlen lenne a rugózás.

És mit kapunk 22 millió forintért? Hát, hosszabb lenne felsorolni, hogy mit nem... Az egyik tesztutas így foglalta össze a felszereltségi csomag tartalmát:

gombot varr, megsüti a vacsorát, és felpofozza a gyereket, ha a hátsó ülésen valami rosszat csinál.

Bár az autó majd' 5 méter hosszú, de a 360 fokos kamerával gyerekjáték a parkolás (na, meg az automatikával), és a vaskos csomagtérajtóval sem kell bajlódnunk, mivel az is motoros. Bár a beltér egyszerű, mégis ízléses, nyugalmat sugároz, na meg luxust - bár a vaskos oszlopoktól nehéz kilátni. Az első két bőrfotel a szélrózsa minden irányába állítható, és ha megvan a tökéletes beállítás, akkor el is tudod menteni a memóriába.

Viszont, ha létezne "A Parasztvakításnak Állatorvosi Lova" kitüntetés, nagy eséllyel indulna a Volvo V60-as hangulatvilágítása: ezt a legtöbb gyártó LED-csíkokkal oldja meg, amelyeknek a színét minduntalan lehet variálgatni. A Volvo esetében azonban be kell érnünk pár szem LED-del, amelyeknek a fénye megcsillan az alumínium színű díszléceken, imitálva a LED-sort. Jó, a kilincsek kaptak tisztességes megvilágítást, és a nyitott ajtó aljából érkező kilépőfény is rendben van, de azért na...

Akik nem akarnak plusz nagyjából másfél milliót kiadni a prémium hangrendszerért, azoknak be kell érnie a Harman & Kardon csomagjával, ami egyébként untig elég, sőt. Az infotainment-rendszer egyébként is teljesen rendben van, okostelefont is képes tükrözni - erről a térképet nem tudja kivetíteni a vezető előtti kijelzőre, csak a gyári navigációt, de ez vélhetően az Android/Apple-redszerek hibája. A head-up display pedig kifejezetten praktikus, így szinte soha nem kell levennünk a szemünket az útról, minden fontos infót elénk vetít az autó.

Zongoralakkból üdvözlendően keveset kapunk, ám a középső kijelző mágnesként vonzza az ujjlenyomatokat.Hátul is bőséggel van hely, bár ott nem állítgathatjuk az üléseket, de fűteni tudjuk őket, ahogy a hátul utazók egy-egy klímazónát is kaptak. A gigászi napfénytető pedig rendeteget dob az utazás élményén.

Vezetésbiztonság tekintetében is csúcstermékről van szó: a Pilot assist kiválóan teszi a dolgát, ahogy a holttérfigyelő, és a ráfutás-megelőző radar is (néha túl korán is figyelmeztet). A sávtartó még a halványabban felfestett vonalakat is érzékeli, a radar pedig különbséget tud tenni az autók, biciklisek, gyalogosok között, és még az állatokat is érzékeli. A fényszórók a legmodernebb technikát képviselik, nyugodt szívvel tehetjük automatára, akkor sem vakítják el a szembejövőket, sem az előttünk haladót - szakaszosan kikapcsolnak ugyanis. Csak győzzünk magyarázkodni a pirosnál, amikor valaki számonkéri, hogy mit villogtatunk mögötte - megtörtént eset.

Kinek éri meg?

És hogy kinek készült ez az autó? Ahogyan egy megszállod Volvo-tulajdonos fogalmazott, azoknak, akik valami prémiumra vágynak, de a német márkák bizonyos "vásárlói rétegével" nem akarnak azonosulni, a Skodát pedig meghagynák a politikusoknak. Ennél jobban magam sem tudnám megfogalmazni. Ez a V60 Cross Country sem feltűnő, nem hivalkodó, de például egy üzleti tárgyaláson is meg lehet vele jelenni, garantáltan komoly embernek fognak minket nézni.

Összességében a terep-kombi azoknak lehet egy ésszerű (és dízelmotorral takarékos) választás, akik mindenképpen valami nagy, praktikus gépet szeretnének birtokolni. Ebben elszáll a mindennapi, közúti stressz, de akkor sem jön zavarba, ha hirtelen nagyobb sebességgel kellene közlekedni. Mellette pedig kényelmesen elfér benne a fél háztartás, ha arról van szó. Csak győzzék megfizetni.