Ezt minden magyar szülőnek tudnia kell: a gyerek egészsége a tét

Nyakunkon az iskolakezdés, anyagilag megterhelő időszak ez a családoknak. Különösen igaz ez, ha első osztályba készül a gyerek. Ez esetben ugyanis nem feltétlenül csak a tanszerekre kell költeni, a gyerekszobát is érdemes még a nyáron úgy átrendezni, hogy abban nyugodtan tudjon majd házi feladatot írni és tanulni a gyerek.

Slágerterméknek számít ilyenkor az íróasztal és a szék, de sokan vásárolnak tárolódobozokat, irattartókat és asztali lámpákat is

- tudta meg a Pénzcentrum a KIKA áruháztól.

Az, hogy mégis mennyibe kerül a tanévkezdés, nagyban függ attól, mire is van szükség: kellenek-e új tanszerek, új iskolatáska, torna felszerelés, új bútorok. Egy tavalyi felmérés szerint 2018-ban egy alsós gyerek iskolakezdéssel kapcsolatos kiadásai 48 ezer, egy felsősé 61 ezer forintba kerültek.



Ágy, asztal, szék

A szeptemberi becsengetéssel a gyerekszoba - legalábbis elsősök esetén - új funkcióval is bővül, hiszen a játék és a pihenés mellett az otthoni tanulás színterévé is válik. Épp ezért szükség lehet új íróasztalra, új székre, akár új ágyra is.

A legfontosabb a megfelelő szék kiválasztása

- mondta a Pénzcentrumnak Urbánné Biró Brigitta, az ErgoTeam Stúdió egyik vezetője. A szakember szerint, ha a szülők úgy döntenek, új székre ruháznak be, a következőkre kell figyelniük:

legyen személyre szabható, vagyis a magasság mellett legyen állítható a deréktámasz és a karfa is.

"Nem feltétlenül az ár a mérvadó, árulkodóbb az, hogy a gyártó vagy az áruház hány év garanciát vállal. Az asztalnak stabilnak kell lennie, és fontos, hogy jól alátámassza az alkart. Ha már egyszer átalakítjuk a gyerekszobát, érdemes lehet beruházni új ágyra is. E tekintetben a megfelelő matrac és az ágyrács megtalálása a legnehezebb. Óriási a választék, és nagyon egyéni, kinek mi a kényelmes. Kisiskolásoknak kemény matracot szoktunk javasolni, és olyan ágyrácsot, ami jól alátámasztja a matracot" - mondta Urbánné Biró Brigitta. Az ifjúsági és az irodabútorok választéka ma már igen széles, és ez az árak szempontjából is igaz.

Ma már nem kell vagyonokat költeni, ha valaki jó minőségű bútorokat szeretne vásárolni a gyerekszobába. Nagyon keresett például idén az állítható magasságú íróasztal, ami már 29 900 forintért beszerezhető, és jó darabig, akár egy életen át kiszolgálja a növekedő gyermek igényeit

- közölte a Pénzcentrum megkeresésére a KIKA áruház. Népszerűek a vásárlók körében a több polcos, több fiókkal ellátott, nagy tároló felülettel rendelkező íróasztalok is.

Úgy látjuk, hogy a szülők inkább a minőségi termékeket keresik, amelyeket hosszú időn át tud majd használni a gyerek. Ma már nem az ár a legfontosabb tényező a vásárlás során

- írták, hozzátéve, a székek esetén még mindig nagy favorit a forgószék.



A KIKA elárulta, tapasztalataik szerint a családoknak nagyon fontos, hogy jól ki tudják használni a rendelkezésre álló teret, épp ezért sokan választanak több bútorelemből álló galéria ágyat, mely alatt praktikusan kialakított fiókok, polcok, íróasztal vagy akár akasztós szekrény is helyet kaphat. A náluk kapható modell esetén a fekvőfelület 90X200 centiméter, vagyis még felsősként, vagy akár középiskolásként is tudja használni a gyerek.

Így rendezd be a szobád

Akár kisiskolásról, akár gimnazistáról van szó, a szoba átrendezésénél a legfontosabb szempont az kell, hogy legyen, hogy az íróasztal a megfelelő irányból kapjon fényt.

Az ülésirányunk legyen merőleges az ablakon beszűrődő fényre, vagyis jobb kezes tanuló esetén a fény érkezzen balról, balkezes esetén pedig jobbról, így a házi írásakor nem fog árnyékolni magának a gyerek

- jegyezte meg Urbánné Biró Brigitta.

A KIKA a szobaberendezésével kapcsolatban azt javasolja, inkább valamilyen pasztellszínnel fessék ki a szülők a szobát, érdemes kerülni az erős, vibráló színeket. Hangsúlyozták, nagyon fontos a megfelelő világítás is. A mennyezeti lámpa mellett mindenképp érdemes beszerezni egy asztali lámpát az íróasztalra, és az éjjeli szekrényre, az ágy mellé is. Mint írták, érdemes figyelni arra is, hogy a gyerekszobában minden rendelkezésre álló teret optimálisan kihasználjunk, épp ezért jó ötlet lehet beszerezni olyan ülőkét, melynek a belseje tárolóként használható, vagy akár ágy alatti tárolókat, összecsukható tárolódobozokat.,

"Aki, az utolsó pillanatra hagyja az iskolakezdéshez kapcsolódó bútorvásárlást, az sem marad akció nélkül, ugyanis augusztus 29-én, csütörtökön night shopping lesz, vagyis aznap este 10 óráig minden termékre 15 százalék kedvezményt biztosítunk"- írták.