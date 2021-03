Ez lehet a hazai diszkontok legnagyobb ellensége: új hálózat tarolhatja le az országot

Svédország is hasonló gondokkal küzd, mint hazánk: az egyre zsugorodó népességű falvakban már nem éri meg élelmiszerüzletet fenntartani, ezért szépen lassan mind lehúzza a rolót. A jellemzően időskorú helyi lakosoknak viszont ezért sokat kell utazniuk, hogy megvásárolják a szükséges mindennapi élelmiszert, ami a pandémia idején pláne nem egyszerű. Erre a problémára kínálnak megoldást az eladó nélküli konténerboltok, arról nem is beszélve, hogy sokkal biztonságosabbak, mint a hagyományos üzletek.

A koronavírus-válság kellős közepén felértékelődik minden olyan szolgáltatás, mely lehetővé teszi, hogy minél kevesebb embertársunkkal kelljen találkoznunk, érintkeznünk. Ezt a célt szolgálják végeredményben a hétfő óta érvényben lévő szigorú korlátozó intézkedések is.

Mit szólnál egy olyan bolthoz, amelyben egyedül lehetsz? Sem eladók, sem vásárlók. A World Economic Forum egy olyan videót tett közzé, melyben egy Svédországban működő élelmiszerüzletet mutatnak be, ahol a vásárló egyedül van. Az ajtót egy applikáción kereszül lehet kinyitni, és a telefonunk segítségével tudjuk beszkennelni a kosarunkba kerülő termékek vonalkódját, ami automatikusan megterheli a vásárló bankkártyáját.



Nagy előnye a boltnak, hogy non-stop, tehát a nap bármely szakában mehetünk, akár még az éjszaka közepén is, ezen felül pedig covid-biztos, hiszen egyszerre maximum 2 vásárló mehet be a boltba.

Ahogy Magyarországon, úgy Svédországban is problémát okoz, hogy sok kistelepülésen rengeteg élelmiszerbolt zárt be az elmúlt 20 évben, hiszen kevesen laknak ezeken a helyeken, kicsi a forgalom, nem keletkezik elegendő bevétel és haszon ahhoz, hogy fenntartsa a vállalkozást. Ezért a lakosoknak messzire kell utazniuk ahhoz, hogy el tudják intézni a bevsárlást.

Ezek a konténerboltok azokat a kisebb, főleg idős emberekből álló helyi közösségeket tudják kiszolgálni, amelyek másképp nem tudják megoldani a bevásárlást főleg pandémia idején. Ezeken a településeken ugyanis sorra zárnak be a helyi élelmiszerüzletek. Igény elvileg lenne rájuk, legalábbis a kormány erre (is) hivatkozva indított - Lázár János vezetésével - háborút a hazai élelmiszer-kiskereskedelem megreformálására. Erről itt írtunk részletesen:

Mindeközben elindult a regisztráció a falusi kisboltok támogatására a Magyar Falu Program keretében. A program más elemeihez képest nem pályázni kell, hanem szintén digitálisan és egyszerű módon, de egyedi kérelem benyújtásával jelentkezhetnek az érdeklődő gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók vagy szövetkezetek. A támogatással kapcsolatos lebonyolító feladatokat ellátó Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. oldalán már megnyílt a lehetőség arra, hogy az érdeklődők egy előjegyzési űrlap kitöltésével jelezzék előzetes igényüket. A regisztráció lehetővé teszi a személyre szabott tájékoztatást, ugyanakkor nem jár semminemű kötelezettséggel. Az egyedi kérelmek benyújtására a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül lesz lehetőség, melynek határidejét legkésőbb 2021. április 1-jéig felhívásban teszi közzé a támogató és a lebonyolító szerv. A Magyar Falu Program negyedik pilléreként meghirdetett 45 milliárd forintos támogatás a 2000 lélekszám alatti településeken működő kisboltok fejlesztését, valamint a korábban bezárt egységek újranyitását hivatott segíteni. A dotáció infrastruktúra-fejlesztésre, eszközbeszerzésre, ingatlanvásárlásra, illetve foglalkoztatáshoz igazodó bértámogatásra is felhasználható. A falusi kisboltok támogatása az alapvető élelmiszerek helyben elérhetővé tétele mellett, kiterjedhet postai szolgáltatások biztosítására, vény nélkül kapható gyógyszerek forgalmazására, és közösségi terek létrehozására is.



Már nyílnak az eladó nélküli boltok



Eladó nélküli boltot nyitott még 2018 januárban a cseh fővárosban az Alza, ahonnan az interneten a magyar vásárlók is rendelhetnek termékeket. A boltban egy képernyőn lehet kiválasztani, hogy milyen terméket szeretnénk vásárolni, majd azt kártyával vagy az interneten tudjuk kifizetni, ekkor pedig beléphetünk egy másik helységbe, ahol egy szekrényből átvehetjük a terméket.

A cég bővítési és létesítményigazgatója ezzel kapcsolatban akkor elmondta, hogy terveznek ilyen üzleteket nyitni hazánkban is, de még nem azonnal. "Egyelőre mi is csak fejlesztjük és teszteljük a koncepciót. Idén még két-három további boltot nyitunk Csehországban, és reméljük, hogy jövőre ugyanezt a koncepciót kínáljuk a magyar ügyfeleknek is - mondta el 2018-ban Jan Moudrík. Azóta viszont nincs hír a bővítésről.

