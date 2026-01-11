Na, vajon elvitte-e valaki a 3 milliárd 160 millió forintos főnyereményt a 2. játékhéten? Mutatjuk az ötöslottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Nagyon furcsa számok voltak a héten az ötöslottón: kész csoda lett volna egy telitalálat ilyen számsorral
Kihúzták tegnap az ötöslottó számait - ezúttal egy érdekes számsor volt a nyerő.
Mint minden héten, tegnap is élőben közvetítette a Pénzcentrum az ötöslottó sorsolását. Aki figyelmesen követte az eseményt – vagy akár csak rápillantott a kihúzott számokra –, az rögtön észrevehette, hogy ezúttal egészen szokatlan kombináció állt össze.
A szerencse ezúttal a következő számokat hozta: 6, 13, 51, 56, 59.
A furcsaság nem is feltétlenül az egyes számokban rejlik, hanem abban, hogy a húzás során három szám is az 50 és 60 közötti tartományból került elő.
A kombináció emiatt kifejezetten „nehéz” számsornak számít, vagyis olyannak, amelyet a játékosok többsége nem szokott megjátszani. Nem csoda, hogy telitalálat ezúttal sem született volna könnyen – sőt, sokak szerint kész csoda lett volna, ha valaki éppen ezt a ritka összeállítást ikszeli be.
A következő héten így tovább halmozódik a főnyeremény, a játékosok pedig újra próbára tehetik a szerencséjüket. A mostani húzás pedig jó emlékeztető arra, hogy az ötöslottón tényleg bármi megtörténhet, még a legváratlanabb számsorok is előkerülhetnek.
KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon
